Como comprar ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

O confronto entre Bósnia e Herzegovina e Catar está marcado para acontecer no Lumen Field, em Seattle, no dia 24 de junho, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Bósnia e Herzegovina continua a formar uma geração talentosa, capaz de competir com as nações mais fortes da Europa, enquanto o Catar chega com uma valiosa experiência em torneios, após recentes participações no cenário internacional.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.

Quando é o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar?

Data e hora Jogo Local Ingressos 24 de junho de 2026 - 19h Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field, Seattle Ingressos

Jogos da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local e cidade Ingressos 12 de junho de 2026 Canadá x Bósnia e Herzegovina BMO Field Toronto, Canadá Ingressos 18 de junho de 2026 Suíça x Bósnia e Herzegovina SoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles), EUA Ingressos 24 de junho de 2026 Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field , Seattle, EUA Ingressos

Calendário da Copa do Mundo de 2026 no Catar Data Jogo Local e cidade Ingressos 13 de junho de 2026 Catar x Suíça Levi's Stadium Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos 18 de junho de 2026 Canadá x Catar BC Place , Vancouver, Canadá Ingressos 24 de junho de 2026 Bósnia e Herzegovina x Catar Lumen Field , Seattle, EUA Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Bósnia e Herzegovina x Catar?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada.

A FIFA continua disponibilizando ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada. Mercado de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA. Mercados secundários de ingressos: o StubHub continua sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.

o StubHub continua sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: Os torcedores que buscam experiências premium podem adquirir pacotes de assentos VIP com acesso a lounges, alimentação e hospitalidade exclusiva nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA sejam digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar devem garantir seus lugares com antecedência, antes que os preços subam à medida que a data do jogo se aproxima.

Quanto custam os ingressos para Bósnia e Herzegovina x Catar?

A FIFA introduziu um modelo de preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam dependendo da categoria de assento, disponibilidade e demanda geral.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, especialmente durante os primeiros períodos de venda.

Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo entre Bósnia e Herzegovina e Catar custem atualmente entre US$ 70 e US$ 140, dependendo da localização dos assentos e das condições do mercado de revenda.

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field

Bósnia e Herzegovina x Catar será disputado no Lumen Field, em Seattle, Washington, um dos estádios de futebol mais barulhentos e icônicos da América do Norte.

Sede do Seattle Seahawks, da NFL, e do Seattle Sounders, da MLS, o estádio é conhecido por sua atmosfera incrível e torcedores apaixonados.

Espera-se que o Lumen Field receba mais de 68.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 e seja palco de vários jogos importantes ao longo do torneio.

Espera-se que Seattle se torne uma das cidades-sede de destaque do torneio graças à sua cultura futebolística, ao público animado e à infraestrutura moderna.