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Como comprar ingressos para o jogo Egito x Irã: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre Egito e Irã

Com ambas as seleções contando com torcidas apaixonadas e ambições de avançar para além da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, a demanda por ingressos para o jogo entre Egito e Irã no Lumen Field, no dia 26 de junho, já está crescendo rapidamente nas plataformas oficiais e de revenda.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Egito x Irã, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e as formas mais baratas de garantir seus lugares antes que se esgotem.

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Quando é o jogo Egito x Irã?

Data e horaJogoLocalIngressos
26 de junho de 2026 - 18hEgito x IrãLumen Field, SeattleIngressos

Jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Bélgica x EgitoLumen Field, SeattleIngressos
21 de junho de 2026Nova Zelândia x EgitoBC Place, VancouverIngressos
26 de junho de 2026Egito x IrãLumen Field, SeattleIngressos

Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
15 de junho de 2026Irã x Nova ZelândiaSoFi Stadium, Los AngelesIngressos
21 de junho de 2026Bélgica x IrãEstádio SoFi, Los AngelesIngressos
26 de junho de 2026Egito x IrãLumen Field, SeattleIngressos

Como posso conseguir ingressos para Egito x Irã?

Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para o jogo Egito x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar ingressos em fases, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada.
  • Mercado de revenda da FIFA: os torcedores que não puderem mais comparecer podem revender seus ingressos com segurança por meio da plataforma oficial da FIFA.
  • Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos de alta demanda, uma vez que as alocações oficiais se tornam limitadas.
  • Experiências de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviço de alimentação e acesso premium no dia da partida.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio da plataforma de ingressos móvel da FIFA. Os torcedores devem se certificar de que o e-mail de compra de ingressos e os dados pessoais estejam corretos em todas as plataformas para evitar problemas de transferência.

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Quanto custam os ingressos para Egito x Irã?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo variam dependendo da fase do torneio, da categoria do assento e da demanda. Os jogos da fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores que desejam assistir ao torneio ao vivo.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para o jogo Egito x Irã custem entre US$ 90 e US$ 180 nos mercados de revenda, enquanto os assentos premium, nas arquibancadas inferiores, e os pacotes de hospitalidade podem ter preços significativamente mais altos.

A seguir, apresentamos as faixas de preço estimadas pela FIFA para os ingressos da Copa do Mundo de 2026:

CategoriaFase de GruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços podem variar dependendo da disponibilidade e da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field

Egito x Irã será disputado no Lumen Field, em Seattle, um dos estádios de futebol mais barulhentos e icônicos da América do Norte.

O estádio é a casa do Seattle Seahawks, da NFL, e do Seattle Sounders, da MLS, sendo que este último ajudou a estabelecer Seattle como uma das cidades mais fortes do futebol nos Estados Unidos.

O Lumen Field tem capacidade para cerca de 69.000 pessoas em grandes eventos internacionais e é amplamente conhecido por sua atmosfera intensa e instalações modernas. Espera-se que ele receba várias partidas importantes durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.

O Lumen Field está localizado próximo ao centro de Seattle, o que o torna conveniente para torcedores que se hospedam no centro da cidade ou chegam pelo Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. 

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