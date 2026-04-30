O Valencia recebe o Barcelona no Estádio de Mestalla, em Valência, no domingo, 24 de maio, em um jogo que promete ser um final de temporada festivo, já que o gigante catalão busca coroar oficialmente sua campanha dominante no campeonato.

O Valencia ocupa atualmente a 12ª posição na La Liga, enquanto o Barcelona está em primeiro lugar, tendo já construído uma vantagem de 11 pontos na liderança da tabela para garantir o título com várias rodadas de antecedência.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Valência e Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Valencia x Barcelona pela LaLiga?

La Liga - La Liga Estadio Mestalla

Como comprar ingressos para o jogo entre Valência e Barcelona pela LaLiga?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da La Liga, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais.

Para comprar ingressos da LaLiga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção “Ingressos”.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou conseguir ingressos de última hora, pode ser uma boa ideia recorrer a revendedores como o StubHub.

Valência x Barcelona pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Valência x Barcelona: Forma atual





Valência x Barcelona: histórico recente de confrontos diretos





Valência x Barcelona: Classificação





O que esperar do jogo entre Valência e Barcelona?

A última rodada da temporada da La Liga no Mestalla reúne duas equipes em fases muito diferentes de sua trajetória.

Para o Barcelona, esta partida serve como uma volta de honra para a equipe de Hansi Flick, que arrasou na competição com um jogo ofensivo implacável ao longo da primavera. Os Blaugrana chegam a este confronto em excelente forma, tendo conquistado recentemente uma vitória certeira por 2 a 0 sobre o Getafe em 25 de abril e uma vitória apertada por 1 a 0 contra o Celta de Vigo em 22 de abril.

O Valencia, por sua vez, encontra-se na segurança do meio da tabela, tendo conseguido afastar qualquer ameaça de rebaixamento. O Los Che mostrou que ainda pode ser uma força em casa, como comprovado pela vitória por 2 a 1 sobre o Girona em 22 de abril. O Valência estará desesperado para recuperar o orgulho diante de sua torcida, contando com a velocidade de Largie Ramazani para explorar quaisquer brechas na escalação renovada do Barça.

Quanto custam os ingressos para o jogo Valencia x Barcelona pela LaLiga?

O custo dos ingressos da LaLiga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento no estádio influencia significativamente o preço do ingresso, sendo que os lugares com melhor visibilidade costumam ter o custo mais elevado. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, sendo que os confrontos de destaque contra adversários de renome, como o clássico de Madri (Real Madrid x Atlético de Madri) e o El Clásico (Barcelona x Real Madrid), se enquadram na categoria mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.

Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube

Clube Estádio e Faixa de preço dos ingressos (adulto) Alavés Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mamés €30 - €110 Atlético de Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta de Vigo Balaídos €20 - €80 Elche Martínez Valero €25 - €90 Espanyol Estádio RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35-€64 Levante Ciutat de Valência €30 - €90 Maiorca Maiorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabéu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valência Mestalla €30 - €100 Villarreal La Cerámica €20 - €50

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