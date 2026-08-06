Poucos times atraem atenção mundial como Barcelona e Real Madrid. Não há, possivelmente, jogo maior no planeta do que o El Clásico.

A dupla dinâmica de La Liga está entre os times mais bem-sucedidos da história do futebol. Todos os anos, milhões de torcedores tentam ver Lamine Yamal pelo Barça, ou Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinícius Júnior atropelando defesas pelo Real Madrid.

GOAL tem abaixo todas as informações sobre como garantir ingressos para o El Clásico.

Quando será o próximo El Clásico?

La Liga - Rodada 10 25 de out. de 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Como comprar ingressos para o El Clásico

Como o El Clásico é a partida de maior demanda no futebol de clubes, a liberação de ingressos segue um sistema rígido de prioridade pelos canais oficiais dos clubes antes de chegar aos mercados secundários:

Lotes oficiais para sócios: os dois clubes priorizam seus membros oficiais (Socios no Real Madrid; Socios e Culés Premium no FC Barcelona). As janelas para membros oficiais abrem cerca de 7 a 10 dias antes do pontapé inicial, deixando um inventário extremamente limitado para a venda ao público geral.

Venda para o público geral: quaisquer assentos padrão restantes são colocados à venda de 3 a 5 dias antes do dia do jogo nos portais oficiais dos clubes (realmadrid.com ou fcbarcelona.com). Normalmente, eles se esgotam em segundos.

Mercados secundários: para viajantes internacionais ou torcedores que perderam as vendas oficiais, plataformas confiáveis de revenda como a StubHub oferecem uma forma segura de comprar ingressos digitais verificados com bastante antecedência ou até o pontapé inicial.

Pacotes VIP e hospitality: é a forma mais confiável de garantir assentos diretamente com os clubes, sem filas de membros. Os ingressos VIP incluem assentos no anel inferior ao longo do campo, acesso a lounges privativos do estádio, serviço gourmet de alimentação e bar cortesia.

Quanto custam os ingressos para o El Clásico?

Devido à demanda global incomparável, o El Clásico tem preços bem acima das partidas padrão de La Liga:

Valor de face : os ingressos padrão com valor de face começam em cerca de € 120 a € 150 para lugares no anel superior ou atrás do gol (Fondos), subindo para € 350 a € 500+ nas localizações centrais mais valorizadas ao longo do campo (Tribuna / Lateral).

Mercados secundários : em plataformas como a StubHub, os preços no mercado secundário variam com base na precificação dinâmica. Os ingressos secundários de entrada geralmente começam entre € 250 e € 350, enquanto assentos premium da Categoria 1 para confrontos que decidem o título podem chegar a € 600 a € 1.200+.

VIP e hospitality : os pacotes oficiais de experiência VIP variam de € 950 a € 2.500+ por assento, dependendo da localização no estádio e das inclusões no lounge.

Onde é disputado o El Clásico?

Santiago Bernabéu

O Santiago Bernabéu é um estádio com teto retrátil em Madri. Com capacidade para quase 80 mil pessoas, é o segundo maior estádio de futebol da Espanha e é a casa do Real Madrid desde sua conclusão, em 1947.

O Bernabéu é um dos estádios de futebol mais famosos do mundo e recebeu a final da Copa dos Campeões Europeus/UEFA Champions League em quatro ocasiões (1957, 1969, 1980 e 2010), além da final da Copa do Mundo da FIFA de 1982, na qual a Itália venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 1.

Fora do futebol, o Bernabéu também recebeu ao longo dos anos muitos ícones internacionais e locais da música, incluindo nomes como Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, os Rolling Stones e, mais recentemente, Taylor Swift durante sua turnê recordista Eras Tour.

Camp Nou

O estádio Camp Nou foi construído em 1957 como substituto do antigo estádio Les Corts, que havia se tornado pequeno demais para a crescente base de fãs do FC Barcelona.

Na época, ele se tornou o maior estádio da Europa, com capacidade para 93.053 espectadores.

Além de receber duas finais da Copa dos Campeões Europeus/Champions League (1989 e 1999) e duas finais da Recopa Europeia (1972 e 1982), o Camp Nou também foi palco de shows de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Após sua reforma recente, a capacidade de público deve subir para 105 mil, o que fará dele novamente o maior estádio da Europa em capacidade de assentos e o terceiro maior estádio de futebol do mundo.