Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Haiti: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lincoln Financial Field e muito mais

O Brasil viaja para a Costa Leste para um confronto emocionante do Grupo C contra o Haiti, em uma partida que promete ser uma das mais animadas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira, liderada por uma geração de superestrelas globais e herdeiros do legado do Joga Bonito, chega à Filadélfia com o objetivo de afirmar seu domínio logo no início do torneio.

O Haiti chega como um símbolo de resiliência e ambição crescente na região da CONCACAF. A equipe busca transformar o Lincoln Financial Field em um mar de vermelho e azul para este confronto histórico contra os pentacampeões.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brasil x Haiti, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo Brasil x Haiti na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - C Lincoln Financial Field

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Brasil x Marrocos MetLife Stadium, East Rutherford Ingressos 20 de junho de 2026 Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 25 de junho de 2026 Escócia x Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Ingressos

Jogos do Haiti na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 14 de junho de 2026 Haiti x Escócia Gillette Stadium, Foxborough Ingressos 20 de junho de 2026 Brasil x Haiti Lincoln Financial Field, Filadélfia Ingressos 25 de junho de 2026 Marrocos x Haiti Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Ingressos

Como comprar ingressos para Brasil x Haiti?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Brasil x Haiti?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar muito dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre Brasil e Haiti na Filadélfia, os preços básicos são atualmente um grande atrativo para os torcedores com orçamento limitado. Como os pentacampeões entram em campo em um dos principais centros esportivos da Costa Leste, espera-se que a demanda por este jogo do Grupo C esteja entre as mais altas para qualquer partida em campo neutro na fase de grupos.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 120 a US$ 200 nas arquibancadas superiores do estádio para quem os adquiriu pelos canais oficiais. No mercado secundário, os preços mais baixos têm sido observados a partir de cerca de US$ 912.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Arquibancada Superior): US$ 120 – US$ 450

Categoria 2 (Arquibancada intermediária): US$ 500 – US$ 900

Categoria 1 (Arquibancada inferior/Lateral): US$ 1.250 – US$ 2.500

Hospitalidade/VIP: US$ 3.500+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Filadélfia é um destino global de primeira linha e esta partida é um jogo crucial do Grupo C para o Brasil, a demanda local e de visitantes está excepcionalmente alta. Garantir antecipadamente os ingressos disponíveis da Categoria 3 é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto no Lincoln Financial Field.

Histórico de confrontos diretos entre Brasil e Haiti





BRA Outros HAI 2 Vitórias 0 Empate 0 Brasil 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brasil 13 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 2/2 Ambos os times marcam 1/2

Tudo o que você precisa saber sobre o Lincoln Financial Field

O estádio da Filadélfia, conhecido comercialmente como Lincoln Financial Field (e designado como Philadelphia Stadium para o torneio), é um marco arquitetônico e o principal destino esportivo do Vale do Delaware.

Para a Copa do Mundo de 2026, o estádio terá uma capacidade para o torneio de aproximadamente 69.000 lugares. Conhecido por suas arquibancadas íngremes que colocam os torcedores notavelmente próximos da ação, o estádio é reconhecido como um dos ambientes mais animados dos Estados Unidos.