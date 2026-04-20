Como comprar ingressos para o jogo entre San Antonio Spurs e Portland Trail Blazers da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

O San Antonio Spurs lidera a série por 1 a 0 e se prepara para receber o Portland Trail Blazers para o Jogo 2 no Frost Bank Center na terça-feira, 21 de abril de 2026. Após uma atuação histórica de estreia de seu jovem astro, o Spurs busca defender sua vantagem em casa mais uma vez antes que a série se desloque para o Noroeste do Pacífico.
O confronto entre o segundo e o sétimo colocados na primeira rodada da Conferência Oeste correspondeu às expectativas no Jogo 1. O Spurs, que encerrou a temporada regular com um dominante recorde de 62 vitórias e 20 derrotas, superou um time físico de Portland que conquistou sua vaga com uma vitória decisiva no Play-In contra o Suns.
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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Trail Blazers e Spurs?
Após a estreia recorde de Victor Wembanyama nos playoffs, a demanda por ingressos em San Antonio disparou. No entanto, como Portland é um mercado menor em comparação com Nova York ou Los Angeles, os preços básicos continuam relativamente acessíveis para um confronto da primeira rodada.
- Jogo 2 (San Antonio): Os preços no mercado secundário em plataformas como SeatGeek e Vivid Seats mostram atualmente preços mínimos a partir de cerca de US$ 105. Os assentos na área Plaza variam geralmente entre US$ 295 e US$ 450.
- Jogo 3 (Portland): À medida que a série segue para o Moda Center para o Jogo 3, os assentos mais baratos estão atualmente listados a partir de US$ 92, tornando-o um dos locais de playoffs mais acessíveis do Oeste nesta semana.
- Assentos à beira da quadra: Os assentos premium na quadra do Frost Bank Center para o Jogo 2 estão atualmente listados a partir de US$ 1.400, enquanto algumas opções “VIP Courtside” chegam a US$ 3.500.
Fatores que influenciam o custo incluem:
- O efeito “Wemby”: Os 35 pontos de Victor Wembanyama no Jogo 1 estabeleceram um novo recorde da franquia do Spurs para uma estreia nos playoffs. Sua trajetória histórica está gerando enorme interesse nacional e demanda local por ingressos.
- O jogo físico de Portland: Apesar da derrota no Jogo 1, a defesa agressiva de Portland (liderada pelo novato Donovan Clingan) manteve os jogos competitivos, sustentando um alto valor de revenda para os próximos jogos no Moda Center. Botão de Afiliado (GOAL)