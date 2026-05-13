Como comprar ingressos para o jogo entre República Democrática do Congo e Uzbequistão: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Mercedes-Benz Stadium e muito mais

A República Democrática do Congo viaja para o sul para um confronto decisivo do Grupo K contra o Uzbequistão, em um jogo que promete ser um final histórico para ambas as nações na Copa do Mundo de 2026.

A seleção da RD Congo, conhecida como os Leopardos, retorna ao cenário mundial pela primeira vez em mais de 50 anos. Enquanto isso, o Uzbequistão chega à Geórgia, fazendo sua estreia no torneio pela primeira vez representando a Ásia Central.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre a República Democrática do Congo e o Uzbequistão, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre a RD Congo e o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026?

Jogos da RD do Congo na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Portugal x República Democrática do Congo NRG Stadium, Houston Ingressos 24 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Zapopan Ingressos 28 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Jogos do Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 24 de junho de 2025 Portugal x Uzbequistão NRG Stadium, Houston Ingressos 28 de junho de 2026 República Democrática do Congo x Uzbequistão Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para República Democrática do Congo x Uzbequistão?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre República Democrática do Congo e Uzbequistão?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre República Democrática do Congo e Uzbequistão em Atlanta, os preços básicos são atualmente o principal atrativo para os torcedores que desejam testemunhar um momento histórico. Como o Uzbequistão faz sua estreia no torneio e os Leopards retornam ao cenário mundial, espera-se que a demanda por este último confronto da fase de grupos no Mercedes-Benz Stadium seja significativa entre torcedores neutros e a comunidade internacional.

Atualmente, os ingressos oficiais mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio. No mercado secundário, os preços de entrada para este jogo específico têm sido observados a partir de cerca de US$ 450 a US$ 600.

A composição é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Nível Médio): $500 – $950

Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): $1.000 – $2.200

Hospitalidade/VIP: $3.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Atlanta é um importante centro de viagens e esta partida representa um momento decisivo para as ambições de ambas as seleções na fase eliminatória, a demanda local e de visitantes é significativa. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Mercedes-Benz Stadium.

Tudo o que você precisa saber sobre o Mercedes-Benz Stadium

O estádio da Geórgia, oficialmente designado como Atlanta Stadium (e conhecido comercialmente como Mercedes-Benz Stadium) para o torneio, é uma obra-prima da inovação arquitetônica e o primeiro estádio esportivo profissional da América do Norte a obter a certificação LEED Platinum.

Localizado no coração do centro de Atlanta, ele possui um teto retrátil único, composto por oito painéis triangulares translúcidos que se movem simultaneamente para criar o efeito visual de uma abertura e fechamento de obturador de câmera.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio operará com uma capacidade para o torneio de aproximadamente 75.000 lugares.



