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How to buy Saudi Arabia vs Egypt FriendlinessGetty
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Como comprar ingressos para o jogo Arábia Saudita x Egito em 2026: datas em Jeddah, preços dos ingressos em Barcelona e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir ingressos para o emocionante amistoso internacional entre a Arábia Saudita e o Egito

O mundo do futebol se prepara para um clássico duplo histórico, com os Falcões Verdes da Arábia Saudita e os Faraós do Egito se preparando para se enfrentarem no dia 27 de março.

Originalmente marcado para o Catar, o confronto passou a ser disputado em duas cidades. A primeira partida será em casa para os sauditas, em Jeddah, seguida por um segundo confronto em Barcelona, na Espanha.

No GOAL, temos o guia definitivo sobre como garantir seus ingressos agora mesmo.

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Quando será o jogo entre Arábia Saudita e Egito?

A programação foi finalizada em duas jornadas distintas. A primeira partida levará a ação a Jeddah, enquanto a segunda levará a atmosfera de playoff para Barcelona, na Espanha, oferecendo aos torcedores de ambas as regiões a chance de participar.

Amistosos
Arábia Saudita crest
Arábia Saudita
KSA
Egito crest
Egito
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Data e horaCalendárioLocalIngressos
Sexta-feira, 27 de março de 2026 (20h30 AST)Arábia Saudita x Egito (1ª partida)Estádio Alinma (The Jewel), JeddahIngressos
Terça-feira, 31 de março de 2026 (21h00 CET)Espanha/Arábia Saudita x Egito (2ª partida)Estádio RCDE (Barcelona), EspanhaIngressos

Onde comprar ingressos para Arábia Saudita x Egito?

Para a partida em Jeddah, o GrintaHub é a principal plataforma de vendas localizadas, oferecendo um portal dedicado aos torcedores sauditas e egípcios. 

Para a partida em Barcelona, os torcedores podem consultar o site oficial do Estádio RCDE para obter informações sobre ingressos ou acessar o StubHub para comprar ingressos no mercado secundário entre torcedores. 

Opções de hospitalidade e premium estão disponíveis em ambos os locais:

  • Em Jeddah, os torcedores têm acesso aos lounges Gold e Silver para uma experiência de luxo em um dia de jogo no Oriente Médio. 
  • Em Barcelona, o RCDE Stadium oferece experiências VIP de elite em camarotes, que incluem serviço de catering espanhol premium e as melhores vistas do campo. Garanta os seus ingressos com antecedência, pois são os primeiros a se esgotarem para parceiros corporativos.

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Quanto custam os ingressos para Arábia Saudita x Egito?

  • Jeddah (Estádio Alinma): Os ingressos são incrivelmente acessíveis, com assentos da Categoria 4 a partir de apenas 150 SAR. Para as melhores vistas do estádio, os assentos na arquibancada principal custam normalmente entre 400 e 800 SAR.
  • Barcelona (Estádio RCDE): Na etapa europeia, os preços começam em aproximadamente € 65 (cerca de SAR 260) para as seções atrás do gol. Os ingressos para as laterais, com visibilidade superior, estão atualmente custando entre € 120 e € 250.
  • Categorias Premium: Para quem busca o máximo em conforto, os pacotes de hospitalidade em ambas as cidades custam a partir de cerca de 1.800 SAR (450 €) por pessoa.
  • Dica profissional: Em Jeddah, procure os setores 522 e 320 para o melhor equilíbrio entre preço e atmosfera. Em Barcelona, os setores superiores do Estádio RCDE oferecem uma excelente visão tática pelo menor preço.

Tudo o que você precisa saber sobre Arábia Saudita x Egito

Estádio Alinma (A Joia), Jeddah

Frequentemente chamado de “The Jewel”, este estádio de 60.000 lugares é uma obra-prima da arquitetura esportiva.

  • Logística: Localizado ao norte de Jeddah, próximo ao aeroporto, o melhor jeito de chegar lá é de táxi ou por meio de aplicativos de transporte como Uber/Careem. Frequentemente, são organizados ônibus de traslado a partir de grandes shoppings, como o Red Sea Mall.
  • O ambiente: Espere um ambiente estrondoso. O design do estádio retém o som, tornando-o um dos locais mais barulhentos da Ásia.

Estádio RCDE, Barcelona

Localizado na área de Cornellà-El Prat, este é um dos estádios mais modernos da Espanha, conhecido por seus assentos compactos, no “estilo inglês”, que colocam os torcedores bem no meio da ação.

  • Logística: Pegue a linha L5 do metrô até Cornellà Centre ou o trem FGC até Cornellà-Riera. A caminhada até o estádio leva menos de 10 minutos a partir de qualquer uma das estações.
  • Prova social: Os torcedores costumam se reunir no shopping center “Splau”, nas proximidades, antes da partida para comer e curtir a emoção pré-jogo. É uma área familiar, perfeita para torcedores de ambas as nações se misturarem pacificamente.

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