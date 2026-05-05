Goal.com
Ao Vivo
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
NBA
New York KnicksNew York Knicks
Madison Square Garden
Philadelphia 76ersPhiladelphia 76ers
Buy Knicks vs 76ers Tickets
Tyrell Feaster

Traduzido por

Como comprar ingressos para o jogo entre New York Knicks e Philadelphia 76ers da NBA: Playoffs, preços e muito mais

SHOPPING
Tickets

Incluindo preços dos ingressos para o jogo entre Knicks e 76ers, onde comprar e muito mais

O New York Knicks chega com uma vantagem significativa de ímpeto à medida que as semifinais da Conferência Leste continuam no Madison Square Garden. Após uma goleada histórica na estreia da série, o Knicks busca defender a vantagem de jogar em casa mais uma vez no Jogo 2, na quarta-feira, 6 de maio de 2026, antes que a disputa se desloque para Filadélfia.

A rivalidade atingiu o ponto de ebulição na noite de segunda-feira. Apesar do entusiasmo em torno da épica virada do 76ers na primeira fase contra o Boston, o Knicks, terceiro colocado, mandou um recado com uma vitória dominante por 137 a 98 no Jogo 1.

Jalen Brunson continuou sua ascensão como superestrela com 35 pontos, liderando um time do Knicks que se tornou o primeiro na história da NBA a vencer três jogos consecutivos dos playoffs por 25 pontos ou mais. A Filadélfia agora enfrenta um cenário de “ajuste obrigatório” imediato para evitar cair em uma desvantagem de 2 a 0.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir ingressos para esta série de alto risco na “Meca” e além.



Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Knicks e 76ers?

Embora o Jogo 1 tenha registrado uma demanda recorde, os preços para o Jogo 2 continuam altos, já que os torcedores do Knicks esperam testemunhar uma possível vantagem de 2 a 0. Os mercados secundários estão registrando grande movimento à medida que a série entra em sua fase inicial crítica.

  • Jogo 2 (Nova York): Os preços mínimos atuais para a noite de quarta-feira começam em aproximadamente US$ 373 no TickPick e US$ 366 no Vivid Seats. O preço médio dos ingressos para este confronto está atualmente em torno de US$ 1.300.
  • Jogo 3 (Filadélfia): Para a mudança da série para a Xfinity Mobile Arena na sexta-feira, 8 de maio, os ingressos mais baratos estão atualmente custando entre US$ 270 e US$ 294.
  • Jogo 4 (Filadélfia): Os ingressos para a tarde de domingo na Filadélfia mantêm-se estáveis, a partir de cerca de US$ 269.
  • Assentos à beira da quadra: Experiências premium à beira da quadra na “Meca” para o Jogo 2 estão atingindo valores astronômicos, com alguns ingressos VIP chegando a US$ 18.297.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • A Fadiga de Embiid: Após uma emocionante série de sete jogos contra o Boston e suas recentes batalhas contra problemas de saúde, Joel Embiid teve dificuldades no Jogo 1 (14 pontos, 3 de 11 arremessos). Os fãs estão acompanhando de perto sua recuperação, já que seu domínio é a única coisa que se interpõe entre o Knicks e uma varredura na série.
  • Campanha histórica: O Knicks está atualmente jogando seu melhor basquete do século XXI. A demanda para ver Brunson, Towns e Anunoby ao vivo tornou o MSG o local com os ingressos mais caros da pós-temporada da NBA.



Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso (atual)

Equipe

Arena

Próximo jogo

Preço de entrada

New York Knicks

Madison Square Garden

Jogo 2 (quarta-feira)

$373+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Jogo 3 (sexta-feira)

$270+

OKC Thunder

Paycom Center

Jogo 1 (terça-feira)

$159+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Jogo 2 (quarta-feira)

$153+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Jogo 1 (terça-feira)

$124+

New York Knicks x Philadelphia 76ers – horário do jogo


NBA
NBA Playoffs
Madison Square Garden

Notícias das equipes e escalações

Forma

New York KnicksNYK
-Sequência

  • New York Knicks

    137

    -

    98

    Philadelphia 76ers

    V

  • Atlanta Hawks

    89

    -

    140

    New York Knicks

    V

  • New York Knicks

    126

    -

    97

    Atlanta Hawks

    V

  • Atlanta Hawks

    98

    -

    114

    New York Knicks

    V

  • Atlanta Hawks

    109

    -

    108

    New York Knicks

    D

Philadelphia 76ersPHI
-Sequência

  • New York Knicks

    137

    -

    98

    Philadelphia 76ers

    D

  • Boston Celtics

    100

    -

    109

    Philadelphia 76ers

    V

  • Philadelphia 76ers

    106

    -

    93

    Boston Celtics

    V

  • Boston Celtics

    97

    -

    113

    Philadelphia 76ers

    V

  • Philadelphia 76ers

    96

    -

    128

    Boston Celtics

    D

Histórico de confrontos diretos

New York KnicksNYK

Outros

Philadelphia 76ersPHI

3

Vitórias

2

Vitórias

  • New York Knicks

    137

    -

    98

    Philadelphia 76ers

  • Philadelphia 76ers

    89

    -

    138

    New York Knicks

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    112

    New York Knicks

  • New York Knicks

    119

    -

    130

    Philadelphia 76ers

  • New York Knicks

    107

    -

    116

    Philadelphia 76ers

613

Pontos marcados

542