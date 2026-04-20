Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O San Antonio Spurs lidera a série por 1 a 0 e se prepara para receber o Portland Trail Blazers para o Jogo 2 no Frost Bank Center na terça-feira, 21 de abril de 2026. Após uma atuação histórica de estreia de seu jovem astro, o Spurs busca defender sua vantagem em casa mais uma vez antes que a série se desloque para o Noroeste do Pacífico.

O confronto entre o segundo e o sétimo colocados na primeira rodada da Conferência Oeste correspondeu às expectativas no Jogo 1. O Spurs, que encerrou a temporada regular com um dominante recorde de 62 vitórias e 20 derrotas, superou um time físico de Portland que conquistou sua vaga com uma vitória decisiva no Play-In contra o Suns.

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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Trail Blazers e Spurs?

Após a estreia recorde de Victor Wembanyama nos playoffs, a demanda por ingressos em San Antonio disparou. No entanto, como Portland é um mercado menor em comparação com Nova York ou Los Angeles, os preços básicos continuam relativamente acessíveis para um confronto da primeira rodada.

Jogo 2 (San Antonio): Os preços no mercado secundário em plataformas como SeatGeek e Vivid Seats mostram atualmente preços mínimos a partir de cerca de US$ 105 . Os assentos na área Plaza variam geralmente entre US$ 295 e US$ 450 .

Jogo 3 (Portland): À medida que a série segue para o Moda Center para o Jogo 3, os assentos mais baratos estão atualmente listados a partir de US$ 92 , tornando-o um dos locais de playoffs mais acessíveis do Oeste nesta semana.

Assentos à beira da quadra: Os assentos premium na quadra do Frost Bank Center para o Jogo 2 estão atualmente listados a partir de US$ 1.400 , enquanto algumas opções “VIP Courtside” chegam a US$ 3.500 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

O efeito “Wemby”: Os 35 pontos de Victor Wembanyama no Jogo 1 estabeleceram um novo recorde da franquia do Spurs para uma estreia nos playoffs. Sua trajetória histórica está gerando enorme interesse nacional e demanda local por ingressos.

O jogo físico de Portland: Apesar da derrota no Jogo 1, a defesa agressiva de Portland (liderada pelo novato Donovan Clingan) manteve os jogos competitivos, sustentando um alto valor de revenda para os próximos jogos no Moda Center. Botão de Afiliado (GOAL)





Horário do início da partida entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers





NBA Playoffs Frost Bank Center

Notícias das equipes e escalações

Escalações de San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers SAS - Escalação 5 Stephon Castle

30 Julian Champagnie

4 De'Aaron Fox

24 Devin Vassell

1 Victor Wembanyama Reservas 40 Harrison Barnes

18 Bismack Biyombo

11 Carter Bryant

2 Dylan Harper

3 Keldon Johnson

7 Luke Kornet

8 Kelly Olynyk

22 Mason Plumlee

43 Lindy Waters III POR - Escalação 8 Deni Avdija

33 Toumani Camara

23 Donovan Clingan

— Scoot Henderson

5 Jrue Holiday Reservas 91 Sidy Cissoko

9 Jerami Grant

27 Vit Krejci

24 Kris Murray

17 Shaedon Sharpe

4 Matisse Thybulle

1 Blake Wesley

35 Robert Williams

16 Hansen Yang

Desempenho

SAS - Sequência Todos San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets D

San Antonio Spurs 139 - 120 Dallas Mavericks V

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers V

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers V

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs D POR - Sequência Todos Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trail Blazers V

Portland Trail Blazers 122 - 110 Sacramento Kings V

Portland Trail Blazers 116 - 97 Los Angeles Clippers V

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trail Blazers D

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trail Blazers D

Histórico de confrontos diretos