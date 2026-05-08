Como comprar ingressos para o jogo Arábia Saudita x Uruguai: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Hard Rock Stadium e muito mais

A Copa do Mundo da FIFA 2026 promete mais um verão de grandes emoções no futebol, e um dos confrontos de destaque da fase de grupos será entre a Arábia Saudita e o Uruguai, em Miami.

Com ambas as seleções buscando causar impacto logo no início do torneio, espera-se que torcedores de todo o mundo invadam a Flórida para assistir a uma das partidas mais emocionantes do Grupo H.

A demanda por ingressos para a Copa do Mundo já disparou, especialmente para jogos envolvendo grandes potências do futebol e estádios de destaque.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre como comprar ingressos para Arábia Saudita x Uruguai, incluindo preços, opções de hospitalidade, informações sobre o estádio e onde os torcedores podem garantir seus lugares antes que se esgotem.

Quando é o jogo entre Arábia Saudita e Uruguai?

Data e hora Jogada Local Ingressos 15 de junho de 2026 - 20h Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami Ingressos

Jogos da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Ingressos 26 de junho de 2026 Arábia Saudita x Cabo Verde Estádio de Houston, Houston Ingressos

Jogos do Uruguai na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 15 de junho de 2026 Arábia Saudita x Uruguai Hard Rock Stadium, Miami Ingressos 21 de junho de 2026 Uruguai x Cabo Verde Philadelphia Stadium, Filadélfia Ingressos 26 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio de Guadalajara, Guadalajara Ingressos

Como posso conseguir ingressos para Arábia Saudita x Uruguai?

Existem várias maneiras pelas quais os torcedores podem garantir ingressos para o jogo Arábia Saudita x Uruguai na Copa do Mundo da FIFA 2026.

Vendas oficiais da FIFA: A FIFA continua disponibilizando lotes selecionados durante a fase final de vendas, por ordem de chegada.

A FIFA continua disponibilizando lotes selecionados durante a fase final de vendas, por ordem de chegada. Plataforma de revenda da FIFA: Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial da FIFA.

Os torcedores podem comprar ingressos de revenda verificados diretamente de outros torcedores por meio do mercado oficial da FIFA. Plataformas secundárias de ingressos: sites como o StubHub continuam sendo uma das formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados.

sites como o StubHub continuam sendo uma das formas mais rápidas de garantir lugares para jogos da Copa do Mundo com ingressos esgotados. Pacotes de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade premium oferecem assentos garantidos, além de experiências de luxo nos dias de jogo.

Todos os ingressos da Copa do Mundo serão emitidos digitalmente por meio do aplicativo oficial de ingressos da FIFA. Os torcedores devem garantir que usem o mesmo endereço de e-mail e informações de conta em todas as plataformas de venda de ingressos para simplificar as transferências.

Quanto custam os ingressos para o jogo entre Arábia Saudita e Uruguai?

A FIFA implementou uma política de preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o Hard Rock Stadium

A partida entre Arábia Saudita e Uruguai será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, um dos locais esportivos mais conhecidos dos Estados Unidos.

O estádio é a casa do time da NFL Miami Dolphins e recebe regularmente grandes eventos esportivos internacionais, shows e atividades de entretenimento relacionadas à Fórmula 1. O Hard Rock Stadium passou por amplas reformas nos últimos anos, transformando-se em um dos locais mais modernos selecionados para a Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Para a Copa do Mundo, o local deve receber mais de 65.000 torcedores, criando uma atmosfera vibrante para uma das partidas de abertura envolvendo a Arábia Saudita e o Uruguai.

Os torcedores que comparecerem à partida podem esperar: