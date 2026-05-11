Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Crystal Palace: preços da Premier League, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Manchester City recebe o Crystal Palace no Etihad Stadium, em Manchester, na quarta-feira, 13 de maio, em um confronto de alto risco da Premier League, agora que a disputa pelo título entra em sua última semana decisiva.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Crystal Palace está em 14º lugar. Os Cityzens estão cinco pontos atrás do líder Arsenal, mas têm um jogo a menos, o que é fundamental para manter viva a busca pelo quarto título consecutivo.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Crystal Palace na Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Crystal Palace na Premier League?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da Premier League, desde ingressos individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, que podem ser adquiridos pelo portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda aberta.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também procuram comprá-los em plataformas secundárias, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para o jogo Manchester City x Crystal Palace da Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma faixa de preço mais alta, com os preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

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