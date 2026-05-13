Como comprar ingressos para o jogo Curaçao x Costa do Marfim: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

Curaçao viaja para a Costa Leste para um confronto decisivo do Grupo E contra a Costa do Marfim, em um jogo que promete ser um momento histórico em sua campanha para a Copa do Mundo de 2026.
A seleção de Curaçao, liderada por uma geração resiliente de talentos com raízes profundas nas principais divisões do futebol europeu, busca aproveitar sua reputação de azarão e consolidar seu status como uma força em ascensão no cenário global.
Enquanto isso, a Costa do Marfim chega como uma das potências mais condecoradas da África, ostentando um elenco caracterizado pelo domínio físico e talento técnico de elite. A equipe busca transformar o Lincoln Financial Field em um ambiente vibrante para este confronto crucial da fase de grupos.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Curaçao x Costa do Marfim, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo entre Curaçao e Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026?
Jogos de Curaçao na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
14 de junho de 2026
Alemanha x Curaçao
NRG Stadium, Houston
20 de junho de 2026
Equador x Curaçao
Estádio Arrowhead, Kansas City
25 de junho de 2026
Curacaó x Costa do Marfim
Lincoln Financial Field, Filadélfia
Jogos da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
15 de junho de 2026
Costa do Marfim x Equador
Lincoln Financial Field, Filadélfia
20 de junho de 2025
Alemanha x Costa do Marfim
BMO Field, Toronto
25 de junho de 2026
Curaçao x Costa do Marfim
Lincoln Financial Field, Filadélfia
Como comprar ingressos para Curaçao x Costa do Marfim?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Curaçao x Costa do Marfim?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre Curaçao e Costa do Marfim na Filadélfia, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como ambas as seleções buscam garantir um resultado crucial neste confronto do Grupo E, espera-se que a demanda seja alta para esta partida desta tarde no Lincoln Financial Field.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio para quem os adquiriu pelos canais oficiais. No mercado secundário, os preços mais baixos têm sido observados a partir de cerca de US$ 750.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450
- Categoria 2 (Nível intermediário): US$ 500 – US$ 900
- Categoria 1 (Nível inferior/Lateral): US$ 1.250 – US$ 2.500
- Hospitalidade/VIP: US$ 3.500+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Filadélfia é um destino global de primeira linha e esta partida é um jogo-chave do Grupo E, espera-se que a demanda local e de visitantes seja alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Lincoln Financial Field.
Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field
O estádio da Filadélfia, conhecido comercialmente como Lincoln Financial Field (e designado como Philadelphia Stadium para o torneio), é um marco arquitetônico e o principal destino esportivo do Vale do Delaware.
Localizado no South Philadelphia Sports Complex, o estádio é famoso por seu design único que lembra uma águia em voo, com coberturas em forma de asas acima das arquibancadas leste e oeste.
Ao contrário de estádios totalmente fechados, seus três cantos abertos proporcionam aos espectadores vistas deslumbrantes do horizonte da Filadélfia, ao mesmo tempo em que mantêm uma atmosfera intensa e concentrada em campo. O estádio está equipado com tecnologia de ponta, incluindo painéis de vídeo de alta definição da Panasonic e um sistema de som de última geração que garante uma experiência visual de excelência em todos os assentos.
Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio operará com uma capacidade para o torneio de aproximadamente 69.000 lugares. Conhecido por suas arquibancadas íngremes que colocam os torcedores notavelmente próximos da ação, o estádio é reconhecido como um dos ambientes mais energéticos dos Estados Unidos.
Para atender aos padrões internacionais, o local foi equipado com um gramado híbrido de alto desempenho, garantindo uma superfície de classe mundial para as seis partidas que está programado para sediar — incluindo um confronto histórico das oitavas de final no Dia da Independência dos Estados Unidos.