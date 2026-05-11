Como comprar ingressos para o jogo Escócia x Marrocos: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Gillette Stadium e muito mais

A Escócia e o Marrocos se enfrentam no icônico Gillette Stadium, em Foxborough, no dia 19 de junho de 2026, quando a Copa do Mundo da FIFA chega neste verão.

Este confronto altamente esperado marca o retorno da Escócia ao maior palco do futebol contra uma das seleções mais empolgantes do mundo.

Marrocos chamou a atenção do mundo com sua campanha histórica até as semifinais em 2022, o que promete um confronto épico neste verão.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Escócia e Marrocos, incluindo onde comprar e os preços médios.

Quando será o jogo Escócia x Marrocos na Copa do Mundo de 2026?

Data e hora Partida Local Ingressos 19 de junho de 2026 - 18h (horário da costa leste dos EUA) Escócia x Marrocos Gillette Stadium, Foxborough Ingressos

Jogos da Escócia na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Haiti x Escócia Estádio Gillette, Foxborough Ingressos 19 de junho de 2026 Escócia x Marrocos Estádio Gillette, Foxborough Ingressos 24 de junho de 2026 Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Ingressos

Jogos do Marrocos na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Brasil x Marrocos Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos 19 de junho de 2026 Escócia x Marrocos Estádio Gillette, Foxborough Ingressos 24 de junho de 2026 Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para a partida entre Escócia x Marrocos na Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos.

Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.

Quanto custam os ingressos para a partida entre Escócia e Marrocos na Copa do Mundo?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo são oficialmente listados em dólares americanos, embora os valores de revenda continuem a flutuar com base na demanda, no desempenho das equipes e na localização dos assentos.

Estima-se que os ingressos de revenda mais baratos disponíveis para o jogo entre Escócia e Marrocos custem atualmente entre US$ 120 e US$ 180 para os setores de arquibancada superior.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $450 $700 - $1.400 $1.800 - $6.730 Categoria 2 $180 - $320 $500 - $950 $1.200 - $4.500 Categoria 3 $120 - $220 $250 - $600 $700 - $2.950 Categoria 4 $60 - $140 $180 - $400 $450 - $2.100

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo Escócia x Marrocos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, já que os preços costumam variar de acordo com a disponibilidade e a demanda do mercado.

O que esperar do jogo Escócia x Marrocos no Gillette Stadium?

O Gillette Stadium é um dos principais locais selecionados para a Copa do Mundo.

Sede do New England Patriots, da NFL, e do New England Revolution, da MLS, o estádio oferece excelente visibilidade, modernas áreas de hospitalidade e capacidade para mais de 65.000 torcedores.

Os torcedores que forem assistir à partida devem se preparar para o clima quente de verão em Massachusetts e para grandes aglomerações na região metropolitana de Boston.

Haverá opções de transporte público disponíveis, mas os passes de estacionamento devem ser reservados com bastante antecedência para quem planeja ir de carro até o local.