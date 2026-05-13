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Como comprar ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Lumen Field e muito mais

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A. Afif

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

O confronto entre Bósnia e Herzegovina e Catar está marcado para acontecer no Lumen Field, em Seattle, no dia 24 de junho, durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

A Bósnia e Herzegovina continua a formar uma geração talentosa, capaz de competir com as nações mais fortes da Europa, enquanto o Catar chega com uma valiosa experiência em torneios, após recentes participações no cenário internacional.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir os lugares mais baratos antes que se esgotem.

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Quando é o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar?

Data e horaJogoLocalIngressos
24 de junho de 2026 - 19hBósnia e Herzegovina x CatarLumen Field, SeattleIngressos

Jogos da Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo de 2026

DataJogoLocal e cidadeIngressos
12 de junho de 2026Canadá x Bósnia e HerzegovinaBMO Field Toronto, Canadá Ingressos
18 de junho de 2026Suíça x Bósnia e HerzegovinaSoFi Stadium, Inglewood (Los Angeles), EUA Ingressos
24 de junho de 2026Bósnia e Herzegovina x CatarLumen Field, Seattle, EUA Ingressos

Calendário da Copa do Mundo de 2026 no Catar 

DataJogoLocal e cidadeIngressos
13 de junho de 2026Catar x SuíçaLevi's Stadium Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos
18 de junho de 2026Canadá x CatarBC Place, Vancouver, Canadá Ingressos
24 de junho de 2026Bósnia e Herzegovina x CatarLumen Field, Seattle, EUA Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Bósnia e Herzegovina x Catar?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026.

  • Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos em várias fases de venda, incluindo sorteios aleatórios e períodos de venda por ordem de chegada.
  • Mercado de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio da plataforma oficial de troca de ingressos da FIFA.
  • Mercados secundários de ingressos: o StubHub continua sendo uma alternativa para garantir lugares em jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.
  • Pacotes de hospitalidade: Os torcedores que buscam experiências premium podem adquirir pacotes de assentos VIP com acesso a lounges, alimentação e hospitalidade exclusiva nos dias de jogo.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo da FIFA sejam digitais e gerenciados pelo aplicativo oficial de ingressos da FIFA.

Os torcedores que procuram os ingressos mais baratos para o jogo Bósnia e Herzegovina x Catar devem garantir seus lugares com antecedência, antes que os preços subam à medida que a data do jogo se aproxima.

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Quanto custam os ingressos para Bósnia e Herzegovina x Catar?

A FIFA introduziu um modelo de preços dinâmicos para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os preços dos ingressos variam dependendo da categoria de assento, disponibilidade e demanda geral.

Os jogos da fase de grupos continuam sendo uma das oportunidades mais acessíveis para os torcedores assistirem à Copa do Mundo ao vivo, especialmente durante os primeiros períodos de venda.

Estima-se que os ingressos mais baratos para o jogo entre Bósnia e Herzegovina e Catar custem atualmente entre US$ 70 e US$ 140, dependendo da localização dos assentos e das condições do mercado de revenda.

CategoriaFase de GruposOitavas de final - Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1$250 - $400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Lumen Field

Bósnia e Herzegovina x Catar será disputado no Lumen Field, em Seattle, Washington, um dos estádios de futebol mais barulhentos e icônicos da América do Norte.

Sede do Seattle Seahawks, da NFL, e do Seattle Sounders, da MLS, o estádio é conhecido por sua atmosfera incrível e torcedores apaixonados.

Espera-se que o Lumen Field receba mais de 68.000 torcedores durante as partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 e seja palco de vários jogos importantes ao longo do torneio.

Espera-se que Seattle se torne uma das cidades-sede de destaque do torneio graças à sua cultura futebolística, ao público animado e à infraestrutura moderna.

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