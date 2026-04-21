O Orlando Magic detém uma surpreendente vantagem de 1 a 0 na série, enquanto se prepara para enfrentar o Detroit Pistons no segundo jogo, na Little Caesars Arena, na quarta-feira, 22 de abril de 2026. Após uma vitória histórica fora de casa na estreia da série, o Magic, oitavo colocado, busca assumir uma vantagem confortável antes que a série se desloque para a Flórida, enquanto o Pistons, primeiro colocado, está desesperado para quebrar uma sequência recorde de derrotas em casa nos playoffs.





O confronto entre o 1º e o 8º colocado na primeira rodada da Conferência Leste proporcionou a maior surpresa do fim de semana de abertura. O Pistons, que terminou a temporada regular com um dominante recorde de 60-22 para garantir a 1ª colocação pela primeira vez desde 2007, foi superado por um time de Orlando que conquistou sua vaga na chave através do Torneio Play-In.





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Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Magic e Pistons?

Após a vitória surpreendente de Orlando no Jogo 1, a demanda por ingressos na Cidade do Motor continua alta, já que os torcedores esperam testemunhar a primeira vitória dos Pistons em casa nos playoffs desde 2008. Como Detroit é um importante mercado esportivo com uma torcida rejuvenescida, os preços estão competitivos para este confronto de alto risco.

Jogo 2 (Detroit): Os preços no mercado secundário em plataformas como StubHub e SeatGeek mostram atualmente preços mínimos a partir de cerca de US$ 97 . Os assentos de nível médio estão geralmente oscilando entre US$ 210 e US$ 350 .

Jogo 3 (Orlando): À medida que a série se encaminha para o Kia Center no sábado, 25 de abril, os assentos mais baratos estão atualmente listados a partir de US$ 115 , enquanto os torcedores locais se preparam para receber em casa um time azarão que lidera a série.

Assentos à beira da quadra: Os assentos premium na pista da Little Caesars Arena para o Jogo 2 estão atualmente listados a partir de US$ 1.250 , com algumas opções da “Fila VIP 1” ultrapassando US$ 3.800 .

Fatores que influenciam o custo incluem:

O contra-ataque de “Cade”: Apesar da derrota, Cade Cunningham explodiu com 39 pontos no Jogo 1. Os torcedores estão se reunindo para ver se o astro do Pistons pode levar o time a uma vitória que empate a série.

A seca em casa: A sequência de derrotas do Detroit em casa nos playoffs chegou a 11 jogos , a mais longa da história da NBA. O significado histórico de uma possível vitória que “quebre a sequência” está impulsionando a demanda local.

Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso

Equipe Arena Jogo 2 Faixa de preço dos ingressos New York Knicks Madison Square Garden $334 - $1.100+ Boston Celtics TD Garden $117 - $850+ Detroit Pistons Little Caesars Arena $97 - $640+ Orlando Magic Kia Center $115 - $710+ Denver Nuggets Ball Arena $79 - $650+

Hora do início do jogo Detroit Pistons x Orlando Magic





NBA Playoffs Little Caesars Arena

Notícias das equipes e escalações

Forma

DET - Sequência Todos Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic D

Indiana Pacers 121 - 133 Detroit Pistons V

Charlotte Hornets 100 - 118 Detroit Pistons V

Detroit Pistons 137 - 111 Milwaukee Bucks V

Orlando Magic 123 - 107 Detroit Pistons D ORL - Sequência Todos Detroit Pistons 101 - 112 Orlando Magic V

Orlando Magic 121 - 90 Charlotte Hornets V

Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic D

Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic D

Chicago Bulls 103 - 127 Orlando Magic V

Histórico de confrontos diretos