Como comprar ingressos para o jogo Egito x Irã: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

Com ambas as seleções contando com torcidas apaixonadas e ambições de avançar para além da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, a demanda por ingressos para o jogo entre Egito e Irã no Lumen Field, no dia 26 de junho, já está crescendo rapidamente nas plataformas oficiais e de revenda.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Egito x Irã, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e as formas mais baratas de garantir seus lugares antes que se esgotem.

Quando é o jogo Egito x Irã?

Data e hora Jogo Local Ingressos 26 de junho de 2026 - 18h Egito x Irã Lumen Field, Seattle Ingressos

Jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Bélgica x Egito Lumen Field, Seattle Ingressos 21 de junho de 2026 Nova Zelândia x Egito BC Place, Vancouver Ingressos 26 de junho de 2026 Egito x Irã Lumen Field, Seattle Ingressos

Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Irã x Nova Zelândia SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos 21 de junho de 2026 Bélgica x Irã Estádio SoFi, Los Angeles Ingressos 26 de junho de 2026 Egito x Irã Lumen Field, Seattle Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Egito x Irã?

Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para o jogo Egito x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar ingressos em fases, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada.

a FIFA continua a disponibilizar ingressos em fases, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada. Mercado de revenda da FIFA: os torcedores que não puderem mais comparecer podem revender seus ingressos com segurança por meio da plataforma oficial da FIFA.

os torcedores que não puderem mais comparecer podem revender seus ingressos com segurança por meio da plataforma oficial da FIFA. Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos de alta demanda, uma vez que as alocações oficiais se tornam limitadas.

plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos de alta demanda, uma vez que as alocações oficiais se tornam limitadas. Experiências de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviço de alimentação e acesso premium no dia da partida.

Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio da plataforma de ingressos móvel da FIFA. Os torcedores devem se certificar de que o e-mail de compra de ingressos e os dados pessoais estejam corretos em todas as plataformas para evitar problemas de transferência.

Quanto custam os ingressos para Egito x Irã?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo variam dependendo da fase do torneio, da categoria do assento e da demanda. Os jogos da fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores que desejam assistir ao torneio ao vivo.

Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para o jogo Egito x Irã custem entre US$ 90 e US$ 180 nos mercados de revenda, enquanto os assentos premium, nas arquibancadas inferiores, e os pacotes de hospitalidade podem ter preços significativamente mais altos.

A seguir, apresentamos as faixas de preço estimadas pela FIFA para os ingressos da Copa do Mundo de 2026:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços podem variar dependendo da disponibilidade e da demanda.

Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field

Egito x Irã será disputado no Lumen Field, em Seattle, um dos estádios de futebol mais barulhentos e icônicos da América do Norte.

O estádio é a casa do Seattle Seahawks, da NFL, e do Seattle Sounders, da MLS, sendo que este último ajudou a estabelecer Seattle como uma das cidades mais fortes do futebol nos Estados Unidos.

O Lumen Field tem capacidade para cerca de 69.000 pessoas em grandes eventos internacionais e é amplamente conhecido por sua atmosfera intensa e instalações modernas. Espera-se que ele receba várias partidas importantes durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.

O Lumen Field está localizado próximo ao centro de Seattle, o que o torna conveniente para torcedores que se hospedam no centro da cidade ou chegam pelo Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.