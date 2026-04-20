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Tyrell Feaster

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Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Spurs e Timberwolves, onde comprar e muito mais

O San Antonio Spurs lidera a série por 1 a 0 e se prepara para receber o Portland Trail Blazers para o Jogo 2 no Frost Bank Center na terça-feira, 21 de abril de 2026. Após uma atuação histórica de estreia de seu jovem astro, o Spurs busca defender sua vantagem em casa mais uma vez antes que a série se desloque para o Noroeste do Pacífico.

O confronto entre o segundo e o sétimo colocados na primeira rodada da Conferência Oeste correspondeu às expectativas no Jogo 1. O Spurs, que encerrou a temporada regular com um dominante recorde de 62 vitórias e 20 derrotas, superou um time físico de Portland que conquistou sua vaga com uma vitória decisiva no Play-In contra o Suns.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 2 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Trail Blazers e Spurs?

Após a estreia recorde de Victor Wembanyama nos playoffs, a demanda por ingressos em San Antonio disparou. No entanto, como Portland é um mercado menor em comparação com Nova York ou Los Angeles, os preços básicos continuam relativamente acessíveis para um confronto da primeira rodada.

  • Jogo 2 (San Antonio): Os preços no mercado secundário em plataformas como SeatGeek e Vivid Seats mostram atualmente preços mínimos a partir de cerca de US$ 105. Os assentos na área Plaza variam geralmente entre US$ 295 e US$ 450.
  • Jogo 3 (Portland): À medida que a série segue para o Moda Center para o Jogo 3, os assentos mais baratos estão atualmente listados a partir de US$ 92, tornando-o um dos locais de playoffs mais acessíveis do Oeste nesta semana.
  • Assentos à beira da quadra: Os assentos premium na quadra do Frost Bank Center para o Jogo 2 estão atualmente listados a partir de US$ 1.400, enquanto algumas opções “VIP Courtside” chegam a US$ 3.500.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • O efeito “Wemby”: Os 35 pontos de Victor Wembanyama no Jogo 1 estabeleceram um novo recorde da franquia do Spurs para uma estreia nos playoffs. Sua trajetória histórica está gerando enorme interesse nacional e demanda local por ingressos.
  • O jogo físico de Portland: Apesar da derrota no Jogo 1, a defesa agressiva de Portland (liderada pelo novato Donovan Clingan) manteve os jogos competitivos, sustentando um alto valor de revenda para os próximos jogos no Moda Center. Botão de Afiliado (GOAL)


Horário do início da partida entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers


NBA
NBA Playoffs
Frost Bank Center

Notícias das equipes e escalações

Escalações de San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

San Antonio SpursSAS
-Escalação

  • 5

    Stephon Castle

  • 30

    Julian Champagnie

  • 4

    De'Aaron Fox

  • 24

    Devin Vassell

  • 1

    Victor Wembanyama

Reservas

  • 40

    Harrison Barnes

  • 18

    Bismack Biyombo

  • 11

    Carter Bryant

  • 2

    Dylan Harper

  • 3

    Keldon Johnson

  • 7

    Luke Kornet

  • 8

    Kelly Olynyk

  • 22

    Mason Plumlee

  • 43

    Lindy Waters III

Portland Trail BlazersPOR
-Escalação

  • 8

    Deni Avdija

  • 33

    Toumani Camara

  • 23

    Donovan Clingan

  • Scoot Henderson

  • 5

    Jrue Holiday

Reservas

  • 91

    Sidy Cissoko

  • 9

    Jerami Grant

  • 27

    Vit Krejci

  • 24

    Kris Murray

  • 17

    Shaedon Sharpe

  • 4

    Matisse Thybulle

  • 1

    Blake Wesley

  • 35

    Robert Williams

  • 16

    Hansen Yang

Desempenho

San Antonio SpursSAS
-Sequência

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    D

  • San Antonio Spurs

    139

    -

    120

    Dallas Mavericks

    V

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    V

  • San Antonio Spurs

    115

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    V

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    D

Portland Trail BlazersPOR
-Sequência

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trail Blazers

    V

  • Portland Trail Blazers

    122

    -

    110

    Sacramento Kings

    V

  • Portland Trail Blazers

    116

    -

    97

    Los Angeles Clippers

    V

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

    D

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trail Blazers

    D

Histórico de confrontos diretos

San Antonio SpursSAS

Outros

Portland Trail BlazersPOR

3

Vitórias

2

Vitórias

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trail Blazers

  • San Antonio Spurs

    110

    -

    115

    Portland Trail Blazers

  • Portland Trail Blazers

    102

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • Portland Trail Blazers

    120

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    94

    Portland Trail Blazers

560

Pontos marcados

532
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