Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Marrocos: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o MetLife Stadium e muito mais

Para muitos, a Copa do Mundo só entra de verdade quando o Brasil entra em campo, e os torcedores não terão que esperar muito neste verão — os Reis do Samba estreiam contra o Marrocos no MetLife Stadium no terceiro dia do torneio (13 de junho).

O Brasil pode muito bem ser o favorito, mas os pentacampeões mundiais não podem se dar ao luxo de subestimar Marrocos. Os Leões do Atlas reescreveram o roteiro na Copa do Mundo de 2022 ao chegarem às semifinais, e mantiveram o ritmo desde então.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações sobre os ingressos para a partida da Copa do Mundo entre Brasil e Marrocos em Nova Jersey, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a partida da Copa do Mundo entre Brasil e Marrocos?

Copa do Mundo - C MetLife Stadium

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Brasil x Marrocos Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos 20 de junho de 2026 Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 24 de junho de 2026 Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Ingressos

Jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Brasil x Marrocos Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos 19 de junho de 2026 Escócia x Marrocos Estádio Gillette, Foxborough Ingressos 24 de junho de 2026 Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?

Os torcedores podem comprar ingressos oficiais para os jogos da Copa do Mundo de 2026 pelo site da FIFA desde setembro de 2025.

A última fase oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo, a Fase de Vendas de Última Hora, começou em 1º de abril e se estende até o final do torneio.

Não conseguiu um ingresso nas primeiras fases? Aqui estão todas as opções de revenda:

O canal oficial é o Mercado de Revenda/Troca da FIFA, que pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets. A plataforma, lançada originalmente em outubro de 2025, reabriu em 2 de abril e permanecerá aberta até uma hora antes do início de cada partida.

Ela está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Vendedores terceirizados , como o StubHub , também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Um ponto importante para quem compra ingressos na revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente. Os torcedores que desejam garantir ingressos na revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Quanto custam os ingressos para o jogo Brasil x Marrocos na Copa do Mundo?

Os ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços oficiais variaram ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas iniciais para os jogos da fase de grupos, excluindo as seleções anfitriãs, eram de US$ 60 a US$ 620.

Histórico de confrontos diretos entre Brasil e Marrocos

BRA Um MAR 0 0 Empate 1 Marrocos 2 - 1 Brasil 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Previsão para Brasil x Marrocos na Copa do Mundo

O Brasil pode ser a seleção mais condecorada da história da Copa do Mundo, tendo reinado como campeão em cinco ocasiões no passado, mas os jogadores de Carlo Ancelotti têm muito a provar após uma campanha fraca nas eliminatórias da Copa do Mundo e desempenhos abaixo da média no maior evento esportivo do planeta.

Surpreendentemente, o Brasil não passou das quartas de final em nenhuma das últimas cinco edições da Copa do Mundo. No entanto, com um elenco repleto de talentos, a Seleção tem muitos pontos positivos a seu favor.

Apesar de terem perdido um terço das partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, os otimistas da equipe vão destacar o fato de que tiveram um número semelhante de derrotas antes da Copa do Mundo de 2002 no Extremo Oriente e, naquela ocasião, levantaram o troféu.

Os jogadores de Ancelotti não receberam uma primeira missão fácil, é claro. Marrocos surpreendeu os fãs de futebol em todo o mundo ao chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2022 e chegou à recente final da Copa Africana das Nações de 2025 (acabou conquistando o título após um confronto polêmico com o Senegal).

O Brasil pode ter uma vantagem de 2 a 1 no histórico de confrontos diretos com o Marrocos, com uma dessas vitórias ocorrendo em um confronto da fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, mas foi o Marrocos quem levou a melhor no encontro mais recente entre as duas seleções.

Em um amistoso internacional no estádio Ibn Batouta, em Tânger, em março de 2023, Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri marcaram para os anfitriões, antes e depois de um gol de Casemiro, levando 65 mil torcedores marroquinos para casa em delírio.

Onde será a partida da Copa do Mundo entre Brasil e Marrocos?

O MetLife Stadium é um complexo multifuncional no Meadowlands Sports Complex, em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York. O estádio foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como sede habitual do New York Giants e do New York Jets, times famosos da NFL.

O MetLife Stadium tem grande experiência na realização de partidas de futebol, tendo sediado jogos em vários torneios, incluindo a CONCACAF Gold Cup (2011 e 2015) e a Copa América (2024).

Ele se preparou para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2026 ao receber a final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, com o Chelsea enfrentando o Paris Saint-Germain diante de uma torcida de 81.118 pessoas.