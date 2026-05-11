Como comprar ingressos para o jogo Austrália x Turquia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar aos fãs de futebol mais um verão inesquecível, com um confronto na fase de grupos que colocará a Austrália frente a frente com a Turquia em Vancouver.
A Austrália chega à Copa do Mundo buscando manter sua consistência no cenário internacional, enquanto a Turquia entra na competição com uma geração talentosa de jogadores e um ímpeto crescente, após se estabelecer como uma das equipes surpresa mais perigosas da Europa.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Austrália x Turquia, incluindo preços, categorias de assentos, pacotes de hospitalidade e informações sobre o estádio.
Quando é o jogo Austrália x Turquia?
|Data e hora
|Jogada
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026, 19h
|Austrália x Turquia
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
Jogos da Austrália na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Austrália x Turquia
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|19 de junho de 2026
|Estados Unidos x Austrália
|Seattle Stadium, Seattle
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|Paraguai x Austrália
|Estádio da Baía de São Francisco, Santa Clara
|Ingressos
Jogos da Turquia na Copa do Mundo de 2026
|Data
|Calendário
|Local
|Ingressos
|13 de junho de 2026
|Austrália x Turquia
|BC Place, Vancouver
|Ingressos
|19 de junho de 2026
|Turquia x Paraguai
|Estádio da Cidade do México, Cidade do México
|Ingressos
|25 de junho de 2026
|Estados Unidos x Turquia
|Estádio de Los Angeles, Los Angeles
|Ingressos
Como posso conseguir ingressos para o jogo Austrália x Turquia?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.
Quanto custam os ingressos para Austrália x Turquia?
A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place
O jogo entre Austrália e Turquia será disputado no BC Place, em Vancouver, um dos recintos esportivos mais emblemáticos do Canadá e um dos principais estádios selecionados para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.
Localizado no coração do centro de Vancouver, o BC Place é conhecido por seu teto retrátil, instalações modernas e atmosfera eletrizante durante grandes eventos esportivos. O estádio recebe regularmente jogos de futebol americano canadense, partidas internacionais de futebol e shows de grande porte.
Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, espera-se que o BC Place receba mais de 54.000 torcedores, criando uma das experiências mais vibrantes dos dias de jogo do torneio.
Recomenda-se que os torcedores cheguem cedo no dia do jogo devido ao reforço das medidas de segurança e ao tráfego intenso de torcedores previsto no centro de Vancouver.