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Tyrell Feaster

Traduzido por

Como comprar ingressos para o jogo Detroit Pistons x Orlando Magic da NBA: Playoffs da NBA, preços e muito mais

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Incluindo preços dos ingressos para Pistons x Magic, onde comprar e muito mais

O Orlando Magic detém uma surpreendente vantagem de 1 a 0 na série, enquanto se prepara para enfrentar o Detroit Pistons no segundo jogo, na Little Caesars Arena, na quarta-feira, 22 de abril de 2026. Após uma vitória histórica fora de casa na estreia da série, o Magic, oitavo colocado, busca assumir uma vantagem confortável antes que a série se desloque para a Flórida, enquanto o Pistons, primeiro colocado, está desesperado para quebrar uma sequência recorde de derrotas em casa nos playoffs.


O confronto entre o 1º e o 8º colocado na primeira rodada da Conferência Leste proporcionou a maior surpresa do fim de semana de abertura. O Pistons, que terminou a temporada regular com um dominante recorde de 60-22 para garantir a 1ª colocação pela primeira vez desde 2007, foi superado por um time de Orlando que conquistou sua vaga na chave através do Torneio Play-In.


O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Jogo 2 e os jogos seguintes, incluindo onde comprá-los e os preços atuais de mercado.

Quanto custam os ingressos para os playoffs entre Magic e Pistons?

Após a vitória surpreendente de Orlando no Jogo 1, a demanda por ingressos na Cidade do Motor continua alta, já que os torcedores esperam testemunhar a primeira vitória dos Pistons em casa nos playoffs desde 2008. Como Detroit é um importante mercado esportivo com uma torcida rejuvenescida, os preços estão competitivos para este confronto de alto risco.

  • Jogo 2 (Detroit): Os preços no mercado secundário em plataformas como StubHub e SeatGeek mostram atualmente preços mínimos a partir de cerca de US$ 97. Os assentos de nível médio estão geralmente oscilando entre US$ 210 e US$ 350.
  • Jogo 3 (Orlando): À medida que a série se encaminha para o Kia Center no sábado, 25 de abril, os assentos mais baratos estão atualmente listados a partir de US$ 115, enquanto os torcedores locais se preparam para receber em casa um time azarão que lidera a série.
  • Assentos à beira da quadra: Os assentos premium na pista da Little Caesars Arena para o Jogo 2 estão atualmente listados a partir de US$ 1.250, com algumas opções da “Fila VIP 1” ultrapassando US$ 3.800.

Fatores que influenciam o custo incluem:

  • O contra-ataque de “Cade”: Apesar da derrota, Cade Cunningham explodiu com 39 pontos no Jogo 1. Os torcedores estão se reunindo para ver se o astro do Pistons pode levar o time a uma vitória que empate a série.
  • A seca em casa: A sequência de derrotas do Detroit em casa nos playoffs chegou a 11 jogos, a mais longa da história da NBA. O significado histórico de uma possível vitória que “quebre a sequência” está impulsionando a demanda local.

Locais dos playoffs da NBA 2025/26 por preço do ingresso

Equipe

Arena

Jogo 2 Faixa de preço dos ingressos

New York Knicks

Madison Square Garden

$334 - $1.100+

Boston Celtics

TD Garden

$117 - $850+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

$97 - $640+

Orlando Magic

Kia Center

$115 - $710+

Denver Nuggets

Ball Arena

$79 - $650+

Hora do início do jogo Detroit Pistons x Orlando Magic


NBA
NBA Playoffs
Little Caesars Arena

Notícias das equipes e escalações

Forma

Detroit PistonsDET
-Sequência

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

    D

  • Indiana Pacers

    121

    -

    133

    Detroit Pistons

    V

  • Charlotte Hornets

    100

    -

    118

    Detroit Pistons

    V

  • Detroit Pistons

    137

    -

    111

    Milwaukee Bucks

    V

  • Orlando Magic

    123

    -

    107

    Detroit Pistons

    D

Orlando MagicORL
-Sequência

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

    V

  • Orlando Magic

    121

    -

    90

    Charlotte Hornets

    V

  • Philadelphia 76ers

    109

    -

    97

    Orlando Magic

    D

  • Boston Celtics

    113

    -

    108

    Orlando Magic

    D

  • Chicago Bulls

    103

    -

    127

    Orlando Magic

    V

Histórico de confrontos diretos

Detroit PistonsDET

Outros

Orlando MagicORL

2

Vitórias

3

Vitórias

  • Detroit Pistons

    101

    -

    112

    Orlando Magic

  • Orlando Magic

    123

    -

    107

    Detroit Pistons

  • Orlando Magic

    92

    -

    106

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    109

    -

    112

    Orlando Magic

  • Detroit Pistons

    135

    -

    116

    Orlando Magic

558

Pontos marcados

555
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