Como comprar ingressos para o jogo Bolívia x Suriname pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026: previsões, preços dos ingressos e informações

Estamos prontos para um confronto emocionante no México, no dia 26 de março, quando duas seleções sul-americanas, Bolívia e Suriname, buscam manter viva a esperança de conquistar uma vaga na Copa do Mundo da FIFA deste verão. Você pode estar no Estádio BBVA, em Guadalupe, para acompanhar de perto a ação reservando seus ingressos hoje mesmo.

Deixe que o GOAL lhe forneça todas as informações essenciais sobre os ingressos para a próxima semifinal da repescagem interconfederativa das eliminatórias da Copa do Mundo, incluindo quanto custarão e como você pode comprá-los.

Quando será a partida de qualificação para a Copa do Mundo entre Bolívia e Suriname?

Ainda há seis vagas em jogo para a Copa do Mundo da FIFA 2026, e duas delas serão preenchidas pelas seleções que se classificarem nas eliminatórias interconfederativas (IC) em março.

O vencedor da partida entre Bolívia e Suriname permanecerá em Guadalupe, onde enfrentará o Iraque em 31 de março. A vitória nessa partida garante um convite para a festa mundial do futebol.

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Bolívia x Suriname (17h) Estádio BBVA (Guadalupe, México) Ingressos

Qual é o calendário das repescagens das eliminatórias para a Copa do Mundo?

Os vencedores das finais de todas as chaves preencherão as seis vagas restantes na Copa do Mundo da FIFA 2026 deste verão.

Repescagem Interconfederacional das Eliminatórias da Copa do Mundo

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Semifinal da Chave 1: Nova Caledônia x Jamaica (20h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal da Chave 2: Bolívia x Suriname (17h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 1: RD Congo x A definir (15h) Estádio Akron (Zapopan) Ingressos Ter, 31 de março Final da Chave 2: Iraque x A definir (21h) Estádio BBVA (Guadalupe) Ingressos

Repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo da UEFA

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho A: País de Gales x Bósnia e Herzegovina (19h45) Cardiff City Stadium (Cardiff) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho A: Itália x Irlanda do Norte (20h45) Estádio Atleti Azzurri d'Italia (Bérgamo) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho B: Ucrânia x Suécia (20h45) Estádio Ciutat de Valência (Valência) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho B: Polônia x Albânia (20h45) Estádio Nacional (Varsóvia) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho C: Turquia x Romênia (18h) Estádio do Beşiktaş (Istambul) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho C: Eslováquia x Kosovo (20h45) Tehelne pole (Bratislava) Ingressos Qui, 26 de março Percurso D Semifinal: Dinamarca x Macedônia do Norte (20h45) Estádio Parken (Copenhague) Ingressos Qui, 26 de março Semifinal do Caminho D: República Tcheca x República da Irlanda (20h45) Fortuna Arena (Praga) Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho A: País de Gales/Bósnia e Herzegovina x Itália/Irlanda do Norte (20h45) A confirmar Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho B: Ucrânia/Suécia x Polônia/Albânia (20h45) A confirmar Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho C: Turquia/Romênia x Eslováquia/Kosovo (20h45) A confirmar Ingressos Ter, 31 de março Final do Caminho D: Dinamarca/Macedônia do Norte x República Tcheca x República da Irlanda (20h45) A confirmar Ingressos

Como comprar ingressos para o jogo de eliminatórias da Copa do Mundo entre Bolívia e Suriname

Os ingressos para o jogo Bolívia x Suriname estarão à venda no site da FIFA a partir de 26 de fevereiro.

Para comprar ingressos oficiais, você deve acessar o portal de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

Embora o portal da FIFA seja a maneira mais segura para os torcedores comprarem ingressos para a partida, aqueles que desejam assistir ao jogo de desempate entre Bolívia e Suriname podem considerar sites de revenda, como o Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos.

Eliminação da Copa do Mundo Bolívia x Suriname: quanto custarão os ingressos?

Espera-se que a estrutura de preços/categorização dos ingressos para a partida entre Bolívia e Suriname seja semelhante à que está em vigor para as partidas da Copa do Mundo da FIFA no verão.

Nesse sentido, os ingressos para a partida são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Embora os ingressos para muitos jogos da fase de grupos da Copa do Mundo estivessem disponíveis a partir de US$ 60 quando foram colocados à venda no ano passado, há sugestões nas redes sociais bolivianas de que os preços para o confronto contra o Suriname poderiam começar em 200 pesos (US$ 12).

Lembre-se de acompanhar o site da FIFA para obter mais informações e também sites de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar de Bolívia x Suriname

Embora ambas as nações estejam localizadas na América do Sul, o Suriname, assim como seus vizinhos Guiana e Guiana Francesa, é afiliado à CONCACAF (Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caribe), e não à CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol), à qual a Bolívia e a maioria dos países do continente pertencem.

A Bolívia vai ao México com o objetivo de manter viva a esperança de chegar à sua primeira Copa do Mundo desde 1994. Os torcedores da La Verde são um grupo muito paciente, pois, antes de se classificarem para a Copa do Mundo de 1994 nos EUA, a seleção não disputava um torneio mundial desde a Copa do Mundo de 1950 no Brasil.

Além de lutar para garantir sua vaga no maior evento esportivo do planeta, a Bolívia também continua sonhando em conquistar sua primeira vitória em uma fase final da Copa do Mundo. Em suas três participações anteriores nas fases finais, em 1930, 1950 e 1994, o país perdeu cinco jogos, empatou um e não venceu nenhum.

Apesar de terminar em 7º lugar na classificação da CONMEBOL e não conseguir uma vaga automática entre os seis primeiros, a Bolívia registrou alguns sucessos memoráveis durante a campanha de qualificação para a Copa do Mundo, incluindo vitórias sobre o Brasil e a Colômbia em casa. No entanto, a equipe não teve um bom desempenho fora de casa, perdendo nove dos dez jogos disputados fora, cinco dos quais por uma diferença de três ou mais gols.

O Suriname pode chegar às repescagens no México como azarão, mas terá ganhado grande confiança com sua campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A “Natio”, que ainda não disputou uma fase final da Copa do Mundo, perdeu apenas uma de suas dez partidas nas eliminatórias e, com Henk ten Cate como técnico, estará bem preparada.

Além da semifinal da repescagem interconfederacional (Bolívia x Suriname) e da final da repescagem, o Estádio BBVA em Guadalupe também sediará as quatro partidas a seguir na Copa do Mundo da FIFA 2026 no verão:

14 de junho: Vencedor da Chave B da UEFA x Tunísia (20h)

20 de junho: Tunísia x Japão (22h)

24 de junho: África do Sul x Coreia do Sul (19h)

29 de junho: Oitavas de final: Vencedor do Grupo F x Segundo colocado do Grupo C (19h)

Qual é o formato das eliminatórias interconfederativas para a Copa do Mundo?

Cada confederação (exceto a UEFA, que possui seu próprio sistema de repescagem) recebeu uma vaga na repescagem das eliminatórias da Copa do Mundo. Essas confederações são a CONCACAF, a AFC, a CAF, a CONMEBOL e a OFC. A CONCACAF recebeu uma vaga adicional, por seus países serem os anfitriões da Copa do Mundo.

O torneio de repescagem será realizado no México e contará com seis seleções, divididas em duas chaves de três equipes, com os vencedores de ambas as chaves se classificando para a Copa do Mundo. As seleções foram distribuídas nas chaves com base no Ranking Mundial Masculino da FIFA. Cada chave apresenta duas seleções não cabeças de chave que se enfrentam em uma semifinal, com o vencedor avançando para a final da repescagem contra uma seleção cabeça de chave.

As eliminatórias serão disputadas em partidas de mata-mata de jogo único. Se o placar estiver empatado ao final do tempo regulamentar, será disputada a prorrogação. Se o placar continuar empatado, será realizada uma disputa por pênaltis para determinar o vencedor.