Como comprar ingressos para o jogo Egito x Irã: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

Com ambas as seleções contando com torcidas apaixonadas e ambições de avançar para além da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026, a demanda por ingressos para o jogo entre Egito e Irã no Lumen Field, no dia 26 de junho, já está crescendo rapidamente nas plataformas oficiais e de revenda.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Egito x Irã, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e as formas mais baratas de garantir seus lugares antes que se esgotem.
Quando é o jogo Egito x Irã?
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|26 de junho de 2026 - 18h
|Egito x Irã
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Jogos do Egito na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Bélgica x Egito
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Nova Zelândia x Egito
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Egito x Irã
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Jogos do Irã na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Irã x Nova Zelândia
|SoFi Stadium, Los Angeles
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Bélgica x Irã
|Estádio SoFi, Los Angeles
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Egito x Irã
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Egito x Irã?
Existem várias maneiras de os torcedores garantirem ingressos para o jogo Egito x Irã na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Venda oficial de ingressos da FIFA: a FIFA continua a disponibilizar ingressos em fases, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada.
- Mercado de revenda da FIFA: os torcedores que não puderem mais comparecer podem revender seus ingressos com segurança por meio da plataforma oficial da FIFA.
- Mercados secundários: plataformas como a StubHub continuam sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos de alta demanda, uma vez que as alocações oficiais se tornam limitadas.
- Experiências de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, salas VIP, serviço de alimentação e acesso premium no dia da partida.
Espera-se que todos os ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026 sejam entregues digitalmente por meio da plataforma de ingressos móvel da FIFA. Os torcedores devem se certificar de que o e-mail de compra de ingressos e os dados pessoais estejam corretos em todas as plataformas para evitar problemas de transferência.
Quanto custam os ingressos para Egito x Irã?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo variam dependendo da fase do torneio, da categoria do assento e da demanda. Os jogos da fase de grupos continuam sendo a opção mais acessível para os torcedores que desejam assistir ao torneio ao vivo.
Atualmente, espera-se que os ingressos mais baratos para o jogo Egito x Irã custem entre US$ 90 e US$ 180 nos mercados de revenda, enquanto os assentos premium, nas arquibancadas inferiores, e os pacotes de hospitalidade podem ter preços significativamente mais altos.
A seguir, apresentamos as faixas de preço estimadas pela FIFA para os ingressos da Copa do Mundo de 2026:
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos devem acompanhar regularmente as plataformas de revenda, pois os preços podem variar dependendo da disponibilidade e da demanda.
Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field
Egito x Irã será disputado no Lumen Field, em Seattle, um dos estádios de futebol mais barulhentos e icônicos da América do Norte.
O estádio é a casa do Seattle Seahawks, da NFL, e do Seattle Sounders, da MLS, sendo que este último ajudou a estabelecer Seattle como uma das cidades mais fortes do futebol nos Estados Unidos.
O Lumen Field tem capacidade para cerca de 69.000 pessoas em grandes eventos internacionais e é amplamente conhecido por sua atmosfera intensa e instalações modernas. Espera-se que ele receba várias partidas importantes durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.
O Lumen Field está localizado próximo ao centro de Seattle, o que o torna conveniente para torcedores que se hospedam no centro da cidade ou chegam pelo Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma.