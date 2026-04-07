Como comprar ingressos para o jogo entre o Dubai Basketball e o Anadolu Efes: partida da Euroliga em Dubai, na Coca-Cola Arena, preços e mais

Um dos confrontos mais esperados da EuroLiga está prestes a acontecer. O Dubai Basketball, a nova e ambiciosa potência que vem causando impacto no basquete europeu, receberá o gigante turco Anadolu Efes em um confronto que promete muita emoção e habilidade de alto nível.

Desde os lugares mais baratos disponíveis até pacotes de hospitalidade premium, o GOAL tem todas as informações essenciais para ajudar você a navegar pelo processo de compra de ingressos.

Quando é o jogo entre o Dubai Basketball e o Anadolu Efes?

A partida está marcada para sexta-feira, 10 de abril de 2026. Este confronto no final da temporada faz parte das festividades da 37ª rodada, tornando-se uma das últimas oportunidades para os fãs assistirem à ação da EuroLiga em Dubai antes do início dos playoffs. Abaixo estão os detalhes específicos do confronto:

Data e hora Partida Local Ingressos 10 de abril de 2026, 20h Dubai Basketball x Anadolu Efes Coca-Cola Arena, Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para o jogo entre Dubai Basketball e Anadolu Efes?

Os ingressos para o jogo entre o Dubai Basketball e o Anadolu Efes podem ser adquiridos por meio de diversos canais oficiais e de revenda.

Os principais pontos de venda para os torcedores locais são o site oficial da Coca-Cola Arena e seu parceiro autorizado de venda de ingressos, a Platinumlist. Essas plataformas administram a venda geral inicial e oferecem a maneira mais direta de garantir lugares pelo valor de face.

Para quem perceber que a cota inicial já se esgotou ou estiver procurando por setores específicos que talvez não estejam mais disponíveis, mercados secundários como o StubHub podem ser uma boa alternativa. Certifique-se de verificar os Termos e Condições do site onde você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre o Dubai Basketball e o Anadolu Efes?

O preço dos ingressos para este confronto da EuroLiga varia significativamente dependendo da sua proximidade com a quadra e do nível de conforto que você deseja.

Categorias 1 e 2: Os ingressos de gama média, localizados nas arquibancadas inferiores, custam geralmente entre 250 e 500 AED . Eles permitem observar de perto a velocidade dos jogadores, bem na frente da quadra.

Os ingressos de gama média, localizados nas arquibancadas inferiores, custam geralmente entre . Eles permitem observar de perto a velocidade dos jogadores, bem na frente da quadra. Ingressos mais baratos: Os preços para as arquibancadas superiores geralmente começam em aproximadamente 75 AED a 100 AED . Esses assentos oferecem uma excelente vista panorâmica da batalha tática que se desenrola na quadra.

Os preços para as arquibancadas superiores geralmente começam em aproximadamente . Esses assentos oferecem uma excelente vista panorâmica da batalha tática que se desenrola na quadra. À beira da quadra e VIP: Para a experiência definitiva de basquete, os assentos à beira da quadra são o padrão de excelência. Eles podem variar de 1.500 AED a mais de 5.000 AED, colocando você a poucos centímetros das superestrelas da EuroLiga.

Sites secundários como o StubHub podem apresentar variações de preço de acordo com a demanda do mercado.

À medida que a data do jogo se aproxima e a expectativa aumenta, é provável que os preços das seções mais procuradas subam, por isso é altamente recomendável reservar com antecedência.

Tudo o que você precisa saber sobre a Coca-Cola Arena

Desde a inauguração em 2019, a Coca-Cola Arena se transformou em um espaço de nível internacional capaz de receber desde grandes shows até eventos esportivos internacionais.

Com capacidade para 17.000 pessoas, a arena é o maior espaço coberto multifuncional da região. Ela conta com um sistema automatizado de assentos de última geração que permite que a configuração seja perfeitamente adaptada para uma quadra de basquete, garantindo excelente visibilidade de todos os ângulos. O local é totalmente climatizado, uma necessidade para o clima de Dubai, e possui 42 suítes corporativas para quem busca uma experiência premium.

É facilmente acessível através do Metrô de Dubai (estação Burj Khalifa/Dubai Mall) e dispõe de amplas vagas de estacionamento para quem vai de carro.

No interior, os torcedores encontrarão uma grande variedade de pontos de venda de alimentos e bebidas, Wi-Fi de alta velocidade e um saguão moderno projetado para facilitar a circulação, mesmo quando o local está lotado.