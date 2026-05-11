Como comprar ingressos para o jogo Colômbia x República Democrática do Congo: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio Akron e muito mais

A Seleção Colombiana viaja ao México para um confronto decisivo contra a República Democrática do Congo, em um jogo que promete ser crucial para o Grupo K da Copa do Mundo de 2026.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo entre Colômbia e República Democrática do Congo, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.
Quando será o jogo entre Colômbia e República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da Colômbia na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
18 de junho de 2026
Uzbequistão x Colômbia
Estádio Azteca, Cidade do México
24 de junho de 2026
Colômbia x República Democrática do Congo
Estádio Akron, Zapopan
28 de junho de 2026
Colômbia x Portugal
Estádio Hard Rock, Miami
Jogos da República Democrática do Congo na Copa do Mundo de 2026
Data
Calendário
Local
Ingressos
17 de junho de 2026
Portugal x República Democrática do Congo
NRG Stadium, Houston
24 de junho de 2025
Colômbia x República Democrática do Congo
Estádio Akron, Zapopan
28 de junho de 2026
República Democrática do Congo x Uzbequistão
Estádio Mercedes-Benz, Atlanta
Como comprar ingressos para Colômbia x República Democrática do Congo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Colômbia x República Dominicana?
Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.
Para a partida entre Colômbia e República Dominicana em Guadalajara, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores que desejam vivenciar este confronto intercontinental único. Como os gigantes sul-americanos enfrentam uma resistente seleção africana em um intrigante confronto do Grupo K, espera-se que a demanda seja alta para este jogo no meio do torneio.
Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 375 a US$ 450 nas arquibancadas superiores do estádio.
A divisão é a seguinte:
- Categoria 3 (Nível Superior): US$ 375 – US$ 800
- Categoria 2 (Nível Médio): $850 – $1.250
- Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.300 – $2.800
- Hospitalidade/VIP: $697+
É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Guadalajara é uma das cidades mais apaixonadas pelo futebol no país anfitrião, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco no Estádio Akron.
Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Akron
O estádio de Zapopan, conhecido comercialmente como Estádio Akron (e designado como Estádio de Guadalajara para o torneio), é uma obra-prima da arquitetura mexicana contemporânea e a casa do histórico C.D. Guadalajara.
Localizado na região metropolitana de Guadalajara, o estádio é famoso por seu design em forma de vulcão, com um exterior verde inclinado que integra a estrutura à paisagem natural.
Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá capacidade para aproximadamente 48.000 lugares.