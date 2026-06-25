Como comprar ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Nova Zelândia, considerada azarão, enfrenta a Bélgica neste confronto potencialmente decisivo da 3ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada em Vancouver, no Canadá, no dia 26 de junho. O pontapé inicial está marcado para as 23h (horário da costa leste dos EUA).
O GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo entre Nova Zelândia e Bélgica na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da Nova Zelândia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data
Partida
Local
Resultado final/Ingressos
Seg, 15 de junho
Irã x Nova Zelândia
Estádio SoFi, Califórnia
2 a 2
Dom., 21 de junho
Nova Zelândia x Egito
BC Place, Vancouver
3 a 1
Sexta-feira, 26 de junho
Nova Zelândia x Bélgica
BC Place, Vancouver
Jogos da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026
Data
Partida
Local
Resultado final / Ingressos
15 de junho de 2026
Bélgica x Egito
Lumen Field, Seattle
1 a 1
21 de junho de 2025
Bélgica x Irã
SoFi Stadium, Califórnia
0 a 0
26 de junho de 2026
Nova Zelândia x Bélgica
BC Place, Vancouver
Como comprar ingressos para Nova Zelândia x Bélgica?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Veja a seguir a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Essa fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: a única plataforma autorizada para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para o jogo Nova Zelândia x Bélgica?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante de acordo com a categoria do assento e com a proximidade da data da partida.
Para a partida entre Nova Zelândia e Bélgica em Vancouver, os preços mais básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a seleção anfitriã entra em campo para uma decisiva última partida da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da fase de grupos.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.
A divisão por categoria é a seguinte:
- Categoria 3 (Setor Superior): US$ 400 – US$ 750
- Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 800 – US$ 1.300
- Categoria 1 (Setor inferior/lateral): US$ 1.500 – US$ 3.500
- Hospitalidade/VIP: a partir de US$ 4.000
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações de acordo com a demanda do mercado. Como Vancouver é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir com antecedência os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a melhor estratégia para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto de alto risco.
Classificação do Grupo G
Histórico de confrontos diretos
Escalações das equipes
Prováveis escalações de Nova Zelândia x Bélgica
Técnico
- D. Bazeley
Onde será disputada a partida entre Nova Zelândia e Bélgica?
O jogo entre Nova Zelândia e Bélgica será disputado no BC Place, em Vancouver, no Canadá.
Localizado no coração do centro de Vancouver, na Colúmbia Britânica, o estádio é mundialmente conhecido por seu enorme telão 4K suspenso no centro do campo — o segundo maior da América do Norte —, que garante a todos os torcedores uma visão nítida dos replays e da ação ao vivo.
Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 54.000 lugares.