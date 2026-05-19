Como comprar ingressos para o jogo Coreia do Sul x República Tcheca: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Akron e muito mais

A Coreia do Sul inicia sua campanha no Grupo A da Copa do Mundo de 2026 contra a República Tcheca no dia 11 de junho, em Zapopan, no México.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - A Estadio Akron

Jogos da Coreia do Sul na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos 18 de junho México x Coreia do Sul Estádio Akron, Zapopan Ingressos 24 de junho África do Sul x Coreia do Sul Estádio BBVA, Monterrey Ingressos

Jogos da República Tcheca na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos 18 de junho República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 24 de junho República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Como comprar ingressos para Coreia do Sul x República Tcheca?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os sorteios aleatórios antecipados) já foram concluídos.

Devido à demanda recorde, a disponibilidade direta nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Coreia do Sul x República Tcheca?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Coreia do Sul e República Tcheca em Zapopan, os preços básicos são atualmente a maior atração para os fãs com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Zapopan é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta.

Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre Coreia do Sul e República Tcheca

CDS Outros CZE 1 0 Empate 1 República Tcheca 1 - 2 Coreia do Sul

República Tcheca 5 - 0 Coreia do Sul 2 Gols feitos 6 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Akron

O estádio de Zapopan, conhecido comercialmente como Estádio Akron (e designado como Estádio de Guadalajara para o torneio), é uma obra-prima da arquitetura mexicana contemporânea e a casa do histórico C.D. Guadalajara.

Localizado na região metropolitana de Guadalajara, o estádio é famoso por seu design em forma de vulcão, com um exterior verde inclinado que integra a estrutura à paisagem natural.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá uma capacidade de aproximadamente 48.000 lugares.