Como comprar ingressos para o jogo Al-Taawoun x Al-Ahli de 2026: datas da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A Liga Profissional Saudita continua a cativar o público mundial, enquanto o Al-Taawoun se prepara para receber o gigante Al-Ahli, num confronto que promete ser decisivo para a temporada 2025-2026.

Este confronto tornou-se uma das datas mais esperadas do calendário do futebol saudita, colocando a disciplina tática dos Lobos de Buraidah contra o prestígio histórico e o elenco repleto de estrelas do Royals, de Jeddah.

om ambas as equipes disputando vagas na Liga dos Campeões da AFC, o que está em jogo em Buraidah nunca foi tão alto, garantindo um estádio lotado e uma atmosfera eletrizante.

No GOAL, reunimos todas as informações essenciais para você saber como garantir seus ingressos para Al-Taawoun x Al Ahli.

Quando é o jogo Al-Taawoun x Al-Ahli?

Data e hora Jogada Local Ingressos Quinta-feira, 7 de maio de 2026, 21h00 AST Al-Taawoun x Al-Ahli Estádio King Abdullah Sport City, Buraidah Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Taawoun x Al-Ahli?

A principal forma de adquirir ingressos é através das plataformas oficiais de venda de ingressos da Liga Profissional Saudita e do site oficial do Al-Taawoun FC. No entanto, os ingressos costumam esgotar-se poucos minutos após o início das vendas, especialmente para as categorias de maior procura, como a Categoria 1 e as áreas VIP.

Garantir ingressos para o jogo Al-Taawoun x Al-Ahli pode ser um desafio devido à alta demanda tanto dos moradores locais de Buraidah quanto dos torcedores do Al-Ahli que viajam para assistir ao jogo.

Para os torcedores que perderam a venda geral inicial ou aqueles que viajam de fora da região, a StubHub oferece uma plataforma onde os torcedores podem encontrar uma variedade de opções de lugares, mesmo após o fechamento da bilheteria oficial.

Quanto custam os ingressos para Al-Taawoun x Al-Ahli?

Os preços dos ingressos para Al-Taawoun x Al-Ahli variam dependendo da categoria do assento e da proximidade com o campo.

Atualmente, os preços são os seguintes:

Ingressos gerais (mais baratos): Os preços variam entre aproximadamente 30 SAR e 50 SAR. Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves e oferecem o ambiente mais animado, já que costumam ser ocupados pelos torcedores mais barulhentos.

Os preços variam entre aproximadamente 30 SAR e 50 SAR. Esses assentos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás das traves e oferecem o ambiente mais animado, já que costumam ser ocupados pelos torcedores mais barulhentos. Categorias 1 e 2: Esses ingressos de gama média custam normalmente entre 75 SAR e 150 SAR. Oferecem uma excelente visão lateral do campo, perfeita para quem deseja analisar os movimentos táticos dos jogadores.

Esses ingressos de gama média custam normalmente entre 75 SAR e 150 SAR. Oferecem uma excelente visão lateral do campo, perfeita para quem deseja analisar os movimentos táticos dos jogadores. Gold e Premium: Para quem busca uma experiência mais confortável, os assentos premium variam de 200 SAR a 500 SAR. Eles oferecem melhor acolchoamento e uma visão privilegiada das seções centrais da arquibancada.

Para quem busca uma experiência mais confortável, os assentos premium variam de 200 SAR a 500 SAR. Eles oferecem melhor acolchoamento e uma visão privilegiada das seções centrais da arquibancada. Hospitalidade e VIP: Os pacotes VIP para uma partida deste nível podem custar a partir de 1.000 SAR e mais. Eles incluem acesso ao lounge, serviço de bufê e as melhores vistas do estádio.

Observe que os preços em mercados secundários, como o StubHub, podem variar de acordo com a oferta e a demanda.

Se você está procurando o ingresso mais barato possível, recomendamos reservar o mais cedo possível para garantir os preços mais baixos antes que a agitação do dia da partida faça os preços subirem.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio King Abdullah Sport City

O Estádio King Abdullah Sport City, em Buraidah, é o orgulhoso lar do Al-Taawoun. Conhecido por sua atmosfera intimista e intimidadora, é um local onde a torcida se sente bem no meio da ação.

Ao contrário dos grandes estádios multifuncionais de Riade ou Jeddah, o estádio de Buraidah oferece uma experiência compacta que amplifica o barulho da torcida, tornando-o um dos locais mais difíceis para as equipes visitantes jogarem.

Localizado na província de Al-Qassim, o estádio está bem equipado com instalações modernas, incluindo salas de oração, quiosques que servem lanches tradicionais e internacionais e um amplo estacionamento ao redor do perímetro.

Para quem vem de fora da cidade, Buraidah é facilmente acessível pelo Aeroporto Internacional Príncipe Nayef bin Abdulaziz, e há vários hotéis a menos de 15 minutos de carro do local.

Ao assistir a uma partida aqui, é recomendável chegar pelo menos 90 minutos antes do início do jogo. As verificações de segurança e a leitura dos ingressos podem demorar, especialmente em jogos com grande público, como o confronto contra o Al-Ahli.