Como comprar ingressos para o Arsenal em 2026: jogos da Liga dos Campeões, onde comprar ingressos e informações sobre a assinatura da temporada

Com a disputa pelo título da Premier League 2025-26 chegando ao seu ponto culminante, a atmosfera no Emirates Stadium atingiu um clímax.

Após uma campanha exaustiva em que os Gunners trocaram golpes com a elite, cada lugar na casa é agora o ingresso mais cobiçado do futebol mundial.

Seja pela disputa nacional pelo troféu ou pela histórica campanha rumo à final da Liga dos Campeões, a energia em Ashburton Grove é incomparável.

O GOAL traz o guia essencial sobre como garantir seu lugar para ver estrelas como Bukayo Saka, Martin Ødegaard e o craque da temporada de verão, Viktor Gyökeres, levarem o Arsenal a uma nova era de ouro.

Próximos jogos e ingressos do Arsenal 2026

Data e hora Jogada Estádio Torneio Ingressos Terça-feira, 5 de maio, 20h Arsenal x Atlético de Madrid Estádio Emirates, Londres Semifinal da Liga dos Campeões Ingressos Domingo, 10 de maio, 16h30 West Ham x Arsenal Estádio de Londres, Londres Premier League Ingressos Seg 18 de maio, 20h Arsenal x Burnley Estádio Emirates, Londres Premier League Ingressos Dom, 24 de maio, 16h Crystal Palace x Arsenal Selhurst Park, Londres Premier League Ingressos

Como comprar ingressos do Arsenal para a Premier League?

As opções de ingressos para o restante da temporada 2025-26 são extremamente limitadas devido à posição do Arsenal na tabela.

Os ingressos individuais para os jogos são vendidos pelo portal oficial, mas a demanda tem feito com que quase todos os jogos esgotem em poucos minutos após a abertura da votação para os membros Red.

As principais formas de garantir um ingresso neste momento são:

A Bolsa Oficial de Ingressos: Esta é a maneira mais confiável para os sócios encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos pelos titulares de ingressos de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente.

Esta é a maneira mais confiável para os sócios encontrarem ingressos pelo valor de face devolvidos pelos titulares de ingressos de temporada. Com a disputa pelo título esquentando, os torcedores são incentivados a verificar isso diariamente. Sorteios para Sócios Red: O Arsenal continua operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos selecionados podem comprar os ingressos pelo valor de face.

O Arsenal continua operando um sistema de sorteio para os jogos restantes em casa contra Bournemouth, Newcastle e Fulham. Os candidatos selecionados podem comprar os ingressos pelo valor de face. Revendedores secundários: Com os canais oficiais esgotados, plataformas como a StubHub oferecem uma maneira de assistir a essas partidas históricas de encerramento.

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Premier League?

Para os torcedores que desejam assistir ao Arsenal em ação na Premier League no Emirates Stadium, o preço de um ingresso pode variar significativamente dependendo do método de compra, do adversário e da localização do assento.

A maneira mais fácil de comprar um ingresso para a Premier League é pelo portal oficial de ingressos do Arsenal. No entanto, esses ingressos estão disponíveis quase exclusivamente para sócios oficiais do Arsenal e são muito raros. O clube opera um sistema de preços diferenciados com base no adversário, categorizados como A, B e C, sendo que os jogos da Categoria A são os mais caros.

Os preços médios dos ingressos oficiais para adultos, quando adquiridos por meio do sorteio para sócios ou da Bilheteria Oficial do clube, geralmente situam-se nos seguintes intervalos:

Jogos da Categoria C (adversários de menor demanda): £35 - £55

£35 - £55 Jogos da Categoria B (adversários de nível médio): £45 - £75

£45 - £75 Jogos da Categoria A (adversários de alto nível, por exemplo, Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

É importante observar que os ingressos vendidos na Arsenal Ticket Exchange, a plataforma oficial de revenda do clube para sócios, são sempre vendidos pelo valor de face. Isso significa que um portador de ingresso de temporada ou um sócio que não possa mais assistir a uma partida pode vender seu ingresso a outro sócio pelo preço original que pagou.

O mercado secundário é uma alternativa comum para garantir ingressos do Arsenal. Os preços nessas plataformas, como o StubHub, são ditados pela demanda e podem flutuar significativamente na véspera de uma partida.

Como comprar ingressos para a temporada do Arsenal?

Um ingresso de temporada do Arsenal é a única maneira garantida de assegurar que você possa estar presente em todos os jogos em casa no Emirates Stadium durante uma temporada da Premier League. Ele garante a você um assento reservado e um lugar nas arquibancadas para acompanhar toda a ação.

Observe, no entanto, que os ingressos para a temporada não estão disponíveis para novos compradores neste momento. Aqueles que desejam obter um devem se inscrever na lista de espera do clube, onde serão informados assim que houver disponibilidade para compra. Você também pode conferir os preços mais recentes dos ingressos para a temporada no site do Arsenal.