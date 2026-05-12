Como comprar ingressos para o jogo Equador x Alemanha: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o MetLife Stadium e muito mais

Estamos prontos para um emocionante jogo de encerramento do Grupo E da Copa do Mundo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no dia 25 de junho, quando o Equador enfrentará a Alemanha.

A Alemanha tem uma rica história na maior competição do futebol internacional, tendo se classificado para todas as Copas do Mundo desde 1954 e conquistado o título em quatro ocasiões (1954, 1974, 1990, 2014).

Eles sempre despertam muito interesse, e inúmeros fãs de futebol estarão ansiosos para vê-los em ação na América do Norte.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Equador e Alemanha, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Equador x Alemanha na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E MetLife Stadium

Jogos do Equador na Copa do Mundo de 2026

O Equador buscará manter seu ritmo após uma impressionante campanha nas eliminatórias da Copa do Mundo, na qual terminou em segundo lugar na classificação da CONMEBOL. Estes jogos os aguardam na América do Norte:

Data Calendário Local Ingressos Domingo, 14 de junho Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sábado, 20 de junho Equador x Curaçao Arrowhead Stadium (Kansas City) Ingressos Qui, 25 de junho Equador x Alemanha Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos

Jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026

Após duas eliminatórias consecutivas na fase de grupos em 2018 e 2022, a pressão recai sobre a Alemanha para melhorar seu desempenho na Copa do Mundo de 2026. A programação do Grupo E é a seguinte:

Data Calendário Local Ingressos Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao NRG Stadium (Houston) Ingressos Sábado, 20 de junho Alemanha x Costa do Marfim Estádio BMO (Toronto) Ingressos Qui, 25 de junho Equador x Alemanha MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos

Como comprar ingressos para Equador x Alemanha?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Equador x Alemanha?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o MetLife Stadium

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional localizado no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York.

O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede regular dos New York Giants e New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem vasta experiência na realização de partidas de futebol americano e futebol, tendo sediado jogos durante vários torneios no passado, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no início deste ano, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.

O que esperar do jogo entre Equador e Alemanha?

EQU Outros ALE 0 0 Empate 2 Vitórias Equador 2 - 4 Alemanha

Equador 0 - 3 Alemanha 2 Gols feitos 7 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2







