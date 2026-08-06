Poucos times despertam atenção no mundo todo como Barcelona e Real Madrid: não há, possivelmente, jogo maior no planeta do que o El Clásico.

A dupla dinâmica de La Liga está entre os times mais bem-sucedidos da história do futebol. Todos os anos, milhões de torcedores tentam ver Lamine Yamal pelo Barça, ou Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior atropelando defesas pelo Real Madrid.

GOAL tem abaixo todas as informações sobre como garantir ingressos para o El Clásico.

Quando será o próximo El Clásico?

La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para o El Clásico

Como o El Clásico é a partida de maior demanda do futebol de clubes, a liberação de ingressos segue um sistema rigoroso de prioridade por meio dos canais oficiais dos clubes antes de chegar aos mercados secundários:

Lotes oficiais para sócios: os dois clubes priorizam seus sócios oficiais (Socios, no Real Madrid; Socios e Culés Premium, no FC Barcelona). As janelas para sócios oficiais abrem cerca de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial, deixando um número extremamente limitado de ingressos para a venda ao público geral.

Venda para o público geral: os assentos padrão restantes entram à venda de 3 a 5 dias antes da partida nos portais oficiais dos clubes (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Normalmente, esgotam em questão de segundos.

Mercados secundários: para viajantes internacionais ou torcedores que perderam a venda oficial, plataformas de revenda confiáveis como a StubHub oferecem uma forma segura de comprar ingressos digitais verificados com bastante antecedência ou até o pontapé inicial.

Pacotes VIP e hospitality: é a forma mais confiável de garantir assentos diretamente com os clubes sem enfrentar filas de sócios. Os ingressos VIP incluem lugares na lateral do campo no anel inferior, acesso a lounges privativos do estádio, serviço gourmet e bar gratuito.

Quanto custam os ingressos para o El Clásico?

Devido à demanda global incomparável, o El Clásico tem preços bem acima dos jogos padrão de La Liga:

Valor de face : os ingressos comuns com valor de face começam em cerca de € 120 a € 150 para lugares no anel superior ou atrás do gol (Fondos), subindo para € 350 a € 500+ nas áreas centrais premium da lateral do campo (Tribuna / Lateral).

Mercados secundários : em plataformas como a StubHub, os preços no mercado secundário variam com base em precificação dinâmica. Os ingressos mais baratos geralmente começam entre € 250 e € 350, enquanto assentos premium de Categoria 1 para confrontos que decidem o título podem chegar a € 600 a € 1.200+.

VIP e hospitality : os pacotes oficiais de experiência VIP variam de € 950 a € 2.500+ por assento, dependendo da localização no estádio e dos itens incluídos no lounge.

Onde é realizado o El Clásico?

Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabéu é um estádio com teto retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80 mil pessoas, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão, em 1947.

O Bernabéu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e recebeu a final da Copa dos Campeões da Europa/UEFA Champions League em quatro ocasiões (1957, 1969, 1980 e 2010), além da final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Longe do futebol, o Bernabéu também recebeu ao longo dos anos muitas lendas da música internacional e local, incluindo nomes como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift durante sua turnê recordista Eras Tour.

Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 para substituir o antigo estádio Les Corts, que havia se tornado pequeno demais para a crescente base de torcedores do FC Barcelona.

Na época, ele se tornou o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões da Europa/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também foi palco de shows de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua recente reforma, a capacidade de público deve subir para 105 mil, o que o tornará novamente o maior estádio da Europa em capacidade de assentos e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.

A disponibilidade de ingressos para os grandes jogos do El Clasico continua extremamente escassa devido à enorme demanda global de torcedores em torno das duas potências icônicas da Espanha. Para apostadores que gostam de confiar em suas leituras de grandes jogos em acumuladas personalizadas ou bet builders, escolher uma operadora de alto nível faz toda a diferença. Confira nossa lista selecionada dos melhores sites de apostas para encontrar as melhores taxas de pagamento.