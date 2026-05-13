Como comprar ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

O confronto entre Bósnia e Herzegovina e Catar está marcado para acontecer no Lumen Field, em Seattle, no dia 24 de junho, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.
A Bósnia e Herzegovina continua a formar uma geração talentosa, capaz de competir com as nações mais fortes da Europa, enquanto o Catar chega com uma valiosa experiência em torneios, após recentes participações no cenário internacional.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.
Quando é o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar?
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Ingressos
|24 de junho de 2026 - 19h
|Bósnia e Herzegovina x Catar
|Lumen Field, Seattle
|Ingressos
Jogos da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|12 de junho de 2026
|Canadá x Bósnia e Herzegovina
|BMO Field Toronto, Canadá
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|Suíça x Bósnia e Herzegovina
|SoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles), EUA
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|Bósnia e Herzegovina x Catar
|Lumen Field, Seattle, EUA
|Ingressos
Calendário da Copa do Mundo de 2026 no Catar
|Data
|Jogo
|Local e cidade
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Catar x Suíça
|Levi's Stadium Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|Canadá x Catar
|BC Place, Vancouver, Canadá
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|Bósnia e Herzegovina x Catar
|Lumen Field, Seattle, EUA
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para Bósnia e Herzegovina x Catar?
Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026.
- Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada.
- Mercado de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.
- Mercados secundários de ingressos: o StubHub continua sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.
- Pacotes de hospitalidade: Os torcedores que buscam experiências premium podem adquirir pacotes de assentos VIP com acesso a lounges, alimentação e hospitalidade exclusiva nos dias de jogo.
Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA sejam digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA.
Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar devem garantir seus lugares com antecedência, antes que os preços subam à medida que a data do jogo se aproxima.
Quanto custam os ingressos para Bósnia e Herzegovina x Catar?
A FIFA introduziu um modelo de preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam dependendo da categoria de assento, disponibilidade e demanda geral.
Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, especialmente durante os primeiros períodos de venda.
Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo entre Bósnia e Herzegovina e Catar custem atualmente entre US$ 70 e US$ 140, dependendo da localização dos assentos e das condições do mercado de revenda.
|Categoria
|Fase de Grupos
|Oitavas de final - Quartas de final
|Semifinais e Final
|Categoria 1
|$250 - $400
|$600 - $1.200
|$1.500 - $6.730
|Categoria 2
|$150 - $280
|$400 - $800
|$1.000 - $4.210
|Categoria 3
|$100 - $200
|$200 - $500
|$600 - $2.790
|Categoria 4
|$60 - $120
|$150 - $350
|$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field
Bósnia e Herzegovina x Catar será disputado no Lumen Field, em Seattle, Washington, um dos estádios de futebol mais barulhentos e icônicos da América do Norte.
Sede do Seattle Seahawks, da NFL, e do Seattle Sounders, da MLS, o estádio é conhecido por sua atmosfera incrível e torcedores apaixonados.
Espera-se que o Lumen Field receba mais de 68.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 e seja palco de vários jogos importantes ao longo do torneio.
Espera-se que Seattle se torne uma das cidades-sede de destaque do torneio graças à sua cultura futebolística, ao público animado e à infraestrutura moderna.