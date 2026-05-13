Como comprar ingressos para o jogo África do Sul x Coreia do Sul: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o Estádio BBVA e muito mais

A África do Sul encerra sua participação no Grupo A da Copa do Mundo de 2026 contra a Coreia do Sul no dia 24 de junho.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo África do Sul x Coreia do Sul, incluindo onde comprar, preços dos ingressos e informações essenciais sobre o estádio.

Quando será o jogo entre África do Sul e Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - A Estadio BBVA

Jogos da África do Sul na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 18 de junho de 2026 República Tcheca x África do Sul Estádio Mercedes-Benz, Atlanta Ingressos 24 de junho de 2026 África do Sul x Coreia do Sul Estádio BBVA, Monterrey Ingressos

Jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026

Data Calendário Local Ingressos 11 de junho de 2026 Coreia do Sul x República Tcheca Estádio Akron, Zapopan Ingressos 18 de junho de 2026 México x Coreia do Sul Estádio Akron, Zapopan Ingressos 24 de junho de 2026 África do Sul x Coreia do Sul Estádio BBVA, Monterrey Ingressos

Como comprar ingressos para África do Sul x Coreia do Sul?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para África do Sul x Coreia do Sul?

Os preços dos ingressos para a Copa do Mundo podem variar bastante dependendo da categoria do assento e da proximidade da data do jogo.

Para a partida entre África do Sul e Coreia do Sul em Monterrey, os preços básicos são atualmente a maior atração para os torcedores com orçamento limitado. Como a nação anfitriã entra em campo para uma final decisiva da fase de grupos, espera-se que a demanda esteja entre as mais altas da primeira rodada.

Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis por aproximadamente US$ 400 a US$ 550 nas arquibancadas superiores do estádio.

A divisão é a seguinte:

Categoria 3 (Nível Superior): US$ 400 - US$ 750

Categoria 2 (Nível Médio): $800 - $1.300

Categoria 1 (Nível Inferior/Lateral): $1.500 - $3.500

Hospitalidade/VIP: $4.000+

É importante observar que esses preços estão sujeitos a alterações com base na demanda do mercado. Como Monterrey é um destino global de primeira linha e um importante centro para a equipe anfitriã, espera-se que a demanda local seja excepcionalmente alta. Garantir os ingressos disponíveis da Categoria 3 com antecedência é a jogada mais inteligente para torcedores preocupados com o orçamento que desejam assistir a este confronto de alto risco.

Histórico de confrontos diretos entre África do Sul e Coreia do Sul

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio BBVA

O Estádio BBVA, localizado em Guadalupe (região metropolitana de Monterrey), no México, é frequentemente chamado de “El Gigante de Acero” (O Gigante de Aço). É amplamente considerado um dos estádios mais bonitos e modernos da América Latina.

O estádio apresenta um exterior metálico projetado para remeter à história industrial de Monterrey, enquanto os assentos são dispostos de forma a manter os torcedores incrivelmente próximos da ação.

Para a Copa do Mundo, ele terá capacidade para aproximadamente 53.500 torcedores. O estádio sediará quatro partidas no total.