Como comprar ingressos para o jogo Croácia x Gana: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

A Croácia viaja para a Costa Leste para um confronto crucial contra Gana, em uma partida que promete ser decisiva na última rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Croácia x Gana, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Croácia x Turquia na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - L Lincoln Financial Field

Jogos da Croácia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 17 de junho de 2026 Inglaterra x Croácia AT&T Stadium, Arlington Ingressos 24 de junho de 2026 Panamá x Croácia BMO Field, Toronto Ingressos 27 de junho de 2026 Croácia x Gana Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Jogos de Gana na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 18 de junho de 2026 Gana x Panamá BMO Field, Toronto Ingressos 23 de junho de 2026 Inglaterra x Gana Gillette Stadium, Foxborough Ingressos 27 de junho de 2026 Croácia x Gana Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos

Como comprar ingressos para Croácia x Gana?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Croácia x Gana?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Croácia e Gana na Filadélfia, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores que desejam assistir a esta final de alto risco do Grupo L. Como os medalhistas de bronze de 2022 enfrentam uma das nações mais consistentes e poderosas da África, espera-se que a demanda para o jogo deste fim de semana no Lincoln Financial Field seja intensa.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 510 a US$ 750 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 510 – US$ 800

Categoria 2 (Nível Médio): $850 – $1.200

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.250 – $2.500

Hospitalidade/VIP: $1.770+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Filadélfia é um importante centro histórico e a partida será disputada em um sábado, espera-se que a demanda local por um confronto tão decisivo para a classificação do grupo seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a esse confronto no Lincoln Financial Field.

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O estádio da Filadélfia, conhecido comercialmente como Lincoln Financial Field (e designado como Philadelphia Stadium para o torneio), é uma obra-prima do design moderno de estádios que reflete o espírito histórico e empreendedor da Cidade do Amor Fraterno.

Localizado no South Philadelphia Sports Complex, a arquitetura do estádio é inspirada na herança da cidade e em seu time de futebol americano profissional.

As características mais marcantes são as coberturas em forma de asas sobre as arquibancadas leste e oeste, projetadas para evocar as asas de uma águia em voo, e a varanda “Eagle’s Nest” na zona norte. O exterior combina fachadas tradicionais de tijolos vermelhos — em referência à arquitetura histórica da Filadélfia — com aço aparente que presta homenagem às pontes icônicas da cidade.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá uma capacidade de aproximadamente 69.000 lugares.

Um de seus maiores pontos fortes é a intimidade da arquibancada; as fileiras da frente ficam a apenas 18 metros da linha lateral, garantindo que os torcedores fiquem incrivelmente próximos da ação.

Reconhecido como um dos locais mais “verdes” do esporte mundial, o estádio é alimentado por mais de 11.000 painéis solares e várias turbinas eólicas, e recentemente obteve a certificação LEED Platinum.