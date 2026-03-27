Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre República Democrática do Congo e Jamaica: partida de 31 de março, preços dos ingressos e informações

A República Democrática do Congo e a Jamaica estão agora a apenas uma vitória de se classificarem para a Copa do Mundo da FIFA 2026. As duas seleções se enfrentam no dia 31 de março em um dos locais da Copa do Mundo deste verão, o Estádio Akron, em Zapopan, no México, e você pode estar lá garantindo hoje mesmo o seu lugar no estádio.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a final da repescagem das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo, incluindo quanto custarão e como você pode comprá-los.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre República Democrática do Congo e Jamaica?

As duas últimas vagas para a Copa do Mundo da FIFA 2026 estão prestes a ser preenchidas pelas seleções vencedoras das eliminatórias interconfederações (IC) em março.

Após a vitória da Jamaica na semifinal, a seleção permanece em Zapopan para enfrentar a República Democrática do Congo no dia 31 de março. A vitória de qualquer uma das equipes garante um convite imediato para a festa mundial do futebol neste verão.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março República Democrática do Congo x Jamaica (15h) Estádio Akron (Zapopan, México) Ingressos

Qual é a programação das repescagens das eliminatórias para a Copa do Mundo?

Os vencedores das finais da fase interconfederativa preencherão as vagas restantes na Copa do Mundo da FIFA 2026 deste verão.

Repescagem Interconfederacional das Eliminatórias da Copa do Mundo

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 1: República Democrática do Congo x Jamaica (15h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 2: Iraque x Bolívia (21h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo de qualificação para a Copa do Mundo entre República Democrática do Congo e Jamaica

Os ingressos para a decisiva final entre a República Democrática do Congo e a Jamaica já estão disponíveis. Com uma vaga na Copa do Mundo em jogo, espera-se que a demanda seja extremamente alta.

Para comprar ingressos oficiais, você pode acessar o portal de ingressos da FIFA.

Para os torcedores que desejam garantir lugares para este evento com ingressos esgotados, sites de revenda como o StubHub oferecem a melhor oportunidade de encontrar ingressos em várias categorias.

Eliminação para a Copa do Mundo entre República Democrática do Congo e Jamaica: quanto custarão os ingressos?

Espera-se que a estrutura de preços para a final entre a República Democrática do Congo e a Jamaica siga o sistema de categorias da FIFA:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior.

Os ingressos provavelmente estarão disponíveis a partir de US$ 60, embora os preços nas plataformas de revenda possam variar dependendo da demanda à medida que a partida se aproxima.

O que esperar de República Democrática do Congo x Jamaica?

Os torcedores jamaicanos esperaram pacientemente pelo retorno de sua seleção ao cenário mundial do futebol. Já se passaram 28 anos desde que os Reggae Boyz fizeram sua histórica participação na França '98. Depois de superar uma semifinal difícil no México, eles estão agora a apenas 90 minutos de voltar ao grande palco.

Seus adversários, a República Democrática do Congo, buscam fazer sua própria história. Os Leopards não disputam uma Copa do Mundo desde 1974 (na época como Zaire). Tendo sido classificados diretamente para esta final, eles estarão bem descansados e preparados para enfrentar uma seleção jamaicana cheia de energia.

O Estádio Akron, em Zapopan, proporcionará um cenário de classe mundial para este confronto. O local também está programado para sediar várias partidas durante o torneio propriamente dito, incluindo o jogo do México na fase de grupos, o que significa que o vencedor desta partida terá uma prévia de sua potencial casa durante o verão.