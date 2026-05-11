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Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Crystal Palace: preços da Premier League, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

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Como comprar ingressos para a partida da Premier League entre Manchester City e Crystal Palace, incluindo informações sobre o jogo

O Manchester City recebe o Crystal Palace no Etihad Stadium, em Manchester, na quarta-feira, 13 de maio, em um confronto de alto risco da Premier League, agora que a disputa pelo título entra em sua última semana decisiva.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Crystal Palace está em 14º lugar. Os Cityzens estão cinco pontos atrás do líder Arsenal, mas têm um jogo a menos, o que é fundamental para manter viva a busca pelo quarto título consecutivo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Crystal Palace na Premier League?

Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Crystal Palace na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

  1. Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada.
  2. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade.
  3. Por fim, ao público em geral durante o período de venda aberta.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para o jogo Manchester City x Crystal Palace da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Prováveis escalações de Manchester City x Crystal Palace

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
3-4-2-1
25G. Donnarumma6N. Ake33N. O'Reilly27M. Nunes15M. Guehi4T. Reijnders10R. Cherki42A. Semenyo20B. Silva11J. Doku9E. Haaland1D. Henderson23J. Canvot26C. Richards5M. Lacroix18D. Kamada2D. Munoz20A. Wharton3T. Mitchell11B. Johnson7I. Sarr22J. Larsen
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

Crystal Palace

Técnico

  • P. Guardiola
  • O. Glasner

Lesões e suspensões


    Jogadores machucados e suspensos

    Lesões e suspensões

    • Nenhum jogador afastado

    Lesões e suspensões


    Forma

    MCI
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    11/5
    Jogos com mais de 2.5 gols
    4/5
    Ambos os times marcam
    3/5

    CRY
    -Sequência

    Gols Feitos (Concedidos)
    8/10
    Jogos com mais de 2.5 gols
    5/5
    Ambos os times marcam
    4/5

    Histórico de confrontos diretos

    Classificação