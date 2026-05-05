Como comprar ingressos para o jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers da NBA: Playoffs, preços e muito mais

O New York Knicks chega com uma vantagem significativa de ímpeto à medida que as semifinais da Conferência Leste continuam no Madison Square Garden. Após uma goleada histórica na estreia da série, o Knicks busca defender a vantagem de jogar em casa mais uma vez no Jogo 2, na quarta-feira, 6 de maio de 2026, antes que a disputa se desloque para Filadélfia.

A rivalidade atingiu o ponto de ebulição na noite de segunda-feira. Apesar do entusiasmo em torno da épica virada do 76ers na primeira fase contra o Boston, o Knicks, terceiro colocado, mandou um recado com uma vitória dominante por 137 a 98 no Jogo 1.

Jalen Brunson continuou sua ascensão como superestrela com 35 pontos, liderando um time do Knicks que se tornou o primeiro na história da NBA a vencer três jogos consecutivos dos playoffs por 25 pontos ou mais. A Filadélfia agora enfrenta um cenário de “ajuste obrigatório” imediato para evitar cair em uma desvantagem de 2 a 0.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir ingressos para esta série de alto risco na “Meca” e além.









Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e 76ers?

Embora o Jogo 1 tenha registrado uma demanda recorde, os preços para o Jogo 2 continuam altos, já que os torcedores do Knicks esperam testemunhar uma possível vantagem de 2 a 0. Os mercados secundários estão registrando grande movimento à medida que a série entra em sua fase inicial crítica.

Jogo 2 (Nova York): Os preços mínimos atuais para a noite de quarta-feira começam em aproximadamente US$ 373 no TickPick e US$ 366 no Vivid Seats. O preço médio dos ingressos para este confronto está atualmente em torno de US$ 1.300 .

Jogo 3 (Filadélfia): Para a mudança da série para a Xfinity Mobile Arena na sexta-feira, 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando entre US$ 270 e US$ 294 .

Jogo 4 (Filadélfia): Os ingressos para a tarde de domingo na Filadélfia mantêm-se estáveis, a partir de cerca de US$ 269 .

Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na “Meca” para o Jogo 2 estão atingindo valores astronômicos, com alguns ingressos VIP chegando a US$ 18.297 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

A Fadiga de Embiid: Após uma emocionante série de sete jogos contra o Boston e suas recentes batalhas contra problemas de saúde, Joel Embiid teve dificuldades no Jogo 1 (14 pontos, 3 de 11 arremessos). Os fãs estão acompanhando de perto sua recuperação, já que seu domínio é a única coisa que se interpõe entre o Knicks e uma varredura na série.

Campanha histórica: O Knicks está atualmente jogando seu melhor basquete do século XXI. A demanda para ver Brunson, Towns e Anunoby ao vivo tornou o MSG o local com os ingressos mais caros da pós-temporada da NBA.









Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe Arena Próximo jogo Preço de entrada New York Knicks Madison Square Garden Jogo 2 (quarta-feira) $373+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Jogo 3 (sexta-feira) $270+ OKC Thunder Paycom Center Jogo 1 (terça-feira) $159+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Jogo 2 (quarta-feira) $153+ Detroit Pistons Little Caesars Arena Jogo 1 (terça-feira) $124+

New York Knicks x Philadelphia 76ers – horário do jogo





NBA Playoffs Madison Square Garden

Notícias das equipes e escalações

Forma

NYK - Sequência Todos New York Knicks 137 - 98 Philadelphia 76ers V

Atlanta Hawks 89 - 140 New York Knicks V

New York Knicks 126 - 97 Atlanta Hawks V

Atlanta Hawks 98 - 114 New York Knicks V

Atlanta Hawks 109 - 108 New York Knicks D PHI - Sequência Todos New York Knicks 137 - 98 Philadelphia 76ers D

Boston Celtics 100 - 109 Philadelphia 76ers V

Philadelphia 76ers 106 - 93 Boston Celtics V

Boston Celtics 97 - 113 Philadelphia 76ers V

Philadelphia 76ers 96 - 128 Boston Celtics D

Histórico de confrontos diretos