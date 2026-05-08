Como comprar ingressos para o jogo Catar x Suíça: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Levi's Stadium e muito mais

Catar e Suíça se enfrentam no icônico Levi's Stadium, em Santa Clara, no dia 13 de junho de 2026, enquanto a emoção da Copa do Mundo da FIFA toma conta do norte da Califórnia.

Este confronto de alto risco contará com o Catar, anfitrião de 2022, buscando provar seu valor em solo norte-americano contra uma seleção suíça resiliente e taticamente brilhante, conhecida por sempre superar as expectativas em grandes torneios.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Catar x Suíça, incluindo onde comprar, as últimas tendências de preços e como encontrar os assentos mais baratos disponíveis.

Quando será o jogo Catar x Suíça na Copa do Mundo de 2026?

Data e hora Partida Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos

Jogos do Catar na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 18 de junho de 2026 Catar x Canadá SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos 24 de junho de 2026 Catar x Bósnia e Herzegovina BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos da Suíça na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 18 de junho de 2026 Suíça x Bósnia e Herzegovina Lumen Field, Seattle Ingressos 24 de junho de 2026 Canadá x Suíça SoFi Stadium, Los Angeles Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo entre Catar e Suíça?

Garantir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 requer uma combinação de timing e estratégia. Embora os sorteios oficiais iniciais da FIFA e as janelas de pré-venda exclusivas da Visa tenham sido concluídos, ainda existem várias maneiras confiáveis de garantir um lugar no Levi's Stadium para este confronto.

A demanda pelo torneio de 2026 superou todos os recordes anteriores, especialmente para jogos realizados em grandes centros tecnológicos e turísticos dos EUA, como Santa Clara. Aqui está o panorama atual para quem quer comprar ingressos:

A fase de vendas de última hora: Atualmente, este é o principal canal oficial. Ao contrário dos sorteios anteriores, esta fase funciona por ordem de chegada. Se você encontrar ingressos disponíveis no portal da FIFA, deve agir imediatamente, pois eles se esgotam em questão de segundos.

Atualmente, este é o principal canal oficial. Ao contrário dos sorteios anteriores, esta fase funciona por ordem de chegada. Se você encontrar ingressos disponíveis no portal da FIFA, deve agir imediatamente, pois eles se esgotam em questão de segundos. Mercados secundários: para muitos torcedores, plataformas como a StubHub continuam sendo a opção mais viável para garantir lugares depois que as cotas oficiais se esgotam.

para muitos torcedores, plataformas como continuam sendo a opção mais viável para garantir lugares depois que as cotas oficiais se esgotam. Plataforma oficial de revenda da FIFA: este é o único mercado autorizado para os torcedores devolverem ingressos que não poderão mais usar. Esses ingressos são vendidos pelo valor de face, mas a disponibilidade é imprevisível e exige verificações frequentes no portal oficial.

Os preços para a Copa do Mundo de 2026 são diferenciados com base na importância da partida e na visão do assento.

Quanto custam os ingressos para a partida entre Catar e Suíça na Copa do Mundo?

Os preços dos ingressos são oficialmente definidos em dólares americanos. Embora os preços oficiais de face-value comecem a partir de US$ 60, os preços no mercado secundário variam de acordo com a demanda em tempo real.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar do jogo Catar x Suíça?

A Suíça costuma contar com um meio-campo disciplinado e a criatividade de seus experientes meias para desmontar as defesas adversárias.

O Catar, por outro lado, investiu fortemente em uma identidade de equipe coesa e de alta intensidade, que se baseia em contra-ataques rápidos e no conhecimento da região.

O Levi’s Stadium, casa do time da NFL San Francisco 49ers, é um estádio de nível internacional. É conhecido por sua incrível visibilidade, telões gigantes e compromisso com a sustentabilidade.

Os torcedores que comparecerem à partida devem se preparar para o sol quente da Califórnia e uma torcida incrivelmente diversificada. O estádio tem boas conexões com as áreas de San Jose e San Francisco por meio do transporte público, embora seja altamente recomendável reservar estacionamento com antecedência se você planeja ir de carro.