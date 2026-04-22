Como comprar ingressos para o jogo Al Qadsiah x Al Nassr de 2026: datas da Liga Profissional Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A Liga Profissional da Arábia Saudita continua a cativar o público mundial, e o próximo confronto entre Al-Nassr e Al-Qadsiah promete ser um dos destaques da temporada de 2026.

O Al-Nassr, liderado pelo lendário Cristiano Ronaldo e por um elenco de superestrelas internacionais, continua sendo a principal atração para os fãs de futebol em toda a região MENA.

O GOAL é o seu guia definitivo para garantir os melhores lugares do estádio, seja você à procura dos ingressos mais baratos disponíveis para vivenciar a atmosfera ou de pacotes de hospitalidade premium.

Quando é o jogo Al Qadsiah x Al Nassr?

Data e hora Calendário Local Ingressos 2 de maio de 2026, 21h00 AST Al Qadsiah x Al Nassr Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, Dammam Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Qadsiah x Al Nassr?

A maneira principal e mais confiável é usar o Webook.com, o parceiro oficial de venda de ingressos da Liga Profissional da Arábia Saudita.

Você também pode acessar os ingressos pelo site oficial da SPL, navegando até a seção “Jogos/Ingressos”.

Se os ingressos estiverem esgotados nas plataformas oficiais, você pode procurar ingressos em mercados secundários, como o StubHub. Os preços nesses sites começam em 68 SAR, embora possam variar dependendo da localização do assento e da popularidade da partida.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al Nassr?

Os preços dos ingressos para os jogos da Liga Profissional da Arábia Saudita podem variar significativamente de acordo com a seção do estádio e a importância do adversário. Para o jogo Al-Nassr x Al-Qadsiah, espera-se que os preços sejam competitivos para garantir um estádio lotado.

Assentos padrão/mais baratos: os preços geralmente começam em torno de SAR 70 a SAR 100 para assentos atrás do gol ou na arquibancada superior.

os preços geralmente começam em torno de a para assentos atrás do gol ou na arquibancada superior. Categoria 1/Premium: Os assentos de gama média com visão lateral do campo custam normalmente entre 250 e 450 SAR .

Os assentos de gama média com visão lateral do campo custam normalmente entre e . Hospitalidade e VIP: Para quem busca luxo, camarotes VIP e lounges de hospitalidade podem custar entre SAR 1.500 e mais de SAR 5.000, dependendo do nível de serviço de bufê e do acesso exclusivo oferecido.

Atualmente, os ingressos mais baratos disponíveis no mercado secundário estão listados por aproximadamente US$ 18 (cerca de SAR 68), tornando este um passeio acessível tanto para famílias quanto para fãs dedicados. Lembre-se sempre de que os preços em sites de revenda podem variar de acordo com a demanda do mercado.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Príncipe Saud bin Jalawi

O Estádio Príncipe Saud bin Jalawi, localizado em Al Khobar/Dammam, é um centro fundamental para o futebol na Província Oriental. Embora o Al-Nassr costume disputar seus jogos em casa no icônico Parque Al-Awwal, em Riade, esta partida fora de casa leva o time a uma das regiões mais apaixonadas pelo futebol do Reino.

O estádio tem capacidade para aproximadamente 15.000 a 20.000 espectadores em partidas de grande destaque, proporcionando uma atmosfera intimista e eletrizante.

O local está bem equipado com instalações modernas, incluindo zonas exclusivas para torcedores e barracas de lanches que atendem ao público local da região MENA. É facilmente acessível de carro e transporte público na área metropolitana de Dammam.

Recomenda-se que os torcedores cheguem pelo menos 90 minutos antes do início da partida para passar pela segurança e encontrar seus lugares, já que a presença de estrelas globais como Cristiano Ronaldo garante que a área ao redor estará repleta de movimento.