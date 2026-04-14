Como comprar ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo: preços da La Liga, informações sobre o confronto, horário do jogo e muito mais

O Barcelona recebe o Celta de Vigo no Spotify Camp Nou, em Barcelona, na quarta-feira, 22 de abril, em um jogo que promete ser um passo crucial para garantir o título da La Liga para o gigante catalão.

O Barcelona ocupa atualmente a 1ª posição na La Liga, enquanto o Celta Vigo está em 6º, com os visitantes buscando causar uma grande surpresa para fortalecer sua posição na briga por uma vaga nas competições europeias.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa o jogo Barcelona x Celta Vigo pela La Liga?

La Liga - La Liga Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo da La Liga?

Existem várias opções de ingressos disponíveis para os jogos da La Liga, desde ingressos individuais até ingressos para a temporada e pacotes de hospitalidade adicionais.

Para comprar ingressos da La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você deverá navegar até a seção “Ingressos”.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir seus lugares antes do lançamento oficial ou conseguir ingressos de última hora, considere recorrer a revendedores como o StubHub.

O que esperar de Barcelona x Celta Vigo?

O Barça chega a este confronto em excelente forma no campeonato, mas os Blaugrana buscarão repetir o desempenho dominante do início da temporada, quando garantiram uma vitória por 4 a 2 no Balaídos em 9 de novembro, partida marcada por um hat-trick certeiro de Robert Lewandowski.

O Celta Vigo luta para manter sua posição entre os seis primeiros diante da pressão do Real Sociedad e do Real Betis. Embora tenha sofrido um revés em sua última partida no campeonato, sua capacidade de transição rápida o torna um adversário perigoso no contra-ataque.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram no Spotify Camp Nou, em 19 de abril, foi um jogo repleto de gols que terminou em 4 a 3 a favor dos anfitriões, provando que o Celta tem poder de fogo para abalar a defesa do Barça. Fique de olho no sensacional Lamine Yamal, cujo talento criativo tem sido o fator decisivo para o líder do campeonato durante toda a temporada.

Quanto custam os ingressos para o jogo Barcelona x Celta Vigo da La Liga?

O preço dos ingressos da La Liga varia bastante.

A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, sendo que os lugares com vista privilegiada costumam ter o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de renome, como o clássico de Madri (Real Madrid x Atlético de Madri) e o El Clásico (Barcelona x Real Madrid), que se enquadram na faixa mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.

Preços dos ingressos da La Liga 2025-26 por clube

Clube Estádio e Faixa de preço dos ingressos (adulto) Alavés Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mamés €30 - €110 Atlético de Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta de Vigo Balaídos €20 - €80 Elche Martínez Valero €25 - €90 Espanyol Estádio RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35-€64 Levante Ciutat de Valência €30 - €90 Maiorca Maiorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabéu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilha Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valência Mestalla €30 - €100 Villarreal La Cerámica €20 - €50

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