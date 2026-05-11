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Como comprar ingressos para o jogo Canadá x Bósnia e Herzegovina: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BMO Field e muito mais

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Tudo o que você precisa saber para assistir à primeira partida do Canadá em uma Copa do Mundo em casa

O Canadá enfrenta a Bósnia e Herzegovina no BMO Field, em Toronto, no dia 12 de junho, pela Copa do Mundo de 2026. Será, sem dúvida, um momento histórico e imperdível para os torcedores canadenses de futebol.

O Canadá vem apresentando uma ascensão notável no ranking da FIFA, subindo 23 posições, da 50ª para a 27ª, sua melhor classificação de todos os tempos, nos últimos dois anos. A seleção se prepara agora para disputar duas finais consecutivas da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida entre Canadá e Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Canadá x Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026?

Jogos do Canadá na Copa do Mundo de 2026

O Canadá terminou sem pontuar em suas duas campanhas anteriores na Copa do Mundo (1986 e 2022). Os co-anfitriões de 2026 esperam quebrar essa sequência em algum momento durante os próximos jogos do Grupo B:

Data

Calendário

Local

Ingressos

Sexta-feira, 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina

BMO Field (Toronto)

Ingressos

Qui, 18 de junho

Canadá x Catar

BC Place (Vancouver)

Ingressos

Quarta-feira, 24 de junho

Suíça x Canadá

BC Place (Vancouver)

Ingressos

Jogos da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026

A Bósnia e Herzegovina conquistou uma vitória histórica na repescagem contra a Itália, garantindo sua vaga na Copa do Mundo de 2026. Os seguintes jogos agora os aguardam na América do Norte:

Data

Calendário

Local

Ingressos

Sexta-feira, 12 de junho

Canadá x Bósnia e Herzegovina

BMO Field (Toronto)

Ingressos

Qui, 18 de junho

Suíça x Bósnia e Herzegovina

SoFi Stadium (Inglewood)

Ingressos

Quarta-feira, 24 de junho

Bósnia e Herzegovina x Catar

Lumen Field (Seattle)

Ingressos

Como comprar ingressos para Canadá x Bósnia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para o jogo Canadá x Bósnia e Herzegovina?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030


Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

O BMO Field é um estádio ao ar livre localizado no Exhibition Place, em Toronto, Ontário, e desde a sua inauguração em 2007, o Toronto FC, famoso pela MLS, juntamente com a seleção canadense de futebol, tem jogado lá regularmente.

De 2014 a 2016, o estádio passou por uma série de grandes reformas e o campo foi alongado para se adequar à realização de jogos de futebol americano canadense. Isso permitiu que o Toronto Argonauts se mudasse para o BMO Field no início da temporada de 2016 da CFL.

O BMO Field é um dos dois estádios canadenses — sendo o outro o BC Place, em Vancouver — que sediarão partidas na próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026. Para atender a uma exigência da FIFA, o estádio será complementado com 17.756 assentos temporários, elevando sua capacidade para 45.736 para o grande evento de futebol deste verão.

O maior público já registrado em um evento no estádio ocorreu em maio deste ano, quando o Toronto FC recebeu Lionel Messi e o Inter Miami diante de 44.828 espectadores.

O que esperar do jogo entre Canadá e Bósnia e Herzegovina?

CAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

BIH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
5/5