Como comprar ingressos para o jogo Canadá x Catar: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar mais um verão inesquecível de futebol, e o Canadá, país anfitrião, buscará deixar sua marca ao enfrentar o Catar em Vancouver durante a fase de grupos.

O Canadá chega ao torneio com grandes expectativas após continuar sua ascensão no cenário internacional, apoiado por um elenco talentoso e pelo apoio da torcida em toda a América do Norte.

Enquanto isso, o Catar retorna à Copa do Mundo ansioso por provar seu progresso após sediar a edição de 2022 e investir pesadamente no crescimento de sua seleção nacional.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Canadá x Catar, incluindo preços e onde comprar os ingressos.

Quando é o jogo Canadá x Catar?

Data e hora Jogada Local Ingressos 18 de junho de 2026 - 19h Canadá x Catar BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 12 de junho de 2026 Canadá x Bósnia e Herzegovina Estádio de Toronto, Toronto Ingressos 18 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place, Vancouver Ingressos 24 de junho de 2026 Suíça x Canadá Estádio de Houston, Houston Ingressos

Jogos da Copa do Mundo de 2026 no Catar

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Estádio da Baía de São Francisco, Santa Clara Ingressos 18 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place, Vancouver Ingressos 24 de junho de 2026 Bósnia e Herzegovina x Catar Estádio da Cidade do México, Cidade do México Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Canadá x Catar?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos.

Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.

Quanto custam os ingressos para o jogo Canadá x Catar?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

O jogo Canadá x Catar será disputado no BC Place, em Vancouver, um dos estádios mais modernos e conhecidos do Canadá.

Localizado no centro de Vancouver, o BC Place conta com um teto retrátil, instalações modernizadas para os torcedores e excelente acesso ao transporte público, o que o torna um dos locais de destaque da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Espera-se que o estádio receba mais de 54.000 torcedores durante o torneio, criando uma atmosfera eletrizante para as partidas da Copa do Mundo.

Recomenda-se que os torcedores cheguem cedo no dia da partida devido ao reforço das medidas de segurança e à grande concentração de pessoas prevista ao redor do estádio.