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Tyrell Feaster

Traduzido por

Como comprar ingressos para o jogo entre o New York Knicks e o Philadelphia 76ers da NBA: playoffs, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Knicks e 76ers, onde comprar e muito mais

O New York Knicks e o Philadelphia 76ers se preparam para um confronto de pesos pesados na abertura das semifinais da Conferência Leste, no Madison Square Garden, na segunda-feira, 4 de maio de 2026.

Este confronto reúne dois dos rivais mais lendários da NBA sob os holofotes. O Knicks, terceiro colocado, garantiu sua vaga após uma série física de seis jogos contra o Hawks, enquanto o 76ers, sétimo colocado, vem de uma virada histórica. Depois de estar perdendo por 3 a 1 na primeira fase, o Philadelphia se recuperou de forma espetacular para eliminar o Boston Celtics, segundo colocado, em uma série emocionante de sete jogos, liderada por um esforço sobre-humano de Joel Embiid.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir ingressos para esta série de alto risco na “Meca” e além.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e 76ers?

Com o início da série em Manhattan, os preços dos ingressos estão atingindo os valores "da Meca". A demanda por uma partida da segunda rodada no Madison Square Garden é atualmente a mais alta da liga.

  • Jogo 1 (Nova York): Os preços atuais de entrada em mercados secundários como o TickPick e o SeatGeek começam em torno de US$ 422. Os assentos de categoria média na arquibancada 100 estão, em geral, oscilando entre US$ 850 e US$ 1.400.
  • Jogo 2 (Nova York): Para o confronto na noite de quarta-feira, os preços dos assentos mais básicos já subiram, com valores a partir de US$ 504.
  • Jogo 3 (Filadélfia): À medida que a série se desloca para a Xfinity Mobile Arena, os ingressos mais básicos estão um pouco mais acessíveis, custando atualmente a partir de US$ 279.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra no MSG para o Jogo 1 estão atingindo valores astronômicos, com algumas opções da “Fila VIP 1” chegando a US$14.000.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • O Fator Embiid: Após retornar de uma apendicectomia de emergência no meio da série contra o Boston, Joel Embiid parece ter recuperado sua forma de MVP. Sua disponibilidade e o ímpeto do 76ers após a “virada” contra o Celtics transformaram esta série em um evento imperdível em todo o país.
  • Febre do título dos Knicks: Liderados por Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, os Knicks têm suas melhores chances de título em décadas. A crença de que este pode ser “o ano” tem mantido o estoque de ingressos do MSG extremamente escasso.


Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (Jogo 1, 2ª Rodada)

Equipe

Arena

Preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

$422+

OKC Thunder

Paycom Center

$210+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

$165+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

$279+ (Jogo 3)


Hora do início do jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers


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NBA Playoffs
Madison Square Garden

Notícias das equipes e escalações

Desempenho

New York KnicksNYK
-Sequência

  • Atlanta Hawks

    89

    -

    140

    New York Knicks

    V

  • New York Knicks

    126

    -

    97

    Atlanta Hawks

    V

  • Atlanta Hawks

    98

    -

    114

    New York Knicks

    V

  • Atlanta Hawks

    109

    -

    108

    New York Knicks

    D

  • New York Knicks

    106

    -

    107

    Atlanta Hawks

    D

Philadelphia 76ersPHI
-Sequência

  • Boston Celtics

    100

    -

    109

    Philadelphia 76ers

    V

  • Philadelphia 76ers

    106

    -

    93

    Boston Celtics

    V

  • Boston Celtics

    97

    -

    113

    Philadelphia 76ers

    V

  • Philadelphia 76ers

    96

    -

    128

    Boston Celtics

    D

  • Philadelphia 76ers

    100

    -

    108

    Boston Celtics

    D

Histórico de confrontos diretos

New York KnicksNYK

Outros

Philadelphia 76ersPHI

3

Vitórias

2

Vitórias

  • Philadelphia 76ers

    89

    -

    138

    New York Knicks

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    112

    New York Knicks

  • New York Knicks

    119

    -

    130

    Philadelphia 76ers

  • New York Knicks

    107

    -

    116

    Philadelphia 76ers

  • Philadelphia 76ers

    104

    -

    113

    New York Knicks

589

Pontos marcados

548