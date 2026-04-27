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Como comprar ingressos para o jogo Al-Ittihad x Al-Qadsiah 2026: datas da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços dos ingressos e muito mais

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Veja aqui exatamente como você pode garantir seus ingressos para o jogo entre Al-Ittihad e Al-Qadsiah

A temporada da Liga Profissional da Arábia Saudita está chegando ao seu ponto culminante, e poucos jogos têm tanto peso quanto o próximo confronto entre Al-Ittihad e Al-Qadsiah

À medida que a liga continua sua ascensão meteórica no cenário global, assistir a esses dois times se enfrentarem no icônico Estádio King Abdullah Sports City tornou-se uma experiência imperdível para os fãs de futebol. 

No GOAL, temos tudo, desde detalhes de preços até mercados secundários, para este confronto entre esses dois gigantes. 

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Quando é o jogo Al-Ittihad x Al-Qadsiah?

Data e horaJogoLocalIngressos
21 de maio de 2026 | 21hAl-Ittihad x Al-QadsiahCidade Esportiva Rei Abdullah (Jeddah)Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Ittihad x Al-Qadsiah?

A principal forma de adquirir ingressos é através das plataformas oficiais de venda de ingressos da Liga Profissional Saudita ou do portal dedicado do clube Al-Ittihad. 

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No entanto, devido à enorme popularidade do time da casa e à presença de superestrelas internacionais, os ingressos costumam se esgotar poucos minutos após serem disponibilizados ao público em geral.

Se você perder a venda inicial, plataformas de revenda como a StubHub são sua melhor opção. A StubHub oferece uma variedade de opções de lugares, mesmo quando os ingressos estão oficialmente esgotados.

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Quanto custam os ingressos para Al-Ittihad x Al-Qadsiah?

Os preços dos ingressos para os jogos da Liga Profissional da Arábia Saudita são acessíveis, embora variem de acordo com a importância da partida e a categoria do assento. 

  • Categoria Padrão (Categorias 2 e 3): Estes são os ingressos mais acessíveis, custando normalmente entre 50 SAR e 150 SAR. Esses assentos ficam geralmente nas arquibancadas superiores do estádio, oferecendo uma excelente vista panorâmica do campo.
  • Categoria Premium (Categoria 1): Para quem deseja estar mais perto da ação, os ingressos da Categoria 1 custam geralmente entre 200 SAR e 500 SAR. Esses assentos oferecem uma visão mais próxima de estrelas como Benzema e das disputas táticas à beira do campo.
  • Salas Gold e Silver: Para uma experiência mais confortável com melhores comodidades, os preços podem variar de 750 SAR a 1.500 SAR.
  • Camarotes de hospitalidade e VIP: Estes são os ingressos mais exclusivos, geralmente a partir de 2.500 SAR e podendo chegar a valores muito mais altos, dependendo do nível de serviço e do serviço de bufê incluído. São ideais para grupos corporativos ou torcedores que buscam a experiência definitiva de luxo em um dia de jogo.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio King Abdullah Sports City

O Estádio King Abdullah Sports City, carinhosamente conhecido como A Joia Brilhante (Al-Jawhara Al-Moshee'ah), é a joia da coroa da arquitetura esportiva da Arábia Saudita. 

Localizado a cerca de 30 quilômetros ao norte do centro da cidade de Jeddah, é a casa dos times Al-Ittihad e Al-Ahli. 

Desde sua inauguração em 2014, já sediou inúmeros eventos de grande visibilidade, incluindo a Supercopa da Itália, a Supercopa da Espanha e grandes eventos da WWE.

O estádio tem capacidade para aproximadamente 62.241 espectadores. Seu design exclusivo permite uma excelente circulação de ar, o que é crucial durante os meses mais quentes no Reino. 

Os assentos estão divididos em três níveis principais, garantindo que, mesmo do ponto mais alto, os torcedores tenham uma visão clara e desobstruída do campo. 

O estádio é dedicado exclusivamente ao futebol, o que significa que não há pista de atletismo entre as arquibancadas e o campo, criando um ambiente intimista e intimidador para as equipes visitantes.