Como comprar ingressos para o jogo Austrália x Turquia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar aos fãs de futebol mais um verão inesquecível, com um confronto na fase de grupos que colocará a Austrália frente a frente com a Turquia em Vancouver.

A Austrália chega à Copa do Mundo buscando manter sua consistência no cenário internacional, enquanto a Turquia entra na competição com uma geração talentosa de jogadores e um ímpeto crescente, após se estabelecer como uma das equipes surpresa mais perigosas da Europa.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Austrália x Turquia, incluindo preços, categorias de assentos, pacotes de hospitalidade e informações sobre o estádio.

Quando é o jogo Austrália x Turquia?

Data e hora Jogada Local Ingressos 13 de junho de 2026, 19h Austrália x Turquia BC Place, Vancouver Ingressos

Jogos da Austrália na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia BC Place, Vancouver Ingressos 19 de junho de 2026 Estados Unidos x Austrália Seattle Stadium, Seattle Ingressos 25 de junho de 2026 Paraguai x Austrália Estádio da Baía de São Francisco, Santa Clara Ingressos

Jogos da Turquia na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 13 de junho de 2026 Austrália x Turquia BC Place, Vancouver Ingressos 19 de junho de 2026 Turquia x Paraguai Estádio da Cidade do México, Cidade do México Ingressos 25 de junho de 2026 Estados Unidos x Turquia Estádio de Los Angeles, Los Angeles Ingressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Austrália x Turquia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA. Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio. Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.

Quanto custam os ingressos para Austrália x Turquia?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

O jogo entre Austrália e Turquia será disputado no BC Place, em Vancouver, um dos recintos esportivos mais emblemáticos do Canadá e um dos principais estádios selecionados para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Localizado no coração do centro de Vancouver, o BC Place é conhecido por seu teto retrátil, instalações modernas e atmosfera eletrizante durante grandes eventos esportivos. O estádio recebe regularmente jogos de futebol americano canadense, partidas internacionais de futebol e shows de grande porte.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, espera-se que o BC Place receba mais de 54.000 torcedores, criando uma das experiências mais vibrantes dos dias de jogo do torneio.

Recomenda-se que os torcedores cheguem cedo no dia do jogo devido ao reforço das medidas de segurança e ao tráfego intenso de torcedores previsto no centro de Vancouver.