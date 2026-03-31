Como comprar ingressos para o jogo Al Hilal x Al Taawoun: datas, preços dos ingressos, informações sobre o estádio e muito mais

A Liga Profissional Saudita continua a cativar o mundo do futebol, e o próximo confronto entre Al Hilal e Al Taawoun na Kingdom Arena promete ser o destaque da temporada.

Enquanto o Al Hilal busca manter seu domínio no topo da tabela com seu elenco repleto de estrelas, o Al Taawoun chega a Riade como o maior matador de gigantes, recém-saído de uma impressionante campanha continental e com reputação de disciplina tática.

No GOAL, temos todas as informações, desde os ingressos mais baratos na categoria geral até os pacotes de hospitalidade mais luxuosos para o jogo Al Hilal x Al Taawoun.

Quando é o Al Hilal x Al Taawoun?

Data e hora Jogo Local Ingressos Sábado, 4 de abril de 2026 (21h) Al Hilal x Al Taawoun Kingdom Arena, Riade Ingressos

*Os horários dos jogos da Liga Profissional da Arábia Saudita podem ocasionalmente sofrer alterações devido a exigências de transmissão ou considerações relacionadas à temperatura local.

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Taawoun?

Para os torcedores que desejam assistir ao jogo na Kingdom Arena, a principal forma de adquirir ingressos é através da plataforma oficial WeBook, que funciona como o centro centralizado para os eventos da Liga Profissional Saudita e da Riyadh Season.

Os ingressos geralmente são disponibilizados aqui de 7 a 10 dias antes da partida, embora jogos de grande destaque possam esgotar em poucos minutos após o início das vendas.

Dada a popularidade do Al Hilal, os torcedores que procuram ingressos de última hora podem procurar em mercados secundários, como o StubHub.

Certifique-se sempre de usar fontes confiáveis que ofereçam garantia de reembolso e verifique os Termos e Condições do site onde você está comprando.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Taawoun?

Para o torcedor que se preocupa com o orçamento, os ingressos gerais custam normalmente entre 50 e 100 SAR. Esses ingressos mais baratos geralmente ficam nas arquibancadas superiores ou atrás dos gols.

Para quem busca uma experiência de nível médio, os assentos das Categorias 1 e 2 ao longo da lateral do campo geralmente variam de 250 a 600 SAR. Esses assentos oferecem uma visão mais central e acesso mais fácil às comodidades do estádio.

Se você busca uma experiência mais luxuosa, a Kingdom Arena é reconhecida por sua hospitalidade de nível internacional. As opções Premium e VIP podem variar de 1.200 SAR a mais de 5.000 SAR.

No mercado secundário, os preços podem variar de acordo com a demanda. Atualmente, as ofertas em plataformas como o StubHub para este jogo específico apresentam preços básicos que variam entre 490 e 650 SAR.

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

Inaugurada recentemente para sediar os jogos em casa do Al Hilal, a Kingdom Arena é um estádio totalmente coberto e multifuncional, projetado para proporcionar uma atmosfera intensa e intimista.

Diferentemente dos estádios tradicionais ao ar livre, o teto fechado e as arquibancadas íngremes da Kingdom Arena mantêm o som da torcida preso no interior, tornando-a um dos locais mais intimidadores para times visitantes na Ásia.

A Kingdom Arena tem capacidade para aproximadamente 26.000 a 30.000 pessoas em jogos de futebol, garantindo que todos os assentos do estádio pareçam próximos ao campo.

As verificações de segurança são minuciosas, mas eficientes. Esteja preparado para apresentar seu ingresso digital no smartphone. Carteiras digitais (Apple Wallet/Google Pay) costumam ser aceitas para facilitar o acesso.