Como comprar ingressos para o jogo Escócia x Brasil: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Hard Rock Stadium e muito mais

A Escócia retorna ao maior palco do futebol para um confronto histórico contra o Brasil, em uma partida que promete ser decisiva para ambas as seleções na fase de grupos C da Copa do Mundo de 2026.

A Tartan Army, fazendo seu tão aguardado retorno ao torneio após quase três décadas, busca causar uma zebra histórica nesta decisiva partida final da fase de grupos. A Escócia pretende enfrentar este confronto com a esperança de garantir uma vaga nas oitavas de final.

Enquanto isso, o Brasil chega como eterno favorito, carregando uma pressão imensa. Os pentacampeões buscam afirmar seu domínio com um elenco de elite que compete no auge do esporte, e a Seleção é mais do que capaz disso.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Escócia x Brasil, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Escócia e Brasil na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - C Hard Rock Stadium

Jogos da Escócia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Haiti x Escócia Gillette Stadium, Boston Ingressos 20 de junho de 2026 Escócia x Marrocos Estádio Gillette, Boston Ingressos 25 de junho de 2026 Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Miami Ingressos

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Brasil x Marrocos MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos 20 de junho de 2026 Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 25 de junho de 2026 Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Inglewood Ingressos

Como comprar ingressos para Escócia x Brasil?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Brasil?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Escócia e Brasil em Miami, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a Seleção enfrenta a Tartan Army em uma das partidas mais esperadas da fase de grupos, espera-se que a demanda seja uma das mais altas da rodada de abertura.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 1.140 a US$ 1.250 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 1.140 – US$ 1.800

Categoria 2 (Nível Médio): $1.850 – $2.500

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $2.600 – $4.500

Hospitalidade/VIP: $5.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Miami é um destino global de primeira linha e um importante centro para torcedores internacionais, espera-se que a demanda local e turística seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco no Hard Rock Stadium.

Histórico de confrontos diretos entre Escócia e Brasil

SCO Um BRA 0 0 Empate 1 Brasil 2 - 0 Escócia 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Onde será o jogo entre Escócia e Brasil?

O jogo entre Escócia e Brasil, no dia 25 de junho, será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 65.000 espectadores.

Localizado em Miami Gardens, na Flórida, o estádio passou por uma grande reforma de US$ 550 milhões para se transformar em uma instalação de futebol de nível internacional.

A característica mais marcante dessa reforma é a cobertura ao ar livre que cobre 90% dos assentos dos espectadores, proporcionando a tão necessária sombra contra o sol da Flórida e proteção contra a chuva, ao mesmo tempo em que mantém o campo aberto às intempéries.

O local também é conhecido por seus quatro telões gigantes de alta definição situados em cada canto da arquibancada superior, garantindo uma visão clara dos replays de todos os ângulos.

Apesar de sua grande escala, a reforma especificamente aproximou a arquibancada em 7,6 metros do campo, criando uma atmosfera elétrica e intimista que diminui a distância entre os torcedores e a ação de alto risco em campo.