Como comprar ingressos para o jogo Brasil x Argentina: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre os estádios e muito mais

Seria um cenário de sonho para os torcedores de futebol de todo o mundo se Brasil e Argentina se enfrentassem na América do Norte durante as fases eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Surpreendentemente, as seleções bicampeãs da Copa do Mundo não se enfrentam no maior palco do futebol há 36 anos. Naquele dia memorável da Itália 90, mais de 60 mil pessoas no Stadio Delle Alpi, em Turim, viram um gol de Claudio Caniggia no final da partida garantir a vitória da Argentina nas oitavas de final.

Se as seleções sul-americanas se enfrentarem neste verão, a demanda por ingressos será astronômica. Deixe o GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Brasil x Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Na Copa do Mundo da FIFA 2026, uma partida entre Brasil e Argentina não está atualmente na programação.

Como as duas grandes potências estão em grupos diferentes na fase de grupos, elas não podem se enfrentar até as fases eliminatórias.

Para que isso aconteça, ambas as seleções devem passar da fase de grupos e serem sorteadas para se enfrentarem (ou se encontrarem naturalmente na chave) durante as oitavas de final, quartas de final, semifinais ou a final.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

O Brasil pode ter levantado o troféu da Copa do Mundo em cinco ocasiões, um recorde, mas não conquista o título desde 2002. A seleção buscará um início positivo na América do Norte neste verão, e os jogos do Grupo C são os seguintes:

Data Calendário Local Ingressos Sáb, 13 de junho Brasil x Marrocos MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho Brasil x Haiti Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Escócia x Brasil Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos

Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026

A Argentina busca se tornar a primeira seleção a defender o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. Esta é a programação do Grupo J que a aguarda:

Data Calendário Local Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington Ingressos 27 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Arlington Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar de Brasil x Argentina?

Brasil e Argentina se enfrentaram 115 vezes no total desde 1914. Estes são os últimos dez resultados entre as duas seleções:

Data Calendário Resultado Local Março de 2025 Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Brasil 4 a 1 Estádio Mas Monumental (Buenos Aires) Novembro de 2023 Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil x Argentina 0-1 Maracanã (Rio de Janeiro) Novembro de 2021 Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Brasil 0-0 Estádio San Juan del Bicentenario (San Juan) Julho de 2021 Final da Copa América: Brasil x Argentina 0-1 Maracanã (Rio de Janeiro) Novembro de 2019 Superclássico das Américas: Brasil x Argentina 0-1 Estádio da Universidade Rei Saud (Riade) Julho de 2019 Copa América, Semifinal: Brasil x Argentina 2-0 Estádio Mineirão (Belo Horizonte) Outubro de 2018 Superclássico das Américas: Argentina x Brasil 0-1 Estádio King Abdullah Sports City (Jeddah) Junho de 2017 Superclássico das Américas: Brasil x Argentina 0-1 MCG (Melbourne) Novembro de 2016 Eliminatórias da Copa do Mundo: Brasil x Argentina 3-0 Estádio Mineirão (Belo Horizonte) Novembro de 2015 Eliminatórias da Copa do Mundo: Argentina x Brasil 1 a 1 Estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti (Buenos Aires)

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: