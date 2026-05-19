Como comprar ingressos para o jogo Argélia x Áustria: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o GEHA Field at Arrowhead e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete trazer mais um verão inesquecível de futebol pelos Estados Unidos, Canadá e México, com a Argélia enfrentando a Áustria em um confronto muito aguardado da fase de grupos no GEHA Field, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Com a Argélia buscando causar uma boa impressão em seu retorno ao cenário mundial e a Áustria buscando continuar sua ascensão como uma das seleções internacionais mais organizadas da Europa, espera-se que a demanda por ingressos seja extremamente alta.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Argélia x Áustria, incluindo preços, pacotes de hospitalidade, detalhes do estádio e as melhores plataformas para garantir seus lugares antes que se esgotem.

Quando é o jogo Argélia x Áustria?

Data e hora Jogo Local Ingressos 27 de junho de 2026 - 19h Argélia x Áustria GEHA Field no Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Jogos da Argélia na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local e cidade Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos 22 de junho de 2026 Jordânia x Argélia Levi's Stadium, Santa Clara (Área da Baía de São Francisco), EUA Ingressos 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

Data Jogo Local e cidade Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara (São Francisco), EUA Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington (Dallas), EUA Ingressos 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EUA Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Argélia x Áustria?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Argélia x Áustria na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”.

A FIFA continua disponibilizando ingressos durante as diferentes fases de venda, seguindo o princípio de “primeiro a chegar, primeiro a ser atendido”. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de torcedores que não poderão mais comparecer. Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas como a StubHub estão entre as formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com alta demanda.

Plataformas como a StubHub estão entre as formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com alta demanda. Pacotes de hospitalidade: as experiências premium incluem assentos VIP, lounges privados, serviço de catering exclusivo e acesso prioritário ao estádio.

Espera-se que todos os ingressos da Copa do Mundo sejam entregues digitalmente por meio do sistema de bilhetagem móvel da FIFA. Os torcedores devem garantir que os dados da conta estejam sincronizados entre as plataformas para simplificar transferências e acesso.

Quanto custam os ingressos para Argélia x Áustria?

Os preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo da FIFA 2026 variam dependendo da localização do estádio, da categoria de assento e da demanda pelo jogo.

Espera-se que os ingressos básicos para a fase de grupos custem a partir de cerca de US$ 60 nas categorias mais baixas da FIFA, enquanto os assentos premium na parte inferior do estádio e os assentos de hospitalidade podem ultrapassar US$ 1.000 para jogos de destaque.

Para o jogo Argélia x Áustria, as listagens atuais de revenda devem começar em aproximadamente US$ 180 a US$ 350 para assentos na parte superior do estádio, com os preços subindo significativamente à medida que o dia da partida se aproxima.

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o GEHA Field no Arrowhead Stadium

Algeria x Áustria será disputado no GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, Missouri, um dos estádios mais barulhentos e icônicos da América do Norte.

Sede do time da NFL Kansas City Chiefs, o estádio construiu uma reputação global por sua atmosfera eletrizante e multidões enormes. Espera-se que o local se torne um dos destaques da Copa do Mundo da FIFA 2026.

O Arrowhead Stadium tem capacidade para mais de 70.000 pessoas e está programado para sediar várias partidas importantes da Copa do Mundo durante o torneio.

Os torcedores que assistirem ao jogo Argélia x Áustria podem esperar: