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Como comprar ingressos para o jogo Canadá x Catar: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

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A. Afif
J. David

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo Canadá x Catar

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar mais um verão inesquecível de futebol, e o Canadá, país anfitrião, buscará deixar sua marca ao enfrentar o Catar em Vancouver durante a fase de grupos.

O Canadá chega ao torneio com grandes expectativas após continuar sua ascensão no cenário internacional, apoiado por um elenco talentoso e pelo apoio da torcida em toda a América do Norte. 

Enquanto isso, o Catar retorna à Copa do Mundo ansioso por provar seu progresso após sediar a edição de 2022 e investir pesadamente no crescimento de sua seleção nacional.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Canadá x Catar, incluindo preços e onde comprar os ingressos.

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Quando é o jogo Canadá x Catar?

Data e horaJogadaLocalIngressos
18 de junho de 2026 - 19hCanadá x CatarBC Place, VancouverIngressos

Jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
12 de junho de 2026Canadá x Bósnia e HerzegovinaEstádio de Toronto, TorontoIngressos
18 de junho de 2026Canadá x CatarBC Place, VancouverIngressos
24 de junho de 2026Suíça x CanadáEstádio de Houston, HoustonIngressos

Jogos da Copa do Mundo de 2026 no Catar

DataCalendárioLocalIngressos
13 de junho de 2026Catar x SuíçaEstádio da Baía de São Francisco, Santa ClaraIngressos
18 de junho de 2026Canadá x CatarBC Place, VancouverIngressos
24 de junho de 2026Bósnia e Herzegovina x CatarEstádio da Cidade do México, Cidade do MéxicoIngressos

Como posso conseguir ingressos para Canadá x Catar?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos

Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.

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Quanto custam os ingressos para o jogo Canadá x Catar?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

O jogo Canadá x Catar será disputado no BC Place, em Vancouver, um dos estádios mais modernos e conhecidos do Canadá.

Localizado no centro de Vancouver, o BC Place conta com um teto retrátil, instalações modernizadas para os torcedores e excelente acesso ao transporte público, o que o torna um dos locais de destaque da Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Espera-se que o estádio receba mais de 54.000 torcedores durante o torneio, criando uma atmosfera eletrizante para as partidas da Copa do Mundo.

Recomenda-se que os torcedores cheguem cedo no dia da partida devido ao reforço das medidas de segurança e à grande concentração de pessoas prevista ao redor do estádio.

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