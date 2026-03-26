Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte: partida de 26 de março, preços e mais

A Itália espera que à terceira seja de vez, depois de ter sofrido decepções nas eliminatórias para a Copa do Mundo tanto em 2018 quanto em 2022. Podemos esperar que a cidade de Bérgamo esteja em festa quando a Azzurra entrar em campo para a crucial semifinal da repescagem contra a Irlanda do Norte, no dia 26 de março.

O vencedor desse confronto seguirá então para enfrentar o País de Gales ou a Bósnia e Herzegovina em 31 de março. O vencedor desse confronto terá garantida uma vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada neste verão na América do Norte.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações essenciais de que você precisa para a próxima partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte, incluindo onde você pode comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Itália x Irlanda do Norte (20h45) New Balance Arena (Bérgamo) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte

A venda de ingressos para o jogo Itália x Irlanda do Norte ocorreu em várias fases, conforme segue:

6 de fevereiro: Disponíveis apenas para titulares do cartão Vivo Azzurro

10 de fevereiro: Disponíveis para os titulares de ingressos para a temporada do Atalanta (já que a partida será realizada no estádio do Atalanta), além dos torcedores que compraram ingressos para o jogo da Itália contra a Estônia em setembro.

17 de fevereiro: Venda ao público em geral

Os ingressos oficiais podem ser adquiridos pelo site da Vivaticket e nos pontos de venda autorizados da Vivaticket.

Além disso, os torcedores podem reservar lugares no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais revendedoras para quem busca comprar ingressos de última hora por meio de canais alternativos.

Ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos da seleção italiana podem variar, dependendo do local, da localização do assento, do pacote e do adversário. Os ingressos para a próxima partida da repescagem contra a Irlanda do Norte estavam disponíveis da seguinte forma pelos canais oficiais:

Arquibancadas Norte e Sul: a partir de €25

a partir de €25 Arquibancada Oeste: a partir de €70

a partir de €70 Arquibancada Rinascimento: a partir de €70

Os preços apresentados são para adultos. No entanto, há descontos disponíveis para jovens (até 16 anos), jovens adultos (17 a 21 anos) e idosos (acima de 65 anos).

As opções de hospitalidade incluem:

Pacotes da arquibancada Oeste e Rinascimento: a partir de €250

a partir de €250 Tribuna Sul e SkyBoxes Rinascimento: a partir de €300

Lembre-se de acompanhar os sites das federações nacionais de futebol relevantes para obter informações adicionais e também sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar do jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte

Surpreendentemente, a Itália, tetracampeã mundial, não conseguiu se classificar para as finais de 2018 nem de 2022, e a pressão sobre o técnico da Azzurra, Gennaro Gattuso, está aumentando. Depois de tropeçar contra a Macedônia do Norte e a Suécia em confrontos anteriores das repescagens, a equipe está focada em garantir a classificação desta vez.

A Itália vai se animar com o fato de jogar em Bergamo, já que o local tem se mostrado um terreno fértil para a seleção nacional. A Azzurra está invicta na New Balance Arena (também conhecida como Stadio di Bergamo) e volta para lá seis meses após uma vitória convincente por 5 a 0 sobre a Estônia.

No total, a Itália disputou quatro partidas anteriores na “Città dei Mille” (“Cidade dos Mil”). Além da recente vitória sobre a Estônia, também derrotou Malta por 5 a 0 lá em 1987 e empatou duas vezes em 1 a 1 (contra a Turquia em 2006 e contra a Holanda em 2020).

Enquanto a nação italiana ficou frustrada com a ausência de sua seleção nas duas últimas Copas do Mundo, já se passaram impressionantes 40 anos desde que a Irlanda do Norte pisou pela última vez no palco mundial. Felizmente para o exército verde e branco de Michael O'Neill, seus sonhos continuam vivos desta vez, graças ao desempenho na Liga das Nações da UEFA em 2024.