Como comprar ingressos para o jogo Curaçao x Costa do Marfim: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

Curaçao viaja para a Costa Leste para um confronto decisivo do Grupo E contra a Costa do Marfim, em um jogo que promete ser um momento histórico em sua campanha para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção de Curaçao, liderada por uma geração resiliente de talentos com raízes profundas nas principais divisões do futebol europeu, busca aproveitar sua reputação de azarão e consolidar seu status como uma força em ascensão no cenário global.

Enquanto isso, a Costa do Marfim chega como uma das potências mais condecoradas da África, ostentando um elenco caracterizado pelo domínio físico e talento técnico de elite. A equipe busca transformar o Lincoln Financial Field em um ambiente vibrante para este confronto crucial da fase de grupos.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Curaçao x Costa do Marfim, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Curaçao e Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E Lincoln Financial Field

Jogos de Curaçao na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Alemanha x Curaçao NRG Stadium, Houston Ingressos 20 de junho de 2026 Equador x Curaçao Estádio Arrowhead, Kansas City Ingressos 25 de junho de 2026 Curacaó x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 20 de junho de 2025 Alemanha x Costa do Marfim BMO Field, Toronto Ingressos 25 de junho de 2026 Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para Curaçao x Costa do Marfim?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Curaçao x Costa do Marfim?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Curaçao e Costa do Marfim na Filadélfia, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as seleções buscam garantir um resultado crucial neste confronto do Grupo E, espera-se que a demanda seja alta para esta partida desta tarde no Lincoln Financial Field.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio para quem os adquiriu pelos canais oficiais. No mercado secundário, os preços mais baixos têm sido observados a partir de cerca de US$ 750.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 500 – US$ 900

Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.250 – US$ 2.500

Hospitalidade/VIP: US$ 3.500+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Filadélfia é um destino global de primeira linha e esta partida é um jogo-chave do Grupo E, espera-se que a demanda local e de visitantes seja alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Lincoln Financial Field.

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O estádio da Filadélfia, conhecido comercialmente como Lincoln Financial Field (e designado como Philadelphia Stadium para o torneio), é um marco arquitetônico e o principal destino esportivo do Vale do Delaware.

Localizado no South Philadelphia Sports Complex, o estádio é famoso por seu design único que lembra uma águia em voo, com coberturas em forma de asas acima das arquibancadas leste e oeste.

Ao contrário de estádios totalmente fechados, seus três cantos abertos proporcionam aos espectadores vistas deslumbrantes do horizonte da Filadélfia, ao mesmo tempo em que mantêm uma atmosfera intensa e concentrada em campo. O estádio está equipado com tecnologia de ponta, incluindo painéis de vídeo de alta definição da Panasonic e um sistema de som de última geração que garante uma experiência visual de excelência em todos os assentos.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio operará com uma capacidade para o torneio de aproximadamente 69.000 lugares. Conhecido por suas arquibancadas íngremes que colocam os torcedores notavelmente próximos da ação, o estádio é reconhecido como um dos ambientes mais energéticos dos Estados Unidos.

Para atender aos padrões internacionais, o local foi equipado com um gramado híbrido de alto desempenho, garantindo uma superfície de classe mundial para as seis partidas que está programado para sediar — incluindo um confronto histórico das oitavas de final no Dia da Independência dos Estados Unidos.