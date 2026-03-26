Como comprar ingressos para o jogo Arábia Saudita x Egito em 2026: datas em Jeddah, preços dos ingressos em Barcelona e muito mais

O mundo do futebol se prepara para um clássico duplo histórico, com os Falcões Verdes da Arábia Saudita e os Faraós do Egito se preparando para se enfrentarem no dia 27 de março.

Originalmente marcado para o Catar, o confronto passou a ser disputado em duas cidades. A primeira partida será em casa para os sauditas, em Jeddah, seguida por um segundo confronto em Barcelona, na Espanha.

No GOAL, temos o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos agora mesmo.

Quando será o jogo entre Arábia Saudita e Egito?

A programação foi finalizada em duas jornadas distintas. A primeira partida levará a ação a Jeddah, enquanto a segunda levará a atmosfera de playoff para Barcelona, na Espanha, oferecendo aos torcedores de ambas as regiões a chance de participar.

Data e hora Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 27 de março de 2026 (20h30 AST) Arábia Saudita x Egito (1ª partida) Estádio Alinma (The Jewel), Jeddah Ingressos Terça-feira, 31 de março de 2026 (21h00 CET) Espanha/Arábia Saudita x Egito (2ª partida) Estádio RCDE (Barcelona), Espanha Ingressos

Onde comprar ingressos para Arábia Saudita x Egito?

Para a partida em Jeddah, o GrintaHub é a principal plataforma de vendas localizadas, oferecendo um portal dedicado aos torcedores sauditas e egípcios.

Para a partida em Barcelona, os torcedores podem consultar o site oficial do Estádio RCDE para obter informações sobre ingressos ou acessar o StubHub para comprar ingressos no mercado secundário entre torcedores.

Opções de hospitalidade e premium estão disponíveis em ambos os locais:

Em Jeddah, os torcedores têm acesso aos lounges Gold e Silver para uma experiência de luxo em um dia de jogo no Oriente Médio.

Em Barcelona, o RCDE Stadium oferece experiências VIP de elite em camarotes, que incluem serviço de catering espanhol premium e as melhores vistas do campo. Garanta os seus ingressos com antecedência, pois são os primeiros a se esgotarem para parceiros corporativos.

Quanto custam os ingressos para Arábia Saudita x Egito?

Jeddah (Estádio Alinma): Os ingressos são incrivelmente acessíveis, com assentos da Categoria 4 a partir de apenas 150 SAR . Para as melhores vistas do estádio, os assentos na arquibancada principal custam normalmente entre 400 e 800 SAR .

Os ingressos são incrivelmente acessíveis, com assentos da Categoria 4 a partir de apenas . Para as melhores vistas do estádio, os assentos na arquibancada principal custam normalmente entre . Barcelona (Estádio RCDE): Na etapa europeia, os preços começam em aproximadamente € 65 (cerca de SAR 260) para as seções atrás do gol. Os ingressos para as laterais, com visibilidade superior, estão atualmente custando entre € 120 e € 250 .

Na etapa europeia, os preços começam em aproximadamente para as seções atrás do gol. Os ingressos para as laterais, com visibilidade superior, estão atualmente custando entre . Categorias Premium: Para quem busca o máximo em conforto, os pacotes de hospitalidade em ambas as cidades custam a partir de cerca de 1.800 SAR (450 €) por pessoa.

Para quem busca o máximo em conforto, os pacotes de hospitalidade em ambas as cidades custam a partir de cerca de por pessoa. Dica profissional: Em Jeddah, procure os setores 522 e 320 para o melhor equilíbrio entre preço e atmosfera. Em Barcelona, os setores superiores do Estádio RCDE oferecem uma excelente visão tática pelo menor preço.

Tudo o que você precisa saber sobre Arábia Saudita x Egito

Estádio Alinma (A Joia), Jeddah

Frequentemente chamado de “The Jewel”, este estádio de 60.000 lugares é uma obra-prima da arquitetura esportiva.

Logística: Localizado ao norte de Jeddah, próximo ao aeroporto, o melhor jeito de chegar lá é de táxi ou por meio de aplicativos de transporte como Uber/Careem. Frequentemente, são organizados ônibus de traslado a partir de grandes shoppings, como o Red Sea Mall.

Localizado ao norte de Jeddah, próximo ao aeroporto, o melhor jeito de chegar lá é de táxi ou por meio de aplicativos de transporte como Uber/Careem. Frequentemente, são organizados ônibus de traslado a partir de grandes shoppings, como o Red Sea Mall. O ambiente: Espere um ambiente estrondoso. O design do estádio retém o som, tornando-o um dos locais mais barulhentos da Ásia.

Estádio RCDE, Barcelona

Localizado na área de Cornellà-El Prat, este é um dos estádios mais modernos da Espanha, conhecido por seus assentos compactos, no “estilo inglês”, que colocam os torcedores bem no meio da ação.