Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Nova Caledônia e Jamaica: previsões, preços dos ingressos e informações

A Nova Caledônia e a Jamaica estão a apenas duas vitórias de se classificarem para a Copa do Mundo da FIFA 2026. As duas seleções se enfrentam no dia 26 de março em um dos estádios que sediarão a Copa do Mundo neste verão, o Estádio Akron, em Zapopan, no México, e você pode estar lá garantindo hoje mesmo o seu lugar no estádio.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a próxima semifinal da repescagem das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo, incluindo quanto custarão e como você pode comprá-los.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Nova Caledônia e Jamaica?

Ainda há seis vagas em jogo para a Copa do Mundo da FIFA 2026, e duas delas serão preenchidas pelas seleções que se classificarem nas eliminatórias interconfederações (IC) em março.

O vencedor da partida entre Nova Caledônia e Jamaica permanecerá em Zapopan, onde enfrentará a República Democrática do Congo em 31 de março. A vitória nessa partida garante um convite para a festa mundial do futebol.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Nova Caledônia x Jamaica (20h) Estádio Akron (Zapopan, México) Ingressos

Qual é a programação das repescagens das eliminatórias da Copa do Mundo?

Os vencedores de todas as finais das diversas chaves preencherão as seis vagas restantes na Copa do Mundo da FIFA 2026 deste verão.

Repescagem Interconfederacional das Eliminatórias da Copa do Mundo

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Semifinal da Chave 1: Nova Caledônia x Jamaica (20h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal da Chave 2: Bolívia x Suriname (17h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 1: RD Congo x A definir (15h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 2: Iraque x A definir (21h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos

Repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho A: País de Gales x Bósnia e Herzegovina (19h45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho A: Itália x Irlanda do Norte (20h45) Estádio Atleti Azzurri d'Italia (Bérgamo) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho B: Ucrânia x Suécia (20h45) Estádio Ciutat de Valência (Valência) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho B: Polônia x Albânia (20h45) Estádio Nacional (Varsóvia) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho C: Turquia x Romênia (18h) Estádio do Beşiktaş (Istambul) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho C: Eslováquia x Kosovo (20h45) Tehelne pole (Bratislava) Ingressos Qui, 26 de março Percurso D Semifinal: Dinamarca x Macedônia do Norte (20h45) Estádio Parken (Copenhague) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho D: República Tcheca x República da Irlanda (20h45) Fortuna Arena (Praga) Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho A: País de Gales/Bósnia e Herzegovina x Itália/Irlanda do Norte (20h45) A confirmar Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho B: Ucrânia/Suécia x Polônia/Albânia (20h45) A confirmar Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho C: Turquia/Romênia x Eslováquia/Kosovo (20h45) A confirmar Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho D: Dinamarca/Macedônia do Norte x República Tcheca x República da Irlanda (20h45) A confirmar Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Nova Caledônia e Jamaica

Os ingressos para o jogo Nova Caledônia x Jamaica estarão à venda no site da FIFA a partir de 26 de fevereiro.

Para comprar ingressos oficiais, você deve acessar o portal de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Embora o portal da FIFA seja a maneira mais segura para os torcedores comprarem ingressos para a partida, aqueles que desejam assistir à partida de desempate entre Nova Caledônia e Jamaica podem considerar sites de revenda, como o Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos.

Eliminatória da Copa do Mundo entre Nova Caledônia e Jamaica: quanto custarão os ingressos?

Espera-se que a estrutura de preços dos ingressos para a partida entre Nova Caledônia e Jamaica seja semelhante à que está em vigor para as partidas da Copa do Mundo da FIFA no verão.

Nesse sentido, os ingressos para a partida são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os ingressos provavelmente estarão disponíveis a partir de US$ 60, que foi o preço inicial de muitos dos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo quando foram colocados à venda pela primeira vez no ano passado.

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter mais informações e também sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar de Nova Caledônia x Jamaica?

Os torcedores jamaicanos têm esperado pacientemente pelo retorno de sua seleção ao cenário mundial do futebol. Já se passaram 18 anos desde que os Reggae Boyz fizeram sua primeira e única participação na Copa do Mundo.

Na Copa do Mundo de 1998, a Jamaica sofreu derrotas pesadas contra a Croácia e a Argentina, mas saiu da competição em alta após uma vitória por 2 a 0 contra o Japão em sua última partida da fase de grupos. Tendo perdido a classificação automática para a Copa do Mundo deste ano por apenas um ponto, eles agora têm uma segunda chance de participar da festa de verão.

A Nova Caledônia, adversária da Jamaica no México, busca alcançar novos patamares e se classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez. Os habitantes dessa ilha do Pacífico Sul, com uma população de pouco mais de 250 mil habitantes, se beneficiaram do fato de que a OFC (Confederação de Futebol da Oceania) recebeu uma vaga automática na fase final da Copa do Mundo nesta edição.

A Nova Zelândia pode ter conquistado o primeiro lugar na região, mas isso significa que a Nova Caledônia também tem a chance de se juntar a ela na América do Norte neste verão por meio da repescagem. Os Les Cagous, que ocupam a 149ª posição no ranking mundial da FIFA, são a seleção com a pior classificação ainda na competição.

Além da semifinal da repescagem interconfederacional (Nova Caledônia x Jamaica) e da final da repescagem, o Estádio Akron, em Zapopan, também sediará as quatro partidas a seguir na Copa do Mundo da FIFA 2026 neste verão:

11 de junho: Coreia do Sul x Vencedor do Caminho D da UEFA (20h)

18 de junho: México x Coreia do Sul (19h)

23 de junho: Colômbia x Vencedor do Caminho 1 da IC (20h)

26 de junho: Uruguai x Espanha (18h)

Assim, os vencedores de Nova Caledônia x Jamaica podem voltar ao Estádio Akron em 23 de junho se sua campanha na repescagem terminar com sucesso.

Qual é o formato das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo?

Cada confederação (exceto a UEFA, que possui seu próprio sistema de repescagem) recebeu uma vaga na repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo. Essas confederações são a CONCACAF, a AFC, a CAF, a CONMEBOL e a OFC. A CONCACAF recebeu uma vaga adicional, por seus países serem os anfitriões da Copa do Mundo.

O torneio de repescagem será realizado no México e contará com seis seleções, divididas em duas chaves de três equipes, com os vencedores de ambas as chaves se classificando para a Copa do Mundo. As seleções foram distribuídas nas chaves com base no Ranking Mundial Masculino da FIFA. Cada chave apresenta duas seleções não cabeças-de-chave que se enfrentam em uma semifinal, com o vencedor avançando para a final da repescagem contra uma seleção cabeça-de-chave.

As eliminatórias serão disputadas em partidas de mata-mata de jogo único. Se o placar estiver empatado ao final do tempo regulamentar, será disputada a prorrogação. Se o placar continuar empatado, será realizada uma disputa por pênaltis para determinar o vencedor.