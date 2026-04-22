A Liga Profissional da Arábia Saudita continua a cativar o mundo do futebol, e uma das rivalidades mais lendárias de Riade está prestes a voltar a ser o centro das atenções.

À medida que a temporada 2025-26 chega ao seu clímax em maio de 2026, espera-se que este confronto tenha um papel decisivo na classificação final da liga, com ambos os clubes lutando pela classificação para as competições continentais e pela glória nacional.

A demanda por ingressos está em alta, mas o GOAL traz as informações mais recentes sobre disponibilidade e preços para você comprar agora os ingressos para Al-Shabab x Al-Nassr.

Quando é o jogo Al-Shabab x Al-Nassr?

Data e hora Jogo Local Ingressos 7 de maio de 2026, 21h Al-Shabab x Al-Nassr Estádio do Al-Shabab (SHG Arena), Riade Ingressos

Como comprar ingressos para Al-Shabab x Al-Nassr?

O mercado oficial da Liga Profissional Saudita para a venda de ingressos é feito através da plataforma Webook, que funciona como o centro oficial para a maioria dos clubes de primeira divisão do Reino.

Em clássicos de grande repercussão em Riade, como este, os ingressos costumam esgotar-se poucos minutos após serem colocados à venda para o público em geral.

Se você perceber que os ingressos oficiais estão esgotados, também pode procurar em mercados secundários, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Al-Shabab x Al-Nassr?

Os preços dos ingressos para a Liga Profissional da Arábia Saudita continuam relativamente acessíveis em comparação com as principais ligas europeias, embora os confrontos entre os seis grandes times costumem ter preços mais elevados.

Para o jogo Al-Shabab x Al-Nassr, os preços variam de acordo com a proximidade do campo e o nível de conforto oferecido.

Ingressos padrão/mais baratos: Os preços geralmente variam entre 60 e 150 SAR . Esses assentos costumam ficar nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Para o torcedor que quer economizar, eles oferecem a melhor relação custo-benefício, permitindo ainda assim que você aproveite a atmosfera incrível.

Os preços geralmente variam entre . Esses assentos costumam ficar nas arquibancadas superiores ou atrás das traves. Para o torcedor que quer economizar, eles oferecem a melhor relação custo-benefício, permitindo ainda assim que você aproveite a atmosfera incrível. Categoria 1 e Premium: Os assentos de gama média ao longo da linha lateral custam geralmente entre 250 e 600 SAR . Oferecem uma visão mais clara das formações táticas e dos jogadores estrela.

Os assentos de gama média ao longo da linha lateral custam geralmente entre . Oferecem uma visão mais clara das formações táticas e dos jogadores estrela. Hospitalidade e VIP: Para quem busca uma experiência mais exclusiva, os pacotes VIP podem variar de 1.500 SAR a mais de 5.000 SAR. Geralmente incluem serviço de bufê gourmet, acesso a lounge privado e os assentos mais confortáveis do estádio.

Lembre-se de que, em mercados secundários como o StubHub, os preços podem variar de acordo com a demanda.

Se o Al-Nassr estiver perto de garantir o título ou o Al-Shabab estiver em uma situação em que precisa vencer para se classificar para a Liga dos Campeões da Ásia, espere que os preços subam à medida que a data da partida se aproxima.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio do Al-Shabab

A partida está marcada para acontecer no Estádio do Al-Shabab Club, frequentemente chamado de SHG Arena, após recentes reformas e rebranding. Ao contrário do enorme Estádio Internacional Rei Fahd, o Estádio do Al-Shabab oferece um ambiente muito mais intimista e intimidador para as equipes visitantes. Este estádio em estilo boutique foi modernizado para atender aos padrões internacionais, proporcionando excelente visibilidade de quase todos os assentos.

Capacidade e Ambiente Com capacidade para aproximadamente 15.000 pessoas, o estádio garante que os torcedores fiquem bem próximos da ação. O tamanho compacto do estádio faz com que os gritos dos ultras do Al-Shabab e da torcida visitante do Al-Nassr criem uma parede de som que pode ser ensurdecedora. É amplamente considerado um dos melhores estádios voltados exclusivamente para o futebol em Riade.

Localização e acesso Situado no bairro de Al-Sahafa, no norte de Riade, o estádio é facilmente acessível pelas principais vias da cidade. Se você estiver vindo de dentro de Riade, é altamente recomendável usar aplicativos de transporte compartilhado como Uber ou Careem, pois o estacionamento pode ficar congestionado nos dias de jogo. Para quem chega de avião, o estádio fica a uma curta distância de carro do Aeroporto Internacional Rei Khalid.

Instalações O estádio conta com comodidades modernas, incluindo uma variedade de quiosques de alimentos e bebidas que servem tanto pratos locais sauditas favoritos quanto lanches internacionais. Há também salas de oração disponíveis para os torcedores. Certifique-se de chegar pelo menos 60 a 90 minutos antes do início da partida para passar pela segurança e encontrar seu lugar confortavelmente, já que a área ao redor fica muito movimentada antes do jogo.