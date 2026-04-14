Como comprar ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo: preços da La Liga, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Barcelona recebe o Celta de Vigo no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na quarta-feira, 22 de abril, em um jogo que promete ser um passo crucial para garantir o título da La Liga para o gigante catalão.
O Barcelona ocupa atualmente a 1ª posição na La Liga, enquanto o Celta Vigo está em 6º, com os visitantes buscando causar uma grande surpresa para fortalecer sua posição na briga por uma vaga nas competições europeias.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa o jogo Barcelona x Celta Vigo pela La Liga?
Como comprar ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo da La Liga?
Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da La Liga, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais.
Para comprar ingressos da La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você deverá navegar até a seção “Ingressos”.
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou conseguir ingressos de última hora, considere recorrer a revendedores como o StubHub.
O que esperar de Barcelona x Celta Vigo?
O Barça chega a este confronto em excelente forma no campeonato, mas os Blaugrana buscarão repetir o desempenho dominante do início da temporada, quando garantiram uma vitória por 4 a 2 no Balaídos em 9 de novembro, partida marcada por um hat-trick certeiro de Robert Lewandowski.
O Celta Vigo luta para manter sua posição entre os seis primeiros diante da pressão do Real Sociedad e do Real Betis. Embora tenha sofrido um revés em sua última partida no campeonato, sua capacidade de transição rápida o torna um adversário perigoso no contra-ataque.
A última vez que as duas equipes se enfrentaram no Spotify Camp Nou, em 19 de abril, foi um jogo repleto de gols que terminou em 4 a 3 a favor dos anfitriões, provando que o Celta tem poder de fogo para abalar a defesa do Barça. Fique de olho no sensacional Lamine Yamal, cujo talento criativo tem sido o fator decisivo para o líder do campeonato durante toda a temporada.
Quanto custam os ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo da La Liga?
O preço dos ingressos da La Liga varia bastante.
A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, sendo que os lugares com vista privilegiada costumam ter o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de renome, como o clássico de Madri (Real Madrid x Atlético de Madri) e o El Clásico (Barcelona x Real Madrid), que se enquadram na faixa mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.
Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube
|Clube
|Estádio e
|Faixa de preço dos ingressos (adulto)
|Alavés
|Mendizorrotza
|€13 - €59
|Athletic Bilbao
|San Mamés
|€30 - €110
|Atlético de Madrid
|Metropolitano
|€30 - €150
|Barcelona
|Camp Nou
|€46 - €149
|Celta de Vigo
|Balaídos
|€20 - €80
|Elche
|Martínez Valero
|€25 - €90
|Espanyol
|Estádio RCDE
|€30 - €100
|Getafe
|Coliseum
|€40 - €95
|Girona
|Montilivi
|€35-€64
|Levante
|Ciutat de Valência
|€30 - €90
|Maiorca
|Maiorca Son Moix
|€40 - €95
|Osasuna
|El Sadar
|€40 - €140
|Rayo Vallecano
|Vallecas
|€20 - €90
|Real Betis
|La Cartuja
|€20 - €90
|Real Madrid
|Santiago Bernabéu
|€20 - €90
|Real Oviedo
|Carlos Tartiere
|€21 - €75
|Real Sociedad
|Anoeta
|€25 - €60
|Sevilha
|Ramon Sanchez-Pizjuan
|€45 - €165
|Valência
|Mestalla
|€30 - €100
|Villarreal
|La Cerámica
|€20 - €50
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