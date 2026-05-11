Como comprar ingressos para o jogo Canadá x Catar: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar mais um verão inesquecível de futebol, e o Canadá, país anfitrião, buscará deixar sua marca ao enfrentar o Catar em Vancouver durante a fase de grupos.
O Canadá chega ao torneio com grandes expectativas após continuar sua ascensão no cenário internacional, apoiado por um elenco talentoso e pelo apoio da torcida em toda a América do Norte.
Enquanto isso, o Catar retorna à Copa do Mundo ansioso por provar seu progresso após sediar a edição de 2022 e investir pesadamente no crescimento de sua seleção nacional.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Canadá x Catar, incluindo preços e onde comprar os ingressos.
Quando é o jogo Canadá x Catar?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|18 de junho de 2026 - 19h
|Canadá x Catar
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|12 de junho de 2026
|Canadá x Bósnia e Herzegovina
|Estádio de Toronto, Toronto
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|Canadá x Catar
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|Suíça x Canadá
|Estádio de Houston, Houston
|Ingressos
Jogos da Copa do Mundo de 2026 no Catar
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Catar x Suíça
|Estádio da Baía de São Francisco, Santa Clara
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|Canadá x Catar
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|Bósnia e Herzegovina x Catar
|Estádio da Cidade do México, Cidade do México
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Canadá x Catar?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos.
Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.
Quanto custam os ingressos para o jogo Canadá x Catar?
A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place
O jogo Canadá x Catar será disputado no BC Place, em Vancouver, um dos estádios mais modernos e conhecidos do Canadá.
Localizado no centro de Vancouver, o BC Place conta com um teto retrátil, instalações modernizadas para os torcedores e excelente acesso ao transporte público, o que o torna um dos locais de destaque da Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Espera-se que o estádio receba mais de 54.000 torcedores durante o torneio, criando uma atmosfera eletrizante para as partidas da Copa do Mundo.
Recomenda-se que os torcedores cheguem cedo no dia da partida devido ao reforço das medidas de segurança e à grande concentração de pessoas prevista ao redor do estádio.