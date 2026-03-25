Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina: partida de 26 de março, preços e mais

A “Red Wall” estará presente em peso no Cardiff City Stadium no dia 26 de março, na esperança de impulsionar o País de Gales à vitória neste confronto decisivo das semifinais da repescagem da Copa do Mundo da UEFA.

O País de Gales está a duas vitórias de garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026 e de chegar a duas finais mundiais consecutivas pela primeira vez. Se os Dragões de Craig Bellamy conseguirem superar o desafio da Bósnia e Herzegovina, então a Itália ou a Irlanda do Norte os aguardam em Cardiff no dia 31 de março.

Deixe o GOAL contar tudo sobre a próxima partida de qualificação para a Copa do Mundo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina, incluindo onde você pode comprar os ingressos e quanto eles custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina?

Data Horário (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março País de Gales x Bósnia e Herzegovina (19h45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de eliminatórias da Copa do Mundo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina

Os ingressos para as partidas anteriores da repescagem do País de Gales esgotaram rapidamente, e os torcedores foram incentivados a reservar ingressos oficiais pelo site da Federação de Futebol do País de Gales (FAW) o mais cedo possível para evitar decepções.

Os ingressos para o jogo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina foram colocados à venda em várias etapas. A primeira delas começou em 19 de janeiro, permitindo que os titulares do “Campaign Ticket” renovassem seus lugares com desconto. A partir de 5 de fevereiro, os membros do “Red Wall” tiveram a oportunidade de comprar ingressos.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos no mercado secundário, como no StubHub.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos internacionais do País de Gales podem variar, dependendo da localização do assento, do pacote e do adversário. As categorias para a próxima partida de repescagem contra a Bósnia e Herzegovina foram as seguintes, através dos canais oficiais:

Categoria 1: a partir de £50

a partir de £50 Categoria 2: a partir de £42,50

a partir de £42,50 Categoria 3: a partir de £35

a partir de £35 Nível 4 Ninian Premium: a partir de £55

a partir de £55 Nível 4 Tribuna: a partir de £65

a partir de £65 Nível 3 GS (apenas ingresso): a partir de £85

a partir de £85 Nível 3 Hospitality: a partir de £189 (os pacotes incluem uma refeição de dois pratos antes do jogo)

Os preços apresentados são para adultos. No entanto, há descontos disponíveis para jovens (até 16 anos), jovens adultos (17 a 21 anos) e idosos (acima de 65 anos).

Lembre-se de acompanhar o site da FAW para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que você pode esperar da partida de qualificação para a Copa do Mundo entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina?

Tem sido uma situação de déjà vu para os galeses. Pela segunda campanha consecutiva de qualificação para a Copa do Mundo, eles precisam passar pela repescagem após terminarem em segundo lugar no grupo, atrás da Bélgica.

Eles superaram o desafio há quatro anos, derrotando a Áustria e a Ucrânia nas partidas da repescagem em Cardiff, garantindo uma vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Agora, esperam repetir o feito mais uma vez na capital galesa.

No entanto, o País de Gales não pode se dar ao luxo de subestimar a Bósnia e Herzegovina. A seleção nunca venceu os europeus do leste antes e não conseguiu marcar nenhum gol nos três confrontos mais recentes.

A Bósnia e Herzegovina, também conhecida como os Dragões (“Zmajevi”), busca chegar à fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde o Brasil 2014. O artilheiro da seleção, Edin Dzeko, que completará 40 anos antes das eliminatórias, espera aumentar seu impressionante saldo de 72 gols pela seleção.