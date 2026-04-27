Como comprar ingressos para o jogo Al Hilal x Damac 2026: datas da Liga Profissional Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A Liga Profissional da Arábia Saudita continua a cativar os fãs de futebol em todo o mundo, e o próximo confronto entre Al Hilal e Damac promete ser mais um grande evento da temporada 2025-26.

O Al Hilal, conhecido como as Ondas Azuis e o clube mais bem-sucedido da história da Arábia Saudita, busca manter seu domínio no topo da tabela.

Com um elenco repleto de talentos de nível mundial e um legado que se estende por décadas, cada partida em casa do Al Hilal é um espetáculo de futebol de alta intensidade e apoio apaixonado da torcida de Riade.

Se você deseja assistir a este confronto da Liga Profissional da Arábia Saudita ao vivo, o GOAL tem todos os detalhes, desde plataformas oficiais de venda até opções no mercado secundário.

Quando é o Al Hilal x Damac?

Data e hora Jogada Local Ingressos Terça-feira, 28 de abril de 2026, 21h Al Hilal x Damac Kingdom Arena, Riade Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Damac?

Os ingressos para os jogos em casa do Al Hilal são vendidos principalmente pelo aplicativo oficial Blu Store. Essa é a plataforma exclusiva do clube para todas as necessidades relacionadas a ingressos e produtos oficiais. Recomenda-se que os torcedores baixem o aplicativo com bastante antecedência em relação ao dia do jogo para garantir que possam acessar a venda assim que ela for disponibilizada.

Devido à enorme base de torcedores do Al Hilal, os ingressos no aplicativo oficial costumam se esgotar poucas horas após o lançamento.

Para quem perder a venda geral inicial, ou para torcedores internacionais que buscam um lugar garantido, mercados secundários de confiança, como o StubHub, são uma alternativa. O StubHub oferece uma plataforma para os torcedores comprarem e venderem ingressos, frequentemente apresentando uma variedade maior de opções de lugares, mesmo após o fechamento da bilheteria oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Damac?

Embora os preços possam variar dependendo da plataforma e da demanda, os fãs geralmente podem esperar as seguintes faixas de preço:

Categoria 3 (Mais barata): A partir de aproximadamente 50 SAR a 100 SAR. Esses lugares ficam normalmente atrás das traves e oferecem o ambiente mais animado.

A partir de aproximadamente 50 SAR a 100 SAR. Esses lugares ficam normalmente atrás das traves e oferecem o ambiente mais animado. Categorias 2 e 1: Variando de 150 SAR a 350 SAR. Esses assentos oferecem uma visão mais central do campo.

Variando de 150 SAR a 350 SAR. Esses assentos oferecem uma visão mais central do campo. Premium e Hospitalidade: Os preços para camarotes VIP e salas de hospitalidade podem começar em 500 SAR e subir significativamente, dependendo do nível de luxo e do serviço de catering incluído.

Recomendamos ficar de olho nos ingressos mais baratos, pois eles oferecem uma excelente relação custo-benefício para ver alguns dos melhores jogadores do mundo.

Em plataformas de revenda como o StubHub, os preços podem variar de acordo com a demanda do mercado, às vezes começando ainda mais baixos ou mais altos, dependendo da disponibilidade.

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A partida entre Al Hilal e Damac será realizada na Kingdom Arena, um estádio de última geração em Riade. Este local rapidamente se tornou um dos campos de futebol mais icônicos do Oriente Médio. Originalmente conhecido como Boulevard Hall, o estádio foi transformado em uma instalação de futebol de classe mundial e serve como sede exclusiva do Al Hilal.

O Kingdom Arena apresenta um design único totalmente coberto, com teto retrátil e sistemas avançados de ar-condicionado, garantindo que os torcedores permaneçam confortáveis independentemente do clima lá fora. Com capacidade para aproximadamente 26.000 a 30.000 espectadores, o estádio foi projetado para aproximar os torcedores da ação, criando uma atmosfera intimidadora para as equipes visitantes. Ele também detém dois Recordes Mundiais do Guinness: o maior estádio de futebol coberto e a maior capacidade para um estádio coberto.

Localizada no coração do bairro de entretenimento de Riade, a Kingdom Arena é facilmente acessível por transporte público e táxi. Recomenda-se aos torcedores que cheguem pelo menos 90 minutos antes do início da partida para aproveitar as comemorações pré-jogo e evitar filas nas catracas. O local também oferece camarotes VIP de luxo e lounges premium para quem busca uma experiência mais exclusiva no dia do jogo.