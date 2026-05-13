Como comprar ingressos para o jogo Equador x Curaçao: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

O Equador viaja para o Meio-Oeste para um confronto decisivo do Grupo E contra Curaçao, em uma partida que promete ser fundamental na segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção equatoriana chega ao Missouri com o objetivo de afirmar seu domínio como potência sul-americana. Curaçao entra em campo com a expectativa de uma atmosfera apaixonada na casa dos Chiefs, buscando transformar o GEHA Field no Arrowhead Stadium em um campo de batalha vibrante para este confronto decisivo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Equador x Curaçao, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Equador e Curaçao na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E GEHA Field at Arrowhead Stadium

Jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 21 de junho de 2026 Equador x Curaçao Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos 25 de junho de 2026 Equador x Alemanha Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de Curaçao 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao NRG Stadium, Houston Ingressos 21 de junho de 2025 Equador x Curaçao Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos 25 de junho de 2026 Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para Equador x Curaçao?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Equador x Curaçao?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Equador e Curaçao em Kansas City, os preços básicos são atualmente o foco principal dos torcedores com orçamento limitado. Enquanto as duas seleções se preparam para um confronto decisivo do Grupo E, espera-se que a demanda seja alta para este jogo na noite de sábado no GEHA Field, no Arrowhead Stadium.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 228 a US$ 400 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços básicos têm sido observados a partir de cerca de US$ 750, à medida que a disponibilidade diminui.

A composição dos preços é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 228 – US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 – $1.100

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.250 – $2.500

Hospitalidade/VIP: $3.500+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Kansas City é um destino-chave para este torneio e a Partida 34 representa um passo vital para as ambições de ambas as equipes na fase eliminatória, espera-se que a demanda local e de visitantes seja significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no GEHA Field, no Arrowhead Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium

O estádio no Missouri, oficialmente designado como Kansas City Stadium (e conhecido comercialmente como GEHA Field no Arrowhead Stadium) para o torneio, é um símbolo icônico da paixão esportiva americana e um marco arquitetônico do Meio-Oeste.

Localizado em Kansas City, é o segundo local mais antigo da Copa do Mundo de 2026, com um projeto lendário do arquiteto Charles Deaton.

Rejeitando as tradicionais estruturas circulares, Deaton utilizou as curvas orgânicas de visibilidade Deaton para criar uma arquibancada otimizada que aproxima os torcedores notavelmente do campo. O estádio é mundialmente conhecido por sua acústica incomparável, tendo alcançado um Recorde Mundial do Guinness de 142,2 decibéis, criando uma “parede de som” que garante que cada torcedor faça parte de uma atmosfera intensa e cheia de energia.

Para o torneio, o estádio funcionará com uma capacidade de aproximadamente 76.000 lugares.

Após um grande projeto de infraestrutura de US$ 800 milhões, o estádio foi modernizado com sistemas de iluminação LED de última geração, projetados para transmissões em 4K de ultra-alta definição.



