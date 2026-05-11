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Como comprar ingressos para o jogo Austrália x Turquia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o BC Place e muito mais

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A. Guler
J. Irvine

Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre Austrália e Turquia

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete proporcionar aos fãs de futebol mais um verão inesquecível, com um confronto na fase de grupos que colocará a Austrália frente a frente com a Turquia em Vancouver. 

A Austrália chega à Copa do Mundo buscando manter sua consistência no cenário internacional, enquanto a Turquia entra na competição com uma geração talentosa de jogadores e um ímpeto crescente, após se estabelecer como uma das equipes surpresa mais perigosas da Europa.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para o jogo Austrália x Turquia, incluindo preços, categorias de assentos, pacotes de hospitalidade e informações sobre o estádio.

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Quando é o jogo Austrália x Turquia?

Data e horaJogadaLocalIngressos
13 de junho de 2026, 19hAustrália x TurquiaBC Place, VancouverIngressos

Jogos da Austrália na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
13 de junho de 2026Austrália x TurquiaBC Place, VancouverIngressos
19 de junho de 2026Estados Unidos x AustráliaSeattle Stadium, SeattleIngressos
25 de junho de 2026Paraguai x AustráliaEstádio da Baía de São Francisco, Santa ClaraIngressos

Jogos da Turquia na Copa do Mundo de 2026

DataCalendárioLocalIngressos
13 de junho de 2026Austrália x TurquiaBC Place, VancouverIngressos
19 de junho de 2026Turquia x ParaguaiEstádio da Cidade do México, Cidade do MéxicoIngressos
25 de junho de 2026Estados Unidos x TurquiaEstádio de Los Angeles, Los AngelesIngressos

Como posso conseguir ingressos para o jogo Austrália x Turquia?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

  • Fase de vendas de última hora: Esta fase já está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas transações ocorrem em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
  • Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
  • Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Os torcedores que viajarem também devem confirmar os requisitos de visto e viagem para o Canadá, os Estados Unidos e o México com bastante antecedência em relação ao torneio.

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Quanto custam os ingressos para Austrália x Turquia?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria

Fase de grupos

Oitavas de final - Quartas de final

Semifinais e Final

Categoria 1

$250 - $400

$600 - $1.200

$1.500 - $6.730

Categoria 2

$150 - $280

$400 - $800

$1.000 - $4.210

Categoria 3

$100 - $200

$200 - $500

$600 - $2.790

Categoria 4

$60 - $120

$150 - $350

$400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BC Place

O jogo entre Austrália e Turquia será disputado no BC Place, em Vancouver, um dos recintos esportivos mais emblemáticos do Canadá e um dos principais estádios selecionados para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Localizado no coração do centro de Vancouver, o BC Place é conhecido por seu teto retrátil, instalações modernas e atmosfera eletrizante durante grandes eventos esportivos. O estádio recebe regularmente jogos de futebol americano canadense, partidas internacionais de futebol e shows de grande porte.

Para a Copa do Mundo da FIFA 2026, espera-se que o BC Place receba mais de 54.000 torcedores, criando uma das experiências mais vibrantes dos dias de jogo do torneio.

Recomenda-se que os torcedores cheguem cedo no dia do jogo devido ao reforço das medidas de segurança e ao tráfego intenso de torcedores previsto no centro de Vancouver.

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