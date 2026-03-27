Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Bósnia e Herzegovina e Itália: partida de 31 de março, preços e informações

A Bósnia e Herzegovina e a Itália estão agora a apenas 90 minutos de se classificarem para a Copa do Mundo da FIFA 2026.

As duas seleções se enfrentam no dia 31 de março no Bilino Polje, em Zenica, e você pode estar lá para assistir a uma das partidas mais tensas das eliminatórias europeias.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a próxima Final da Chave A das Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo, incluindo quanto custarão e como você pode comprá-los.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Bósnia e Itália?

As quatro últimas vagas da UEFA para a Copa do Mundo de 2026 serão decididas na noite de terça-feira. Após uma dramática rodada de semifinais, a Bósnia e Herzegovina recebe os tetracampeões mundiais em um confronto decisivo.

A Bósnia garantiu sua vaga na final com uma vitória emocionante nos pênaltis sobre o País de Gales, enquanto a Itália conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre a Irlanda do Norte. O vencedor desta partida garantirá sua passagem para a América do Norte neste verão.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Bósnia x Itália (20h45) Estádio Bilino Polje (Zenica, BIH) Ingressos

Qual é o calendário das eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho A: Bósnia x Itália (20h45) Estádio Bilino Polje (Zenica) Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho B: Suécia x Polônia (20h45) Friends Arena (Estocolmo) Ingressos

Como comprar ingressos para a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Bósnia e Itália

Os ingressos para a Final do Caminho A em Zenica estão em alta demanda, já que a Itália busca evitar ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

Enquanto os torcedores locais podem consultar o portal da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, os torcedores internacionais e aqueles que buscam ingressos garantidos devem recorrer a sites de revenda, como o StubHub.

Certifique-se de verificar os Termos e Condições se for comprar por meio de um site de revenda.

Bósnia x Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: quanto custarão os ingressos?

Espera-se que os preços para a final da repescagem comecem em aproximadamente US$ 75, embora os preços nos mercados de revenda possam variar de acordo com a importância da partida.

Para um jogo dessa magnitude, espera-se que os assentos da Categoria 1 na linha lateral tenham um preço mais alto.

Categoria 1: Vistas privilegiadas na linha lateral.

Categoria 2: Assentos nos cantos e na parte central do estádio.

Categoria 3: Atrás dos gols.

O que esperar de Bósnia x Itália?

A Itália viaja para Zenica sob imensa pressão.

Depois que gols de Sandro Tonali e Moise Kean garantiram a vitória sobre a Irlanda do Norte, a Azzurra está agora a apenas um passo de exorcizar os demônios das falhas nas eliminatórias anteriores.

O técnico Gennaro Gattuso contará com seu núcleo de jogadores experientes para lidar com a atmosfera hostil do Bilino Polje.

A Bósnia e Herzegovina, país anfitrião, está em alta após sua heroica recuperação contra o País de Gales.

O experiente atacante Edin Dzeko provou que ainda tem o toque de mestre com seu gol de empate no final da partida, e os torcedores bósnios esperam por mais uma noite mágica para levar sua seleção à sua segunda participação na fase final da Copa do Mundo.