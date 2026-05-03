Como comprar ingressos para o jogo entre o New York Knicks e o Philadelphia 76ers da NBA: playoffs, preços e muito mais

O New York Knicks e o Philadelphia 76ers se preparam para um confronto de pesos pesados na abertura das semifinais da Conferência Leste, no Madison Square Garden, na segunda-feira, 4 de maio de 2026.

Este confronto reúne dois dos rivais mais lendários da NBA sob os holofotes. O Knicks, terceiro colocado, garantiu sua vaga após uma série física de seis jogos contra o Hawks, enquanto o 76ers, sétimo colocado, vem de uma virada histórica. Depois de estar perdendo por 3 a 1 na primeira fase, o Philadelphia se recuperou de forma espetacular para eliminar o Boston Celtics, segundo colocado, em uma série emocionante de sete jogos, liderada por um esforço sobre-humano de Joel Embiid.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir ingressos para esta série de alto risco na “Meca” e além.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e 76ers?

Com o início da série em Manhattan, os preços dos ingressos estão atingindo os valores "da Meca". A demanda por uma partida da segunda rodada no Madison Square Garden é atualmente a mais alta da liga.

Jogo 1 (Nova York): Os preços atuais de entrada em mercados secundários como o TickPick e o SeatGeek começam em torno de US$ 422 . Os assentos de categoria média na arquibancada 100 estão , em geral, oscilando entre US$ 850 e US$ 1.400 .

Jogo 2 (Nova York): Para o confronto na noite de quarta-feira, os preços dos assentos mais básicos já subiram, com valores a partir de US$ 504 .

Jogo 3 (Filadélfia): À medida que a série se desloca para a Xfinity Mobile Arena , os ingressos mais básicos estão um pouco mais acessíveis, custando atualmente a partir de US$ 279 .

Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra no MSG para o Jogo 1 estão atingindo valores astronômicos, com algumas opções da “Fila VIP 1” chegando a US$14.000 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

O Fator Embiid: Após retornar de uma apendicectomia de emergência no meio da série contra o Boston, Joel Embiid parece ter recuperado sua forma de MVP. Sua disponibilidade e o ímpeto do 76ers após a “virada” contra o Celtics transformaram esta série em um evento imperdível em todo o país.

Febre do título dos Knicks: Liderados por Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns , os Knicks têm suas melhores chances de título em décadas. A crença de que este pode ser “o ano” tem mantido o estoque de ingressos do MSG extremamente escasso.





Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (Jogo 1, 2ª Rodada)

Equipe Arena Preço de entrada New York Knicks Madison Square Garden $422+ OKC Thunder Paycom Center $210+ San Antonio Spurs Frost Bank Center $165+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena $279+ (Jogo 3)





Hora do início do jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers





NBA Playoffs Madison Square Garden

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

NYK - Sequência Todos Atlanta Hawks 89 - 140 New York Knicks V

New York Knicks 126 - 97 Atlanta Hawks V

Atlanta Hawks 98 - 114 New York Knicks V

Atlanta Hawks 109 - 108 New York Knicks D

New York Knicks 106 - 107 Atlanta Hawks D PHI - Sequência Todos Boston Celtics 100 - 109 Philadelphia 76ers V

Philadelphia 76ers 106 - 93 Boston Celtics V

Boston Celtics 97 - 113 Philadelphia 76ers V

Philadelphia 76ers 96 - 128 Boston Celtics D

Philadelphia 76ers 100 - 108 Boston Celtics D

Histórico de confrontos diretos