Como comprar ingressos para o amistoso EUA x Alemanha: partida de despedida para a Copa do Mundo de 2026, no Soldier Field de Chicago e muito mais

Ainda não conseguiu ingressos para a Copa do Mundo de 2026? O próximo amistoso entre EUA e Alemanha, em Chicago, no dia 6 de junho, dá aos torcedores de ambas as seleções a chance de ver seus jogadores favoritos em ação.

O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, buscará aperfeiçoar os preparativos de sua equipe no icônico Soldier Field.

Jogadores como Christian Pulisic, Weston McKennie e Chris Richards passarão por seus últimos testes antes do início oficial da campanha na Copa do Mundo, menos de uma semana depois, contra o Paraguai, no dia 12 de junho, em Inglewood.

Deixe o GOAL fornecer todas as informações sobre os ingressos para o “Jogo de Despedida” entre EUA e Alemanha, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o amistoso EUA x Alemanha?

Amistosos - Amistosos Soldier Field

Como comprar ingressos para o amistoso EUA x Alemanha?

Os ingressos oficiais para o amistoso EUA x Alemanha no Soldier Field, em Chicago, foram colocados à venda ao público em 5 de dezembro de 2025, pelo site da U.S. Soccer ou pelo site do Soldier Field.

A pré-venda havia começado dois dias antes, em 3 de dezembro. Ela estava disponível principalmente para membros do U.S. Soccer Insiders, com acesso determinado pelo nível de assinatura.

Como este é o último jogo de preparação da Seleção Masculina dos EUA antes da Copa do Mundo de 2026, a demanda por ingressos tem sido extremamente alta.

Se você não conseguir comprar ingressos pelos canais oficiais, também pode procurar revendedores no mercado secundário, como o StubHub, que também podem ter ingressos disponíveis.

Quanto custam os ingressos para o amistoso EUA x Alemanha?

Os preços oficiais dos ingressos para o jogo EUA x Alemanha variaram entre US$ 64 e US$ 181+. Os preços variaram de acordo com o nível de assento no Soldier Field e com a data de compra dos ingressos. Os vários níveis de assentos são os seguintes:

Nível 400 (Anfiteatro Superior): US$ 64 a US$ 95

Nível 300 (Mezanino): US$ 95 a US$ 135

Nível 200 (Club): US$ 135 - US$ 181

Nível 100 (Piso Inferior): US$ 181+

Fique de olho no portal de ingressos do site de futebol dos EUA para obter informações adicionais e em revendedores secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Jogos da seleção dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Os EUA tentam avançar para as oitavas de final da Copa do Mundo pela quarta vez consecutiva. A programação do Grupo D dos co-anfitriões do torneio é a seguinte:

Data Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho EUA x Paraguai (18h PT) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos Sexta-feira, 19 de junho EUA x Austrália (12h PT) Lumen Field (Seattle) Ingressos Qui, 25 de junho Turquia x EUA (19h PT) SoFi Stadium (Inglewood) Ingressos

Jogos da Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026

Depois de ter sido surpreendentemente eliminada logo na primeira fase tanto na Copa do Mundo de 2018 quanto na de 2022, a Alemanha espera que a terceira vez seja a vencedora na América do Norte. Esta é a programação do Grupo E que os aguarda:

Data Calendário Local Ingressos Dom, 14 de junho Alemanha x Curaçao (12h CT) NRG Stadium (Houston) Ingressos Sáb, 20 de junho Alemanha x Costa do Marfim (16h, horário da costa leste) BMO Field (Toronto) Ingressos Qui, 25 de junho Equador x Alemanha (16h, horário da costa leste) MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos

Tudo o que você precisa saber sobre o Soldier Field

O Soldier Field é um estádio multiuso em Chicago, batizado em memória dos soldados que morreram em combate durante a Primeira Guerra Mundial.

Embora tenha recebido inúmeras equipes de diversos esportes desde sua inauguração em 1924, seus atuais inquilinos são o Chicago Bears, da NFL, e o Chicago Fire, da MLS.

Além do esporte, o Soldier Field recebe regularmente outros eventos que atraem grandes multidões. Beyoncé, The Weeknd, Kendrick Lamar e Oasis realizaram shows no estádio em 2025, e Ed Sheeran, Foo Fighters, Usher e Chris Brown se apresentarão lá ainda este ano.

O Soldier Field pode não ser uma sede da Copa do Mundo de 2026, mas já sediou partidas quando o torneio foi realizado nos Estados Unidos em 1994 e novamente durante a Copa do Mundo Feminina da FIFA de 1999.