Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Brentford: preços da Premier League, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Manchester City recebe o Brentford no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 9 de maio, em um confronto que promete ser uma batalha tática de alto risco, à medida que a disputa pelo título da Premier League entra em suas três últimas rodadas.

O Manchester City ocupa atualmente a 2ª posição na Premier League, enquanto o Brentford está em 7º, com os Cityzens cinco pontos atrás do líder Arsenal — embora tenham um jogo a menos que pode manter vivo o sonho de uma defesa histórica do título.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Manchester City e Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Brentford na Premier League?

Premier League - Premier League Etihad Stadium

Como comprar ingressos para o jogo entre Manchester City e Brentford na Premier League?

Existem várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde passes individuais para partidas até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais, disponíveis no portal oficial de ingressos do clube.

Os clubes de futebol britânicos costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, para os titulares de ingressos para a temporada. Em seguida, para aqueles que já assistiram a jogos em casa anteriormente e são classificados com base em pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda livre.

Se você estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também costumam comprar ingressos em plataformas de revenda, como o StubHub.

O que esperar do Manchester City x Brentford?

À medida que a temporada chega ao penúltimo fim de semana, a pressão sobre o Manchester City é enorme. A equipe de Pep Guardiola tem estado em excelente forma na reta final, mas um dramático empate em 3 a 3 contra o Everton, em 4 de maio, deixou o time sem margem para erros.

O City buscará repetir o domínio que demonstrou em sua última partida no Etihad, onde derrotou o Southampton por 2 a 1 em 25 de abril para garantir sua vaga na final da FA Cup.

Com o título em jogo, os Cityzens contarão com a eficiência assustadora de Erling Haaland, que lidera a disputa pela Chuteira de Ouro e continua sendo o ponto central de um ataque que já furou a defesa do Brentford duas vezes nesta temporada.

O Brentford, no entanto, chega a Manchester como a maior surpresa da liga.

Os Bees de Thomas Frank estão vivendo uma campanha histórica e estão atualmente em uma disputa acirrada por uma vaga nas competições europeias, a apenas alguns pontos dos seis primeiros colocados. Eles provaram sua resiliência recentemente, arrancando um empate em 0 a 0 contra o Manchester United em 27 de abril e um empate em 2 a 2 com o Everton em 11 de abril.

Embora o City tenha conquistado uma vitória apertada por 1 a 0 no jogo de ida, em 5 de outubro, a capacidade do Brentford de frustrar os times de ponta continua sendo seu maior trunfo. A equipe contará com o explosivo Igor Thiago para liderar o ataque e explorar qualquer nervosismo na defesa do City, que não contará com Josko Gvardiol, lesionado.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Manchester City e Brentford pela Premier League?

O custo de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias de adultos, jovens, estudantes e idosos, mas essas faixas variam de time para time.

A localização do assento e a posição na arquibancada influenciam significativamente o preço, com vistas privilegiadas geralmente exigindo um custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos em categorias — por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem se enquadrar em uma categoria mais alta, com preços subindo proporcionalmente.

A Premier League limitou o preço dos ingressos para jogos fora de casa a £30. Portanto, se você estiver procurando uma opção mais barata, pode ser uma boa ideia verificar os jogos fora de casa do seu time e procurar esses ingressos.

Notícias e escalações dos times

Forma

Histórico de confrontos diretos