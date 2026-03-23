Como comprar ingressos para o Grande Prêmio de F1 de 2026: datas, próximas corridas, opções de hospitalidade e muito mais

Embora as corridas programadas no Bahrein e na Arábia Saudita tenham sido canceladas do calendário da F1 de 2026, ainda temos uma temporada com 22 corridas no Campeonato de Fórmula 1.

Haverá etapas em todo o mundo nos próximos 9 meses, oferecendo aos fanáticos da F1 inúmeras oportunidades de transformar seus sonhos em realidade ao reservarem ingressos para o Grande Prêmio.

A ação da F1 vai ser rápida e furiosa, então aqui no GOAL temos todas as informações essenciais sobre ingressos que você precisa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é o calendário do Grande Prêmio de F1 2026?

Aqui estão as corridas restantes da temporada de F1 2026:

Data Corrida Local Ingressos 29 de março Grande Prêmio do Japão Circuito de Suzuka (Suzuka) Ingressos 3 de maio Grande Prêmio de Miami Autódromo Internacional de Miami (Miami Gardens) Ingressos 24 de maio Grande Prêmio do Canadá Circuito Gilles Villeneuve (Montreal) Ingressos 7 de junho Grande Prêmio de Mônaco Circuito de Mônaco (Mônaco) Ingressos 14 de junho Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha Circuito de Barcelona-Catalunha (Montmeló) Ingressos 28 de junho Grande Prêmio da Áustria Red Bull Ring (Spielberg) Ingressos 5 de julho Grande Prêmio da Inglaterra Circuito de Silverstone (Silverstone) Ingressos 19 de julho Grande Prêmio da Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps (Stavelot) Ingressos 26 de julho Grande Prêmio da Hungria Hungaroring (Mogyorod) Ingressos 23 de agosto Grande Prêmio da Holanda Circuito de Zandvoort (Zandvoort) Ingressos 6 de setembro Grande Prêmio da Itália Circuito de Monza (Monza) Ingressos 13 de setembro Grande Prêmio da Espanha Madrid (Madrid) Ingressos 26 de setembro Grande Prêmio do Azerbaijão Circuito da Cidade de Baku (Baku) Ingressos 11 de outubro Grande Prêmio de Cingapura Circuito de Marina Bay (Cingapura) Ingressos 25 de outubro Grande Prêmio dos Estados Unidos Circuito das Américas (Austin) Ingressos 1º de novembro Grande Prêmio da Cidade do México Autódromo Hermanos Rodríguez (Cidade do México) Ingressos 8 de novembro Grande Prêmio de São Paulo Circuito de Interlagos (São Paulo) Ingressos 21 de novembro Grande Prêmio de Las Vegas Circuito da Las Vegas Strip (Paradise) Ingressos 29 de novembro Grande Prêmio do Catar Circuito Internacional de Lusail (Lusail) Ingressos 6 de dezembro Grande Prêmio de Abu Dhabi Circuito Emirates Yas Marina (Abu Dhabi) Ingressos



Nota: Os Grandes Prêmios da China, de Miami, do Canadá, da Grã-Bretanha, da Holanda e de Cingapura serão disputados no formato sprint.

Houve várias mudanças nas corridas em relação à temporada passada. Enquanto o Grande Prêmio da Espanha mudou de Barcelona para um novo circuito de rua em Madri, o Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, agora sedia uma corrida totalmente nova: o Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha. O que é ganho para Barcelona é perda para Ímola, já que o Grande Prêmio da Emília-Romanha foi cancelado após o não renovação do contrato.

Como adquirir ingressos para o Grande Prêmio de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o Grande Prêmio de F1 por diversos meios. Eles são oferecidos pelo Portal de Ingressos da Fórmula 1, que pode ser acessado diretamente pelo site oficial do esporte, e também estão disponíveis nos próprios sites dos circuitos/locais de realização.

Além de ingressos para a arquibancada e para a área geral, os fãs também podem adquirir diversos pacotes VIP ou de hospitalidade.

Além disso, os fãs de F1 também podem considerar sites secundários, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio de F1 de 2026?

Os preços dos ingressos da F1 variam significativamente de acordo com o circuito, a localização e o nível de acesso escolhido.

Os ingressos geralmente estão disponíveis nas seguintes categorias:

Ingresso Geral (GA): A opção mais econômica, com preços que variam de 400 CNY (43 £/57 $) no Grande Prêmio da China a mais de 325 £ (430 $) no Grande Prêmio da Inglaterra. Esses ingressos não incluem assento reservado.

A opção mais econômica, com preços que variam de 400 CNY (43 £/57 $) no Grande Prêmio da China a mais de 325 £ (430 $) no Grande Prêmio da Inglaterra. Esses ingressos não incluem assento reservado. Assentos na arquibancada: Os assentos reservados custam normalmente a partir de 22.500 ienes (106 £) em circuitos acessíveis como Suzuka e podem ultrapassar 875 € (755 £) para vistas premium no Grande Prêmio de Mônaco.

Os assentos reservados custam normalmente a partir de 22.500 ienes (106 £) em circuitos acessíveis como Suzuka e podem ultrapassar 875 € (755 £) para vistas premium no Grande Prêmio de Mônaco. Tribuna Principal / Reta dos Box: Esses assentos premium oferecem vistas da linha de largada/chegada e do pit lane, com preços médios em torno de £700 ($940)

Esses assentos premium oferecem vistas da linha de largada/chegada e do pit lane, com preços médios em torno de £700 ($940) Paddock Club e hospitalidade: Os pacotes VIP, que oferecem serviço de catering com tudo incluído e acesso exclusivo ao pit lane, geralmente custam a partir de cerca de £ 4.000 ($ 5.375).

Os eventos norte-americanos e os de prestígio na Europa tendem a ser os mais caros do calendário da F1. Já na outra extremidade da escala de preços, as corridas no Extremo Oriente e na América do Sul (China, Japão e Brasil) estão entre as mais baratas da temporada.

Lembre-se de acompanhar o site da F1 e os sites dos diversos circuitos para obter informações adicionais, bem como sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que está incluído nos pacotes de hospitalidade da F1?

A hospitalidade nos circuitos de Grande Prêmio, situados em locais extraordinários ao redor do mundo, oferece um toque de luxo com opções de gastronomia requintada e bebidas premium, além de acesso a lounges exclusivos.

Você também poderá desfrutar de uma visão dos bastidores da F1, criando uma experiência de sonho para os entusiastas do automobilismo. É o presente perfeito para uma ocasião especial e, embora cada Grande Prêmio ofereça experiências únicas, há itens incluídos nos pacotes para determinadas corridas:

VIP à beira da pista

Acesso às corridas de sexta-feira, sábado e domingo

Vistas privilegiadas do Pit Lane e da linha de largada/chegada

Bar aberto o dia todo

Almoço gourmet com entrada e buffet

Acesso ao lounge de hospitalidade

Hospitalidade à beira da pista

Hospitalidade especializada com vistas privilegiadas

Opções gastronômicas requintadas e espumante servidos durante todo o fim de semana de corrida

Participação especial de uma personalidade da mídia da F1 ou de um piloto

Sessão de perguntas e respostas com executivos da F1

Experiência exclusiva de passeio pelo grid

Oportunidade de tirar fotos com o troféu do campeonato

Acesso guiado ao paddock para conhecer os bastidores

O que esperar da temporada de F1 de 2026?

No ano passado, testemunhamos uma das temporadas de F1 mais emocionantes e dramáticas de todos os tempos. Após dominarem por longos períodos, a dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, foi levada ao limite por um Max Verstappen em ascensão, enquanto a temporada terminava em um clímax emocionante.

Lando Norris manteve a calma, é claro, no último Grande Prêmio da temporada em Abu Dhabi, terminando em terceiro para conquistar seu primeiro título de pilotos da F1. Ele agora tenta se tornar o primeiro piloto britânico a defender com sucesso o título, após sua primeira conquista do campeonato.

Mas como tudo pode mudar em poucos meses no mundo da Fórmula 1. Todos os três candidatos ao título do ano passado não conseguiram subir ao pódio em nenhuma das duas primeiras corridas de 2026, e nenhum deles sequer terminou o Grande Prêmio da China.

Como era de se esperar, a partir de seu desempenho nos testes de pré-temporada, a Mercedes é a grande protagonista do momento. George Russell conquistou a pole position e a vitória na Austrália, e seu companheiro de equipe italiano de 19 anos, Kimi Antonelli, levou a melhor na China.

Os fãs da Ferrari também estão sorrindo. A escuderia dos cavalos empinados parece ter melhorado em relação ao ano passado ou está lidando com as novas regras e regulamentos melhor do que as outras equipes. Eles terminaram em 3º e 4º nas duas primeiras corridas, com Charles Leclerc subindo ao pódio em Melbourne e Lewis Hamilton conquistando o bronze em Xangai.