Como comprar ingressos para o jogo Argentina x Argélia: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

A Argentina, atual campeã mundial, enfrenta a Argélia no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no dia 16 de junho, enquanto a busca pela glória mundial continua na Copa do Mundo de 2026.

Neste confronto da fase de grupos, a Argentina busca consolidar seu status de favorita do torneio e defender o título, enquanto a Argélia pretende aproveitar o espírito dos Guerreiros do Deserto para garantir um resultado histórico contra a seleção melhor classificada do mundo. Faltando menos de 40 dias para o torneio, a atmosfera em Kansas City já está chegando ao auge.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Argentina x Argélia, incluindo onde comprar e os preços atuais de mercado.

Quando será o jogo Argentina x Argélia na Copa do Mundo de 2026?

A partida está marcada para terça-feira, 16 de junho de 2026. No coração do Meio-Oeste americano, o Arrowhead Stadium de Kansas City, conhecido por ser um dos estádios mais barulhentos do planeta, será o palco deste confronto do Grupo J.

Data Partida Local Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas Ingressos

Jogos da Argentina na Copa do Mundo

Data Jogo Local Ingressos Junho de 2026 Argentina x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia GEHA Field at Arrowhead Ingressos 21 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington Ingressos

Jogos da Argélia na Copa do Mundo

Data Calendário Local Ingressos Junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia GEHA Field at Arrowhead Ingressos Junho de 2026 Argélia x Áustria GEHA Field em Arrowhead Ingressos

Como comprar ingressos para Argentina x Argélia na Copa do Mundo?

Desde maio de 2026, o processo oficial de venda de ingressos entrou em sua fase mais intensa. Os principais sorteios e períodos de pré-venda já terminaram há muito tempo, e estamos atualmente na fase de vendas de última hora.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos para este jogo de alta demanda:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está disponível no portal oficial da FIFA, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”. No entanto, devido à presença de Lionel Messi e à enorme popularidade da Argentina em todo o mundo, esses ingressos costumam esgotar-se em questão de segundos após qualquer reposição de estoque.

Esta fase está disponível no portal oficial da FIFA, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”. No entanto, devido à presença de e à enorme popularidade da Argentina em todo o mundo, esses ingressos costumam esgotar-se em questão de segundos após qualquer reposição de estoque. Mercado de revenda oficial da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para venda pelo valor de face. Os torcedores que não puderem mais comparecer colocam seus ingressos à venda aqui. Se você tiver paciência e verificar com frequência, poderá encontrar um lugar da Categoria 3 ou 4 pelo preço original.

Esta é a única plataforma autorizada para venda pelo valor de face. Os torcedores que não puderem mais comparecer colocam seus ingressos à venda aqui. Se você tiver paciência e verificar com frequência, poderá encontrar um lugar da Categoria 3 ou 4 pelo preço original. Mercados secundários: para a maioria dos torcedores, sites como o StubHub se tornaram a principal forma de garantir um lugar. No início de maio, o estoque do mercado secundário continua sendo a fonte mais confiável para torcedores que viajam do exterior ou para aqueles que perderam as vendas oficiais. Espere preços mais altos do que o valor de face devido ao “prêmio Argentina”.

Quanto custam os ingressos para a partida Argentina x Argélia na Copa do Mundo?

A FIFA adotou preços dinâmicos e variáveis para o torneio de 2026. Embora os preços originais de face-value para as partidas da Fase de Grupos fossem para começar em US$ 60, a realidade no mercado aberto em maio de 2026 é bem diferente.

Atualmente, os ingressos mais baratos disponíveis no mercado secundário para o jogo entre Argentina e Argélia estão custando entre US$ 970 e US$ 1.250. Os preços dos assentos premium na arquibancada inferior (Categoria 1) podem ultrapassar US$ 1.700 por ingresso.

Categoria Faixa de preço atual no mercado (estimativa) Observações Categoria 1 US$ 1.650 - US$ 3.400 Melhores vistas laterais, setores inferior/médio Categoria 2 $1.400 - $1.600 Cantos e arquibancada média-alta Categoria 3 $970 - $1.300 Anfiteatro superior e atrás dos gols Categoria 4 Esgotado / Limitado Reservado principalmente para residentes do país anfitrião

O que esperar de Argentina x Argélia?

A Argentina entra em campo como referência de excelência, provavelmente apresentando a despedida de algumas figuras lendárias e, ao mesmo tempo, revelando estrelas como Gianluca Prestianni — embora os torcedores devam observar que Prestianni está atualmente enfrentando uma suspensão da FIFA para os jogos de abertura.

A Argélia, por sua vez, traz um talento técnico e uma enorme torcida própria. A equipe é conhecida por jogar melhor contra adversários de peso, e a atmosfera em Kansas City provavelmente ficará dividida entre o azul-celeste e o branco da Albiceleste e o verde vibrante das Raposas do Fennec.

Kansas City é amplamente considerada a Capital do Futebol dos Estados Unidos. O Arrowhead Stadium está sendo especialmente reformado para este torneio a fim de ampliar o campo, mas mantém a arquibancada íngreme que coloca a torcida bem no centro da ação.

Se você for assistir, chegue cedo. Kansas City é mundialmente famosa por sua cultura de festas antes dos jogos, e as zonas de torcedores da Copa do Mundo no Truman Sports Complex devem ser algumas das melhores do país.