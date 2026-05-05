Como comprar ingressos para o jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers da NBA: Playoffs, preços e muito mais

O New York Knicks chega com uma vantagem significativa de ímpeto à medida que as semifinais da Conferência Leste continuam no Madison Square Garden. Após uma goleada histórica na estreia da série, o Knicks busca defender a vantagem de jogar em casa mais uma vez no Jogo 2, na quarta-feira, 6 de maio de 2026, antes que a disputa se desloque para Filadélfia.
A rivalidade atingiu o ponto de ebulição na noite de segunda-feira. Apesar do entusiasmo em torno da épica virada do 76ers na primeira fase contra o Boston, o Knicks, terceiro colocado, mandou um recado com uma vitória dominante por 137 a 98 no Jogo 1.
Jalen Brunson continuou sua ascensão como superestrela com 35 pontos, liderando um time do Knicks que se tornou o primeiro na história da NBA a vencer três jogos consecutivos dos playoffs por 25 pontos ou mais. A Filadélfia agora enfrenta um cenário de “ajuste obrigatório” imediato para evitar cair em uma desvantagem de 2 a 0.
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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e 76ers?
Embora o Jogo 1 tenha registrado uma demanda recorde, os preços para o Jogo 2 continuam altos, já que os torcedores do Knicks esperam testemunhar uma possível vantagem de 2 a 0. Os mercados secundários estão registrando grande movimento à medida que a série entra em sua fase inicial crítica.
- Jogo 2 (Nova York): Os preços mínimos atuais para a noite de quarta-feira começam em aproximadamente US$ 373 no TickPick e US$ 366 no Vivid Seats. O preço médio dos ingressos para este confronto está atualmente em torno de US$ 1.300.
- Jogo 3 (Filadélfia): Para a mudança da série para a Xfinity Mobile Arena na sexta-feira, 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando entre US$ 270 e US$ 294.
- Jogo 4 (Filadélfia): Os ingressos para a tarde de domingo na Filadélfia mantêm-se estáveis, a partir de cerca de US$ 269.
- Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na “Meca” para o Jogo 2 estão atingindo valores astronômicos, com alguns ingressos VIP chegando a US$ 18.297.
Fatores que influenciam o custo incluem:
- A Fadiga de Embiid: Após uma emocionante série de sete jogos contra o Boston e suas recentes batalhas contra problemas de saúde, Joel Embiid teve dificuldades no Jogo 1 (14 pontos, 3 de 11 arremessos). Os fãs estão acompanhando de perto sua recuperação, já que seu domínio é a única coisa que se interpõe entre o Knicks e uma varredura na série.
- Campanha histórica: O Knicks está atualmente jogando seu melhor basquete do século XXI. A demanda para ver Brunson, Towns e Anunoby ao vivo tornou o MSG o local com os ingressos mais caros da pós-temporada da NBA.
Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)
Equipe
Arena
Próximo jogo
Preço de entrada
New York Knicks
Madison Square Garden
Jogo 2 (quarta-feira)
$373+
Philadelphia 76ers
Xfinity Mobile Arena
Jogo 3 (sexta-feira)
$270+
OKC Thunder
Paycom Center
Jogo 1 (terça-feira)
$159+
San Antonio Spurs
Frost Bank Center
Jogo 2 (quarta-feira)
$153+
Detroit Pistons
Little Caesars Arena
Jogo 1 (terça-feira)
$124+